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Platino 2026: 'Belén', la película dirigida por Dolores Fonzi gana los primeros premios

Las actrices y la productora celebraron con contundentes discursos sobre los derechos de las mujeres, el cine y la educación. "Los vendepatrias nunca van a triunfar", dijo Camila Plaate.

Premios Platino 2026.
Premios Platino 2026. | Difusión.
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Belén, la ópera prima de la argentina Dolores Fonzi, continúa un exitoso recorrido por la temporada de premios. El guion, basado en un caso real que recoge la novela Somos Belén: una injusticia conmueve al mundo, ganó hoy el premio Platino al cine y educación en valores. La directora, la productora Leticia Cristi y la actriz Camila Plaate, dieron discursos contundentes.

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"Hace 10 años, Dolores extiende un cartel: 'libertad para Belén'", recordó la productora sobre el caso de una mujer que fue a prisión acusada de practicarse un aborto. Con la película, comentó, pone en evidencia la falta de derechos para las mujeres. "Sobre todo para las mujeres pobres. La historia tiene un giro donde aparecen los valores que son reconocidos y premiados con esta distinción. El cine importa muchísimo, trae memoria, genera conciencia, tiende puentes, tiene la posibilidad de entretener y emocionar", dijo Leticia Cristi.

"Aguante la educación pública y la universidad pública", agregó Dolores Fonzi, quien en el filme interpreta a la abogada y activista.

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Minutos antes, Camila Plaate recibió el Platino como mejor actriz de reparto por interpretar a Julieta y finalizó su discurso con: "Palestina libre". En el escenario, también mencionó el contexto actual en Argentina y recordó la forma de hacer política de Eva Perón. "Esta película viene a recordarnos que la vida se hace con coraje, con valentía, amor y lucha. Que los traidores y los vendepatrias nunca van a triunfar. La memoria la llevamos en nuestra piel y en nuestra cabeza. Hoy es 7 de mayo, cumpleaños de Eva Duarte de Perón y quiero rememorar una frase de ella, me parece oportuno en esta ocasión: 'Con las cenizas de los traidores construiremos la patria de los más humildes'".

La gala de los Premios Platino está programada para este sábado en México, país que por estos días recibirá a los protagonistas de las series y películas de Iberoamérica que destacaron este año. Además de la ópera prima de Dolores Fonzi, otras películas que se perfilan para obtener más premios son la brasileña nominada al Óscar El agente secreto y la española Sirat.

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