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¡Atención fans de Marvel! Confirman fecha de la preventa de Avengers: Doomsday en todos los cines de Perú

Avengers: Doomsday ya tiene fecha para la preventa de entradas en Perú. Conoce cuándo comienza, cuándo se estrena la película de Marvel y los formatos en los que llegará a los cines.

El estreno de 'Avengers: Doomsday' es el más esperado en todo el año. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
El estreno de 'Avengers: Doomsday' es el más esperado en todo el año. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
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Avengers: Doomsday ya tiene fecha para el inicio de su preventa en los cines de Perú. La nueva película de Marvel Studios, una de las producciones más esperadas por los seguidores del UCM, permitirá adquirir entradas de manera anticipada desde el lunes 28 de septiembre a las 00.00 horas en Cineplanet, Cinépolis, Cinemark y más cadenas.

La cinta promete reunir en una misma historia a importantes personajes y equipos de distintas etapas de la franquicia, entre ellos los Vengadores, los X-Men originales de las películas estrenadas en la década de 2000 y los Cuatro Fantásticos. Todos ellos deberán hacer frente a una amenaza encabezada por Doctor Doom, en una producción que apunta a ser una de las más ambiciosas de Marvel Studios.

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'Avengers: Doomsday': fecha confirmada del inicio de la preventa de la esperada película de Marvel

Los fanáticos de Marvel en Perú podrán comenzar a comprar sus entradas para 'Avengers: Doomsday' desde el lunes 28 de septiembre a las 00.00 horas. A partir de ese momento, las principales cadenas de cines del país habilitarán la preventa para que el público pueda asegurar sus localidades y revisar las funciones disponibles.

La anticipación por la película también está vinculada con la variedad de formatos anunciados para su exhibición. La esperada cinta llegará a las salas en 2D, 3D y XD, además de Infinity Vision, una alternativa disponible en determinadas salas que busca ofrecer una experiencia con mayor calidad visual y sonora. La disponibilidad de cada formato dependerá de las funciones programadas por los cines.

La nueva entrega ocupará un lugar importante dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), al presentar un encuentro entre personajes de diferentes generaciones de la franquicia. La participación de los Vengadores, los X-Men y los Cuatro Fantásticos convierte a la película en uno de los proyectos de mayor escala de Marvel Studios.

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¿Cuándo se estrena 'Avengers: Doomsday' en los cines de Perú?

La fecha de estreno de 'Avengers: Doomsday' en todos los cines de Perú está programada para el jueves 17 de diciembre de 2026. Por ello, quienes compren sus entradas durante la preventa podrán elegir entre las funciones que las distintas cadenas incorporen a su cartelera para esa fecha.

La película continuará ampliando la historia del UCM y tendrá como eje a los héroes que deberán unir fuerzas para enfrentarse a una amenaza liderada por Doctor Doom.

La presencia de personajes procedentes de diferentes franquicias de Marvel Studios y de las anteriores películas de los X-Men forma parte de los principales atractivos de esta producción.


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