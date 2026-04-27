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'Envidiosa' 4 en Netflix: ¿cuándo y a qué hora se estrena la última temporada de la serie argentina?

La temporada final de 'Envidiosa' llega a Netflix con 10 episodios que prometen cerrar la historia de Vicky. Revisa aquí cuándo se estrena la temporada 4 y a qué hora podrás ver el desenlace.

'Envidiosa' llegará a su final en Netflix con su temporada 4. Foto: Captura YouTube
'Envidiosa' llegará a su final en Netflix con su temporada 4. Foto: Captura YouTube
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Faltan pocos días para el estreno del final de 'Envidiosa'. La exitosa comedia dramática argentina, protagonizada por Griselda Siciliani, lanza su cuarta y última temporada en Netflix, consolidándose como uno de los títulos más comentados desde su debut en 2024. La producción, que mezcla humor incómodo con conflictos emocionales, se despide con una tanda de 10 episodios que prometen un cierre contundente.

Para quienes se preguntan cuándo y a qué hora se estrena 'Envidiosa' 4, la plataforma ya confirmó todos los detalles del lanzamiento. El estreno será simultáneo a nivel global, lo que permitirá a los suscriptores seguir el desenlace de Vicky sin retrasos, en una temporada que profundiza en sus relaciones personales y decisiones más complejas.

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¿Cuándo se estrena Envidiosa 4 en Netflix?

La cuarta temporada de 'Envidiosa' se estrena el miércoles 29 de abril del 2026 en Netflix. Este lanzamiento marca el cierre definitivo de la historia y llega dos años después del debut de la serie, que rápidamente ganó popularidad en América Latina.

Con 10 episodios disponibles desde el primer día, la plataforma apuesta por el formato maratón, lo que permite a los usuarios ver de corrido el desenlace de la ficción. Para acceder, solo es necesario contar con una suscripción activa al servicio de streaming.

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Horarios de estreno para la cuarta temporada de Envidiosa

Si quieres saber a qué hora se estrena 'Envidiosa' 4, estos son los horarios confirmados según región:

  • Estados Unidos: 12.00 a. m. (PT) / 3.00 a. m. (ET)
  • México y Centroamérica: 1.00 a. m.
  • Perú, Colombia, Panamá, Ecuador: 2.00 a. m.
  • Chile, Venezuela, Bolivia, Caribe: 3.00 a. m.
  • Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil: 4.00 a. m.
  • España: 9.00 a. m.

Estos horarios responden al estreno global habitual de Netflix, que libera su contenido en simultáneo para audiencias internacionales.

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¿De qué trata la cuarta temporada de Envidiosa?

En 'Envidiosa', la cuarta temporada retoma la vida de Vicky en un momento de cambios decisivos. La protagonista decide convivir con Matías (Esteban Lamothe), pero la dinámica se transforma con la llegada de Bruno, el hijo de nueve años de él, quien se instala en la ciudad y la enfrenta a una maternidad inesperada.

Este nuevo escenario obliga a Vicky a lidiar no solo con las exigencias cotidianas de la convivencia, sino también con Nora (Julieta Cardinali), la madre del niño, lo que genera tensiones que impactan directamente en su estabilidad emocional. A la par, su carrera profesional presenta nuevos desafíos que la empujan a replantear sus prioridades.

El equilibrio se vuelve aún más frágil con la reaparición de Nicolás (Benjamín Vicuña), un ex que regresa con una propuesta laboral y emocional que sacude su presente. En este contexto, la protagonista descubre una versión más honesta y contradictoria de sí misma, en línea con el tono introspectivo que caracteriza a la serie.

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