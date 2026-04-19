Ana Torroja: "Me preocupa la falta de tolerancia y respeto"

Sin la intención de hacer un disco, Ana Torroja (66) empezó a escribir y pensó que era momento de despedirse de la música. Hace tres décadas, la voz de Mecano no pudo decidir sobre el final de una de las bandas españolas más importantes. La cantante no venía de una familia de músicos y había alcanzado el éxito rápidamente al mismo tiempo en que cantaba una canción que fue censurada a fines de los 80 y que ahora sigue siendo “emblemática”. Pero en la banda solo había escrito el estribillo de una de las canciones. Hablamos unos minutos por Zoom con la cantante española que acaba de lanzar el primer disco que reúne temas de su autoría y que llamó Se ha acabado el show.

“Mecano soy yo también, ¿no? O sea, es Nacho, es José, pero yo interpretaba las canciones que escribían ellos. Mecano fue tan grande que sobrepasaba a las personas realmente, pero precisamente también porque fue tan grande y esas canciones hoy están vigentes y se han ido heredando de generación en generación. En mis conciertos te encuentras a un niño o una niña de ocho años que su canción favorita es Hijo de la luna. Parece increíble, ¿no? Una canción tan clásica, yo creo que es porque es como un cuento, pero al final es un drama. Hoy esas canciones siguen vigentes y yo, por supuesto, no he dejado de cantarlas nunca”.

Torroja radica en México. Desde ese país sigue opinando de los temas que le preocupan y abogando por las libertades. “Yo creo que todo el mundo debería ser libre de opinar lo que quiera. Es verdad que ahora, cuando tú opinas de política o de lo que sea, ya hay unos cuantos o muchos que atacan”, comenta y cree que hay una polarización de derechas e izquierdas. “Una de las cosas que últimamente he dicho bastante y que me preocupan bastante, es la falta de tolerancia y de respeto. Antes, no pasaba nada si opinabas distinto al de al lado. O sea, tenías amigos con los que a lo mejor no compartías opiniones, con los que a veces discutías de unas y otras cosas, pero no pasaba nada, seguía siendo amigo. Y ahora parece que si opinas blanco cuando el de al lado te dice negro, ya te ponen la cruz”.

¿En qué momento crees que “se está acabando el show”? ¿Se va a acabar?

Pues en el momento en el que... Cuando me planteo hacer algo nuevo, ¿no? Que en principio iban a ser dos canciones para poder hacer una gira, y pues refrescar un poco todo. Cuando me planteo y me siento ante el papel en blanco y digo: “bueno, ¿qué hago?” Me doy cuenta de que me falta motivación, ideas, ilusión. Sentía que no tenía nada más que contar, que ya lo había hecho todo y lo había contado todo. Y pensé: “ya tengo que decir adiós”. Pero de pronto dije: “bueno, ¿y por qué no cuento esto? ¿Por qué no hablo de esto?” No creo que sea la única persona que siente que se ha acabado el show, cada uno en su profesión, en un momento de su vida.

Es cierto. A cualquier edad, ¿no?

Exacto, exacto. Sí, o que tienes que hacer un cambio en tu vida. Yo, en este caso, sentía que ya no había más, honestamente. Pero de pronto, cuando empecé a escribir sobre esa duda que rondaba mi cabeza, me di cuenta de que había otras cosas que no había contado y que podía contar aún, pero que, además, tenía que escribirlas yo. Nunca había hecho un disco completo, nunca había escrito un disco completo, había ido escribiendo en los distintos discos. Pero todas esas cosas que tenía que contar, que son cosas profundas, ¿no? Pues que tenía que escribirlas yo. Pero tampoco me sentía capaz de escribirlas sola, con lo cual ahí me apoyé en distintos autores: autores más emergentes, autores jóvenes, algún amigo que tengo de hace tiempo y que también es joven. Y así, de pronto, sin darme cuenta, me encontré que, al cabo de un año, que había hecho un disco, cuando mi intención eran dos canciones.

La canción La maleta es sobre el proceso con Mecano. ¿Te has reconciliado con las cosas que le molestaban ? ¿Es este disco una catarsis?

