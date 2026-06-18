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Alfonso Obregón se pronuncia luego de ser excluido del tráiler de la película de ‘Shrek 5’

Alfonso Obregón, reconocido por dar voz a ‘Shrek’ en Latinoamérica durante más de dos décadas, se pronunció tras su ausencia en la nueva entrega de la saga, que llegará a los cines en 2027.

Sherk es una de las películas animadas más exitosas de los últimos tiempos. Foto: Milenio.
Sherk es una de las películas animadas más exitosas de los últimos tiempos. Foto: Milenio.
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La publicación del primer adelanto de ‘Shrek 5’ causó gran expectativa entre los seguidores de la popular franquicia animada. Sin embargo, más allá de la emoción por el regreso del querido ogro verde a la pantalla grande, el tráiler también abrió un nuevo debate entre los fanáticos de Latinoamérica.

Aunque el avance confirmó el retorno de varios personajes emblemáticos y de una de las sagas más exitosas de la animación, muchos usuarios comenzaron a preguntarse qué ocurrirá con las voces originales del doblaje latino. En medio de esa incertidumbre, llamó especialmente la atención la situación de Alfonso Obregón, el actor mexicano que ha dado vida a Shrek en español latino desde la primera entrega, estrenada en 2001, y que ahora no formará parte de esta nueva película.

PUEDES VER: Lanzan tráiler se 'Shrek 5' y se confirma que Alfonso Obregón no regresa como la voz latina del ogro más querido

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¿Qué dijo Alfonso Obregón tras estrenarse el tráiler de ‘Shrek 5’?

Las consultas de los fanáticos no tardaron en llegar tras la publicación del adelanto de Shrek 5, por lo que Alfonso Obregón decidió pronunciarse a través de sus redes sociales. El reconocido actor de doblaje confirmó que ya vio el avance de la esperada cinta, aunque dejó claro que no tenía intención de entrar en detalles sobre el tema.

“Por supuesto que ya vi el tráiler de la película”, escribió. No obstante, prefirió mantener reserva sobre sus impresiones. “Y sin comentarios. Me reservo mi opinión”, añadió.

Asimismo, aprovechó la ocasión para agradecer las muestras de cariño que recibió de parte de los seguidores que expresaron su preocupación por su ausencia en el proyecto. “Gracias por todos sus mensajes de apoyo. Pero no pasa nada, en serio. No es lo único que hago en la vida”, comentó.

PUEDES VER: Alfonso Obregón pone condiciones para su regreso como voz de Shrek 5: “Mi crédito y dirigir la película”

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¿Por qué Alfonso Obregón no estará en Shrek 5?

Por ahora, los estudios responsables de ‘Shrek 5’ mantienen bajo reserva quién dará voz al famoso ogro en la versión para América Latina. Ni DreamWorks ni Universal Pictures han confirmado oficialmente al actor que asumirá ese papel en el doblaje regional.

Lo que sí ha quedado claro durante la promoción de la cinta es el regreso de Eugenio Derbez, quien volverá a interpretar a Burro, uno de los personajes más queridos de la franquicia.

La incertidumbre sobre el futuro de Alfonso Obregón en la saga no es nueva. En septiembre de 2025, el actor descartó haberse alejado por decisión propia del personaje que interpretó durante más de dos décadas. “Yo no dejé ningún personaje, es obvio que me lo quitaron y es obvio por qué”, escribió entonces.

Además, dejó abierta la posibilidad de regresar, aunque bajo ciertas condiciones. “Si DreamWorks o la empresa a cargo no me invita a platicar y no escucha mis condiciones, no hago la película y no pasa nada”, manifestó.

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