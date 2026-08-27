'One Piece' live action temporada 3: estos son los actores confirmados que se unen al reparto oficial en la serie de Netflix

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La producción de 'One Piece' live action temporada 3 continúa ampliando su reparto con cuatro nuevos nombres que asumirán papeles relevantes en la adaptación del arco de Alabasta. Emilio Sakraya, Omid Abtahi, Jamie Ward y Nabeel Khan fueron anunciados durante el evento One Piece Day celebrado en Tokio, donde se confirmó su incorporación como parte del elenco recurrente de la serie de Netflix.

La nueva entrega, titulada 'One Piece: the battle of Alabasta', llevará a Monkey D. Luffy y los Piratas del Sombrero de Paja hasta el reino desértico para ayudar a la princesa Nefertari Vivi a evitar una guerra civil. El rodaje se realizó principalmente en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, entre el 24 de noviembre de 2025 y el 30 de junio de 2026, y los nuevos episodios llegarán durante 2027.

Reparto oficial de 'One Piece' live action temporada 3

El 'One Piece' live action temporada 3 reparto reúne nuevamente a Iñaki Godoy como Monkey D. Luffy, Emily Rudd como Nami, Mackenyu como Roronoa Zoro, Jacob Gibson como Usopp y Taz Skylar como Sanji. A ellos se suman intérpretes que ya forman parte de la historia y que tendrán presencia en esta nueva etapa de la producción de Netflix.

Charithra Chandran regresará como Nefertari Vivi, mientras que Mikaela Hoover interpretará nuevamente a Tony Tony Chopper y Lera Abova retomará el papel de Nico Robin. Joe Manganiello será Sir Crocodile y Sendhil Ramamurthy dará vida a Nefertari Cobra.

Entre las nuevas incorporaciones anunciadas recientemente destacan:

Emilio Sakraya como Koza.

como Koza. Omid Abtahi como Toto.

como Toto. Jamie Ward como Pell.

como Pell. Nabeel Khan como Chaka.

Estos personajes tienen una relación directa con los acontecimientos de Alabasta, uno de los escenarios centrales de la tercera temporada.

Otros actores y personajes confirmados para 'One Piece' live action temporada 3

El listado de actores y personajes también incluye incorporaciones anunciadas antes del evento One Piece Day. Xolo Maridueña interpretará a Portgas D. Ace, mientras que Cole Escola asumirá el papel de Bon Clay, el peculiar agente vinculado a Baroque Works.

Daisy Head aparecerá como Miss Doublefinger y Awdo Awdo será Mr. 1.Sus incorporaciones amplían la presencia de Baroque Works en una temporada que tendrá como uno de sus principales conflictos la amenaza de Sir Crocodile y su organización.

El elenco conocido se completa con Morgan Davies como Koby, Vincent Regan como Monkey D. Garp y Jeff Ward como Buggy. La historia también contará con el regreso de personajes asociados directamente con Vivi y el reino de Alabasta, reforzando el componente dramático de esta adaptación.

Fecha de estreno de 'One Piece' live action temporada 3

La temporada 3 de 'One Piece' live action se estrenará en Netflix durante 2027. Por ahora, la información disponible no establece una fecha concreta para el lanzamiento, aunque la producción ya completó su rodaje principal.

La tercera entrega llevará oficialmente el título 'The battle of Alabasta', en referencia al arco que trasladará a la versión de acción real uno de los conflictos más importantes de la obra de Eiichirō Oda.

La temporada continuará la aventura de los Sombrero de Paja mientras Luffy y sus compañeros intentan ayudar a Vivi a salvar su país de una guerra civil.