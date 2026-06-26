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El burro de ‘Shrek’ tendrá su propia película: DreamWorks revela la fecha de estreno del nuevo spin-off del famoso ogro

El carismático Burro del universo de 'Shrek' llegará a los cines de todo el mundo con su película propia llamada ‘Donkey’.

Burro es uno de los personajes más populares del universo de Shrek. Foto: Dreamworks
Burro es uno de los personajes más populares del universo de Shrek. Foto: Dreamworks
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El universo de Shrek seguirá creciendo, pero esta vez el protagonista no será el famoso ogro verde. DreamWorks Animation confirmó que Burro, el inseparable compañero de aventuras de Shrek, tendrá su propia película como parte de la expansión de la exitosa franquicia.

El estudio también anunció que el esperado spin-off, que llevará por nombre 'Donkey' (burro, en español), llegará a los cines de Estados Unidos y Canadá el 30 de junio del 2028.

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¿Cuál es la sinopsis de ‘Donkey’, la película de Burro?

Uno de los anuncios que más entusiasmo generó entre los seguidores de la franquicia fue el regreso de Eddie Murphy, quien volverá a prestar su voz al entrañable Burro, personaje al que ha dado vida desde el estreno de la primera película, en 2001. En esta nueva aventura, el público podrá conocer un lado nunca antes explorado del inseparable compañero de Shrek, ya que la historia profundizará en su pasado y mostrará cómo forjó su personalidad antes de convertirse en el personaje que conquistó a millones de espectadores.

El proyecto reunirá, además, a un experimentado equipo creativo. La dirección estará en manos de Charlie Bean, conocido por su trabajo en 'LEGO Batman: la película' y la versión de acción real de 'La dama y el vagabundo'. Por su parte, Rebecca Huntley, productora de 'Kung Fu Panda 4' y 'Los Tipos Malos', encabezará la producción, mientras que Matt Flynn se desempeñará como codirector.

PUEDES VER: Eugenio Derbez confirma su regreso como la voz de 'Burro' para la nueva entrega 'Shrek 5'

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¿Eugenio Derbez hará la voz de Burro en la película?

Uno de los temas que más expectativa ha generado entre los seguidores de Shrek en América Latina es quién será la voz de Burro en esta nueva película. Desde el estreno de la primera entrega, Eugenio Derbez ha sido el encargado de darle personalidad al simpático personaje en su versión en español, lo que lo convirtió en una pieza clave del éxito de la saga en la región.

Aunque el actor mexicano ya confirmó que volverá para el doblaje latino de Shrek 5, todavía no existe un anuncio oficial sobre su participación en el spin-off centrado en Burro. Por ahora, DreamWorks mantiene en reserva el reparto internacional de voces, por lo que los fanáticos siguen a la espera de conocer si Derbez repetirá el papel que ha interpretado durante más de dos décadas.

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