Es falso que este video corresponda a una acción del “Escudo de las Américas”: las imágenes son de 2019

LO FALSO

El video de una embarcación ecuatoriana corresponde a una acción realizada en el marco del denominado “Escudo de las Américas”.

LO VERDADERO

Las imágenes corresponden a un incidente ocurrido en agosto de 2019 con una embarcación pesquera ecuatoriana, durante una inspección de la Guardia Costera de Estados Unidos. El “Escudo de las Américas” fue creado recién en marzo de 2026.

En el contexto de la reciente incorporación del Perú al denominado “Escudo de las Américas”, en redes sociales circula un video del pesquero ecuatoriano BP Marujita, acompañado del mensaje “Así es el escudo de las Américas”. La publicación presenta las imágenes como si correspondieran a una acción realizada en el marco de esta iniciativa y sugiere que el incidente registrado en el video forma parte de las operaciones vinculadas a este nuevo mecanismo de cooperación entre países de la región.

Una de las publicaciones con mayor alcance se encuentra en Facebook, donde registra 152.000 visualizaciones, 7.700 ‘Me gusta’ y 1.200 comentarios. Además, ha sido compartida en más de 7.100 ocasiones.

Alcance de la publicación. Foto: Facebook

Hallazgos de la verificación

Una búsqueda inversa de las imágenes permitió localizar el video original y conocer que el hecho ocurrió en agosto de 2019. El registro fue publicado originalmente en ese contexto y muestra un incidente ocurrido con una embarcación pesquera ecuatoriana. Por ello, el material no puede corresponder a una acción del “Escudo de las Américas”, ya que esta iniciativa fue creada recién en marzo de 2026, varios años después del incidente registrado en el video.

Contexto original. Foto: Facebook

El material original muestra el hundimiento del BP Marujita, un pesquero ecuatoriano que era inspeccionado por personal de la Guardia Costera de Estados Unidos en el océano Pacífico. La propia institución informó que el incidente ocurrió el 7 de agosto de 2019. Durante la inspección, la embarcación comenzó a inclinarse y posteriormente se hundió, por lo que sus 25 tripulantes y los 12 integrantes del equipo de la Guardia Costera tuvieron que abandonarla y fueron rescatados.

Por otro lado, el denominado “Escudo de las Américas” fue creado en marzo de 2026, durante una cumbre realizada en Doral, Florida, como una coalición liderada por Estados Unidos para enfrentar a organizaciones criminales transnacionales. Por ello, el incidente mostrado en el video ocurrió casi siete años antes de la creación de esta iniciativa y no corresponde a una acción realizada en su marco.

Creación del Escudo de las Américas. Foto: La República

Conclusión

En redes sociales se difundió un video de una embarcación pesquera ecuatoriana acompañado del mensaje “Así es el escudo de las Américas”, presentándolo como una acción vinculada a esta iniciativa. Sin embargo, la afirmación es falsa, ya que una búsqueda inversa permitió comprobar que las imágenes corresponden a un incidente ocurrido en agosto de 2019, cuando la embarcación era inspeccionada por la Guardia Costera de Estados Unidos. El “Escudo de las Américas” fue creado recién en marzo de 2026, por lo que el hecho registrado en el video ocurrió varios años antes y no corresponde a una acción realizada en el marco de esta iniciativa.