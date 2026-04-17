'Perfil falso' 3 reparto: ¿quién es quién en la última temporada de la serie colombiana de Netflix?

'Perfil falso' temporada 3 es una de las series latinas más vistas en Netflix. Foto: Composición LR/Captura/YouTube

'Perfil falso' temporada 3 es una de las series latinas más vistas en Netflix. Foto: Composición LR/Captura/YouTube

La tercera temporada de 'Perfil falso' vuelve a posicionarse entre las apuestas más comentadas de Netflix, con una trama que combina suspenso, romance y giros dramáticos. La historia retoma a Camila Román y Miguel Estévez tras su aparente final feliz, pero rápidamente introduce nuevos conflictos que alteran su estabilidad.

En este contexto, el interés por el reparto de 'Perfil falso' 3 crece entre los seguidores de la serie colombiana, que buscan conocer quiénes integran el elenco en esta nueva etapa. Con regresos clave y la incorporación de personajes determinantes, la producción amplía su universo narrativo con más tensión y misterio.

'Perfil falso' 3 reparto: lista de actores y personajes de la serie colombiana

El núcleo del elenco de la serie colombiana mantiene a sus protagonistas, interpretados por figuras reconocidas dentro de la televisión latinoamericana:

Carolina Miranda como Camila Román

Retoma su papel como la empresaria que intenta sostener su relación con Miguel mientras enfrenta nuevas amenazas y protege su club nocturno.

Rodolfo Salas como Miguel Estévez

Su personaje atraviesa una aparente calma que se rompe cuando alguien de su pasado reaparece y lo sigue hasta Riviera Esmeralda.

Manuela González como Ángela Ferrer

Tras salir de prisión, desarrolla un plan para evadir la justicia y ejecutar una venganza que impactará directamente en Camila.

Alejandra Borrero como Indira Martínez

Aunque queda al margen de la investigación, mantiene un vínculo clave con Joaquín Duval, quien solo accede a hablar con ella.

Eduardo Pérez como Rodrigo

Representa una figura del pasado de Miguel que reabre conflictos y añade tensión a la historia.

Más actores de 'Perfil falso' temporada 3

Además del elenco principal, los actores de 'Perfil falso' incluyen figuras que complementan el desarrollo de la trama:

Penélope Guerrero como Noah/Jade, artista del club y aliada de Camila

Laura Osma

Asia Ortega como Juanita, pareja y cómplice de Rodrigo

Lidia San José como Vanessa

Emmanuel Esparza como Joaquín Duval

Marcela Carvajal como Laura

David Palacio

Estos personajes refuerzan el entramado de relaciones y conflictos que caracterizan a 'Perfil falso' temporada 3, donde cada figura cumple un rol en la red de engaños que define la narrativa.

Sinopsis de 'Perfil falso' 3

La nueva entrega de 'Perfil falso' inicia con una escapada romántica que pronto se transforma en un escenario de sospechas. La aparición de una enigmática pareja de millonarios introduce secretos familiares e identidades ocultas que afectan directamente a los protagonistas.

En paralelo, Ángela Ferrer ejecuta un plan de venganza tras recuperar su libertad, mientras una amenaza silenciosa acecha a los bailarines del club Labios de Oro. La serie profundiza en temas como la traición, la manipulación y el deseo, consolidando su estilo dentro del catálogo de Netflix con una narrativa marcada por la tensión constante.