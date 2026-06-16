Lanzan tráiler se 'Shrek 5' y se confirma que Alfonso Obregón no regresa como la voz latina del ogro más querido

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'Shrek', la saga animada más emblemática de DreamWorks, vuelve a la pantalla grande con una quinta entrega que ya tiene tráiler oficial. El adelanto, revelado el 16 de junio de 2026 por Universal, muestra al querido ogro y sus inseparables compañeros en nuevas aventuras, con un estilo renovado, pero fiel al humor irreverente que conquistó a varias generaciones.

El anuncio no solo generó expectativa por el regreso de Mike Myers, Eddie Murphy y Cameron Diaz en las voces originales en inglés, y la incorporación de Zendaya, sino también por las novedades en el doblaje latino. La ausencia de Alfonso Obregón, quien durante años dio vida al ogro en español, marca un cambio significativo en la franquicia, que en 2025 causó polémica por el rediseño de sus personajes.

Alfonso Obregón no estará en ‘Shrek 5’; Zendaya será la voz de Felicia

En el tráiler latino quedó claro que Alfonso Obregón no retomará la voz de Shrek. La producción optó por un nuevo actor de doblaje cuyo nombre aún no ha sido revelado oficialmente, pero cuya interpretación ya se escucha en el avance para América Latina. El mexicano, que en 2024 fue absuelto de una acusación de abuso sexual, había planteado varias condiciones para regresar al papel: un aumento de sueldo, asumir la dirección del doblaje y que sus créditos aparecieran destacados en la promoción de la película.

En la versión original, Mike Myers retoma el papel de Shrek; Eddie Murphy vuelve como Burro y Cameron Diaz regresa como Fiona. La gran novedad es la incorporación de Zendaya, quien presta su voz a la hija adolescente del ogro, un personaje que promete ser clave en la trama. En el doblaje latino, además del reemplazo de Obregón, se mantienen desde el inicio de la saga las voces reconocidas de Eugenio Derbez y Dulce Guerrero para Burro y Fiona, respectivamente.

‘Shrek 5’ coloca al ogro en una etapa distinta de su vida, marcada por la paternidad y los desafíos de criar a una hija adolescente que busca independencia. Sin embargo, la trama da un giro inesperado cuando Felicia, la joven heredera, desata un hechizo que transporta a Shrek y a Burro a otra época. El estreno está programado para 2027.