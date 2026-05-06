La actriz Cindy Díaz compartió sus aspiraciones de abrir un taller de actuación y dedicarse a la producción y dirección de cine, alentando al público a disfrutar de 'La niña'. | Foto: Isabel Rivera/EP/difusión

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La película 'La niña', rodada en Iquitos y basada en una inquietante leyenda amazónica, celebró un exitoso avant premiere el último lunes 4 de mayo, lo que generó expectativa entre invitados y figuras del espectáculo que acudieron a su preestreno. Una de las más felices fue la actriz Cindy Díaz, quien no pudo ocultar su alegría por haber logrado su primer protagónico en una película.

“Muy contenta porque ya pude ver ‘La niña’ en el avant premier en Iquitos y les puedo decir que la van a pasar genial. Yo ya la vi, lloré, no les puedo decir por qué, pero me emocioné muchísimo y me ha gustado mucho”, declaró para El Popular.

Cindy Díaz feliz por su primer protagónico

A los 37 años, Cindy Díaz aseguró que fue cómodo grabar 'La niña' porque desde pequeña ha estado familiarizada con el thriller. “A mí me encanta el género de terror, es un género que me ha acompañado desde niña. De hecho, cuando terminé la universidad, lo terminé con un proyecto de terror que yo misma escribí y ahora este género me da mi primer protagónico en el cine peruano”, dijo.

Además de invitar a los peruanos a no perderse 'La niña', que llega a las salas de cine este jueves 7 de mayo, Díaz contó que pronto también se estrenarán, en la pantalla grande, otros proyectos en los que ha participado. Asimismo, la actriz reveló que desea abrir su propio taller de actuación y dedicarse a la producción.

“Quiero abrir mi propio taller de actuación y dirigir mis propias historias. (Me gustaría dedicarme) a la producción, a la dirección y a escribir para cine (...) Hay que ir al cine a ver buenas historias. ‘La niña’ es una buena historia. Vayan a pasarla bien. Vale la pena. Yo la he visto y la he pasado muy bien. Es para que vayan con amigos, con la familia, así que no se la pierdan”, concluyó.

La película 'La niña', filmada en Iquitos y basada en una leyenda amazónica, tuvo su avant premiere el pasado 4 de mayo, atrayendo a invitados y figuras del espectáculo.

La alfombra roja de 'La niña', dirigida por Javi Velásquez, reunió a los protagonistas de la cinta junto a diversas personalidades como Emilia Drago, Saskia Bernaola, Armando Machuca, Diego Lombardi, Patricia Barreto, Brahian Labarte, Alessia Lambruschini, Anthony Choy, Channel Herrera, Cint G y Andy V, entre otros.

El elenco internacional está encabezado por el actor español Marc Clotet, junto a los argentinos Pepe Monje y María Jesús Rentería. En el reparto nacional destacan Cindy Díaz, Sebastián Monteghirfo, Fernando Bacilio y Teddy Guzmán, además de la participación del recordado Óscar Carrillo.