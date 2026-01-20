HOYSuscripcion LR Focus

Cine y series

Alfonso Obregón pone condiciones para su regreso como voz de Shrek 5: “Mi crédito y dirigir la película”

El actor de doblaje del icónico ogro mexicano ha fijado términos claros para participar en Shrek 5.

Alfonso Obregón pone condiciones para su regreso como voz de Shrek 5.
Alfonso Obregón pone condiciones para su regreso como voz de Shrek 5. | Foto composición LR / Google

La quinta entrega de la saga de Shrek ha generado gran expectativa entre los seguidores. Sin embargo, la producción enfrenta obstáculos, ya que el actor mexicano de doblaje ha solicitado condiciones económicas y profesionales antes de reincorporarse. Alfonso Obregón ha sido enfático: su participación depende de que su nombre aparezca en los créditos iniciales y que pueda involucrarse en la dirección creativa del filme.

El actor ha dejado claro que, sin acuerdo previo sobre estos puntos, no aceptará colaborar. En un video publicado en su cuenta de Instagram señaló: “Mi postura es muy clara, pero lo voy a repetir para que no quede duda. Si la empresa que se hará cargo de Shrek 5 no me habla y nos ponemos de acuerdo respecto a poner mi crédito al inicio de la película, dirigir la película y arreglarnos en cuanto a la lana, no la voy a hacer y no pasa nada. Yo no tengo ningún problema”.

Problemas previos de Alfonso Obregón

En 2024, Alfonso enfrentó un proceso judicial por presunto abuso sexual derivado de denuncias de alumnas de sus cursos de doblaje. Aunque fue absuelto por falta de pruebas, el escándalo afectó su relación con diversas compañías del medio. La polémica dejó huella y complicó la negociación de su retorno al doblaje de Shrek 5 en Latinoamérica.

Posterior al tema legal, Obregón ha criticado que la promoción del filme use el nombre de Mike Myers, voz original en inglés, sin dar visibilidad a su aporte en español. Además, ha insistido en que, al igual que Eugenio Derbez con “Burro”, su participación merezca reconocimiento público y condiciones claras de pago.

Desafíos de Shrek 5 en Estados Unidos

El primer adelanto de la película generó comentarios negativos sobre el rediseño de personajes como Shrek y Burro, comparando la situación con la polémica inicial de Sonic. La producción busca mantener la esencia de la saga mientras ajusta la animación y la narrativa para satisfacer a los fanáticos.

Como consecuencia, los estrenos se han reprogramado varias veces: originalmente previsto para julio de 2026, pasó a diciembre de 2026 y finalmente se fijó para el 30 de junio de 2027. Este calendario busca evitar la competencia con grandes franquicias como Avengers: Doomsday y La Era de Hielo 6.