Sí, realmente el disco en general es bastante catártico, ¿no? Pero sí que es verdad que esta canción es una de las más catárticas porque cuenta sobre todo el espacio en el que José deja la banda y en el que desaparece el grupo como tal, sin una despedida. Y yo me encuentro en el limbo y en la situación de decir: “bueno, ¿ahora qué hago? ¿Me dedico a otra cosa o sigo en la música?” Y como dice la canción, “y así como un turista sin una pista en mi vida continuó” realmente. Aunque la gente no lo crea, a pesar de llevar 11 años en la banda, para mí todo era nuevo, pues siempre me llegaban canciones, fueran de Nacho, fueran de José. Para producir, musicalmente, Nacho tenía sus ideas, José las suyas. Y yo me siento ante la situación de casi que empezar a andar, a caminar sin haber aprendido a andar, ¿no? Y tengo que buscar esa identidad mía. Y al principio me costó mucho, porque claro, la sombra de Mecano es muy alargada, sigue conmigo. La sombra que es luz, pero en ese momento para mí era un peso, porque yo necesitaba encontrar mi espacio, pero todo el mundo, de una forma inconsciente, quería encontrar a Mecano en mí. Y yo intentaba separarme lo más posible. Entonces sí, fue una situación complicada y luego, pues como dice la canción al final, le di la vuelta a ese vinilo. La marioneta ya se mueve sin hilos. Al final fui dueña de todo, de mi carrera, fui responsable de todo lo que ocurriría en ella, bueno, malo, regular, y tomar las riendas de mi vida.

Y hay canciones que no dejaste de cantar porque son emblemáticas. Por ejemplo, Mujer contra mujer, que fue censurada en algunos países, pero sigue siendo un tema por el cual la comunidad LGBTI te sigue, ¿no?

Sí, realmente. El otro día que hicimos un concierto, arrancamos la gira en Ciudad del Carmen y Mujer contra mujer fue una de las canciones que más fuerte cantaban, ¿no? Realmente hay camino andado, hay cosas que se han conseguido, pero todavía hay mucho por hacer, ¿no? Todavía hay homofobia, todavía hay ataques a personas homosexuales, todavía, no sé, o sea, hay mucho camino por andar para naturalizar lo que para mí es natural, que es la diversidad en el amor, ¿no? Igual que la biodiversidad o la diversidad entre las personas, ninguno es igual que otro. Entonces, yo la canto, la sigo cantando igual que algunas otras canciones de Mecano porque creo que todavía hay que cantarla mucho y además porque me parece una belleza de canción. La canté con Aitana, la canté con María León, la he cantado con Marta Sánchez y la he cantado con Nicole en Chile.

Y después del resultado de este disco y la gira, ¿qué has pensado?

Pues la verdad es que me emocioné mucho el otro día porque bueno, era la primera vez que cantábamos las canciones nuevas, no están todas las del disco, a mí me gustaría ir añadiendo alguna más, pero de momento están los cinco sencillos. La gente las recibió de una manera increíble, o sea, los fans obviamente las cantaban, a lo mejor los de la décima fila, ya no se lo conocían tanto, pero los aplausos fueron igual de fuertes que cuando cantaba, yo qué sé, Mujer contra mujer, ¿no?, Hijo de la luna. La verdad es que las recibieron muy bien, lo cual me alegra mucho y me emociona porque, bueno, ha sido un trabajo largo, ha sido una apuesta porque también estoy de independiente y es una apuesta de todo, de invertir en el disco, en la producción, de invertir en la gira, uy, qué susto (sonríe).

Hay latinos residiendo en España, pero tú elegiste México. En tiempos de violencia hacia los migrantes, ¿cómo ves esto desde Latinoamérica?

Pues mira, yo creo que el mundo está hecho de migrantes, o sea, Estados Unidos mismo está hecho de migrantes. En Argentina hubo una época en la que migraron muchos españoles, en España había muchos argentinos, ahora también hay muchos mexicanos, pero a mí, quiero decir, yo soy, estoy a favor de que la gente haga cambios en su vida. De que la gente lo intente. Siempre mejor desde la legalidad, ¿no? Mejor para todos, incluso para el inmigrante, pero no siempre es fácil. Por ejemplo, este país me ha recibido con los brazos abiertos siempre, cuando venía de visita y ahora que resido en él y estoy feliz. A mí me gusta la diversidad, me gusta la fusión, me gustan los colores, me gusta la variedad, me gusta incluso la comida. Me encanta ir a España y escuchar hablar en mexicano, en peruano, en ecuatoriano y en colombiano.