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'Avengers: Endgame Encore': cuántas escenas post-créditos tiene y cómo se relacionan con Doomsday, próxima película del MCU

¿Dr. Doom está reclutando héroes de distintos universos para acabar con las incursiones que Steve Rogers provocó? Estas son las nuevas escenas de Avengers: Endgame que abren paso al crossover más ambicioso del MCU. 

Las nuevas escenas de 'Avengers: Endgame Encore' conectarían con 'Spiderman Brand New Day'./ Composición LR/ Instagram
Las nuevas escenas de 'Avengers: Endgame Encore' conectarían con 'Spiderman Brand New Day'./ Composición LR/ Instagram
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A pocos meses del estreno de 'Avengers: Doomsday', el MCU ha reestrenado 'Endgame', con tres nuevos momentos que hilan las películas presentadas por el MCU con su próximo film. Largometraje que no solo busca ser un crossover con todos los personajes del universo cinematográfico propuesto por Kevin Feige, sino que confirma la importancia de otras producciones que han utilizado algún personaje del sello de Marvel Comics. 

Aun así, los hermanos Russo, quienes son los directores de esta nueva entrega de 'Los Vengadores' comentaron que el próximo film de este universo cinematográfico estará directamente conectado con su anterior crossover 'Endgame', por lo que de todas las películas presentadas en el MCU, esta es la que tendrá más importancia. 

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Habrá una incursión entre el universo de los 'Vengadores' y los 'X-men'/ Composición LR /YouTube

Habrá una incursión entre el universo de los 'Vengadores' y los 'X-men'/ Composición LR /YouTube

Las nuevas escenas lo cambian todo

La primera secuencia añadida que abre camino a la próxima película de 'Los Vengadores' es el final de su último crossover, pero con un cambio. Originalmente el Capitán América regresa al pasado para por fin tener el baile que le había prometido a su interés amoroso Peggy Carter. Pero en esta versión su promesa se ve interrumpida por Loki, quien llega al lugar donde se encuentra el primer vengador, concluyendo la escena con Carter preguntando la razón de su visita. 

Por otra parte, tenemos dos nuevas escenas postcréditos. La primera conecta el próximo evento con 'Spider-Man: Brand New Day'. En ella, vemos a Bruce Banner en prisión, luego de ser arrestado por el ataque de Hulk, ocurrido tras el control mental que Jean Grey ejerció sobre él. Ahí podemos escuchar cómo Dr. Doom aparece mencionando que ha venido para colectar al vengador más fuerte. 

La segunda escena postcréditos nos transporta a la TVA, donde vemos cómo Mobius viendo a través de los monitores presencia una incursión, la cual es un choque de universos dentro del multiverso de Marvel. En esta confrontación de mundos, se puede apreciar cómo el universo 1005, el cual pertenece a los mutantes de la saga de películas de 'X-men', está atacando aparentemente a otra realidad. Como también otros mundos presentados en otras películas del sello Marvel comienzan a colapsar. 

Con estas secuencias, el MCU confirma que utilizará a la mayoría de sus personajes presentados tanto en el cine como la televisión para brindarnos el crossover más esperado durante años, desde ‘Avengers: Endgame’.

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