'Perfil falso' 3 reparto: ¿quién es quién en la última temporada de la serie colombiana de Netflix?
La tercera entrega de 'Perfil falso' en Netflix reúne a sus protagonistas y suma nuevos rostros en una historia marcada por secretos, traiciones y venganzas que redefinen el destino de sus personajes.
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La tercera temporada de 'Perfil falso' vuelve a posicionarse entre las apuestas más comentadas de Netflix, con una trama que combina suspenso, romance y giros dramáticos. La historia retoma a Camila Román y Miguel Estévez tras su aparente final feliz, pero rápidamente introduce nuevos conflictos que alteran su estabilidad.
En este contexto, el interés por el reparto de 'Perfil falso' 3 crece entre los seguidores de la serie colombiana, que buscan conocer quiénes integran el elenco en esta nueva etapa. Con regresos clave y la incorporación de personajes determinantes, la producción amplía su universo narrativo con más tensión y misterio.
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'Perfil falso' 3 reparto: lista de actores y personajes de la serie colombiana
El núcleo del elenco de la serie colombiana mantiene a sus protagonistas, interpretados por figuras reconocidas dentro de la televisión latinoamericana:
Carolina Miranda como Camila Román
Retoma su papel como la empresaria que intenta sostener su relación con Miguel mientras enfrenta nuevas amenazas y protege su club nocturno.
Rodolfo Salas como Miguel Estévez
Su personaje atraviesa una aparente calma que se rompe cuando alguien de su pasado reaparece y lo sigue hasta Riviera Esmeralda.
Manuela González como Ángela Ferrer
Tras salir de prisión, desarrolla un plan para evadir la justicia y ejecutar una venganza que impactará directamente en Camila.
Alejandra Borrero como Indira Martínez
Aunque queda al margen de la investigación, mantiene un vínculo clave con Joaquín Duval, quien solo accede a hablar con ella.
Eduardo Pérez como Rodrigo
Representa una figura del pasado de Miguel que reabre conflictos y añade tensión a la historia.
Más actores de 'Perfil falso' temporada 3
Además del elenco principal, los actores de 'Perfil falso' incluyen figuras que complementan el desarrollo de la trama:
- Penélope Guerrero como Noah/Jade, artista del club y aliada de Camila
- Laura Osma
- Asia Ortega como Juanita, pareja y cómplice de Rodrigo
- Lidia San José como Vanessa
- Emmanuel Esparza como Joaquín Duval
- Marcela Carvajal como Laura
- David Palacio
Estos personajes refuerzan el entramado de relaciones y conflictos que caracterizan a 'Perfil falso' temporada 3, donde cada figura cumple un rol en la red de engaños que define la narrativa.
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Sinopsis de 'Perfil falso' 3
La nueva entrega de 'Perfil falso' inicia con una escapada romántica que pronto se transforma en un escenario de sospechas. La aparición de una enigmática pareja de millonarios introduce secretos familiares e identidades ocultas que afectan directamente a los protagonistas.
En paralelo, Ángela Ferrer ejecuta un plan de venganza tras recuperar su libertad, mientras una amenaza silenciosa acecha a los bailarines del club Labios de Oro. La serie profundiza en temas como la traición, la manipulación y el deseo, consolidando su estilo dentro del catálogo de Netflix con una narrativa marcada por la tensión constante.