'One Piece' 1192: fecha y hora de estreno del siguiente capítulo del manga y dónde leerlo online en español

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El manga de 'One Piece' se encuentra en uno de los momentos de mayor tensión del arco de Elbaph. La batalla contra Imu continúa elevando las apuestas, después de que Scopper Gaban consiguiera herir al Rey del Mundo y obligarlo a adoptar una transformación todavía más peligrosa. Ahora, Luffy, Loki y Hajrudin han acudido en ayuda del veterano guerrero, que ha perdido un brazo y ya no está en condiciones de combatir con normalidad.

La expectación alrededor del próximo capítulo es especialmente alta, pero los lectores tendrán que esperar un poco más para conocer cómo continúa el enfrentamiento.

¿Cuándo se estrena el capítulo 1192 de 'One Piece'?

El capítulo 1192 de 'One Piece' se estrenará el domingo 6 de septiembre, según el calendario de publicación señalado para el manga. La nueva entrega llegará después del parón que ha interrumpido temporalmente el desarrollo de la historia de Elbaph.

Este descanso llega mientras la trama se encuentra inmersa en el enfrentamiento contra Imu. El soberano del Gobierno Mundial ha demostrado una superioridad abrumadora frente a sus adversarios y, tras el ataque de Scopper Gaban, ha vuelto a mostrar una forma todavía más monstruosa. La situación ha obligado a Luffy, Loki y Hajrudin a intervenir para intentar cambiar el rumbo de la batalla.

Sin embargo, el combate contra Imu no es necesariamente el único frente decisivo de Elbaph. Otra de las claves puede encontrarse en los enfrentamientos protagonizados por Zoro y Sanji. Ambos deben superar a Killingham y Sommers, respectivamente, dos enemigos vinculados a Imu mediante un pacto demoníaco.

Si los Sombrero de Paja consiguen derrotarlos, el Rey del Mundo podría perder parte de su poder y verse obligado a retirarse hacia la Tierra Sagrada.

¿Horarios de estreno del capítulo 1192 de 'One Piece'?

El lanzamiento internacional del nuevo capítulo se producirá de forma simultánea, aunque la hora variará según la zona horaria de cada territorio. Estos son los horarios indicados para el estreno del manga:

España: domingo 6 de septiembre a las 5.00 p. m.

domingo 6 de septiembre a las 5.00 p. m. México: domingo 6 de septiembre a las 9.00 a. m.

domingo 6 de septiembre a las 9.00 a. m. Perú, Ecuador y Colombia: domingo 6 de septiembre a las 10.00 a. m.

domingo 6 de septiembre a las 10.00 a. m. República Dominicana, Venezuela y Bolivia: domingo 6 de septiembre a las 11.00 a. m.

domingo 6 de septiembre a las 11.00 a. m. Chile y Argentina: domingo 6 de septiembre a las 12.00 p. m.

domingo 6 de septiembre a las 12.00 p. m. Estados Unidos, Los Ángeles: domingo 6 de septiembre a las 8.00 a. m.

domingo 6 de septiembre a las 8.00 a. m. Estados Unidos, Miami: domingo 6 de septiembre a las 11.00 a. m.

De esta manera, los lectores podrán seguir el estreno del manga de 'One Piece' prácticamente al mismo tiempo en diferentes regiones.

¿Dónde leerlo online y en español?

El capítulo 1192 de 'One Piece' podrá leerse online con traducción oficial al español a través de Manga Plus, tanto desde su página web como mediante su aplicación. Esta es la opción indicada para acceder legalmente a la nueva entrega una vez llegue la hora de estreno correspondiente a cada país.

La publicación oficial permitirá a los lectores continuar la historia de Elbaph y descubrir qué ocurre después del nuevo enfrentamiento entre Imu y sus inesperados adversarios.