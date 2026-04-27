HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
ONPE al 96,214%: Sánchez amplía a más de 22.000 votos su ventaja sobre López Aliaga
ONPE al 96,214%: Sánchez amplía a más de 22.000 votos su ventaja sobre López Aliaga     ONPE al 96,214%: Sánchez amplía a más de 22.000 votos su ventaja sobre López Aliaga     ONPE al 96,214%: Sánchez amplía a más de 22.000 votos su ventaja sobre López Aliaga     
Cine y series

'Stuart no logra salvar el universo': confirman fecha de estreno del spin off de ‘The Big Bang Theory’

El nuevo spin-off de la serie ‘The Big Bang Theory’ anunció en qué mes se estrenará y cuál será la trama que desarrollará.  

La serie se emitirá por la plataforma de HBO Max. Foto: Deadline.
La serie se emitirá por la plataforma de HBO Max. Foto: Deadline.
Compartir

El universo de The Big Bang Theory continúa su expansión con el próximo estreno de 'Stuart no logra salvar el universo' (Stuart Fails to Save the Universe), que llegará a la plataforma de streaming HBO Max.

La noticia fue anunciada el último domingo durante la CCXP México, donde se presentaron cinco imágenes exclusivas de la serie. En estas imágenes, se aprecia a los cuatro protagonistas en emblemáticos escenarios de The Big Bang Theory, como el laboratorio de Leonard Hofstadter y la tienda de cómics de Stuart.

Además, se ofrecieron avances de los universos alternos que este inesperado equipo explorará en su nueva aventura.

PUEDES VER: Muere Kimberly Hébert Gregory, actriz estadounidense de la serie ‘The Big Bang Theory’, a los 52 años

lr.pe

¿Cuándo se estrena 'Stuart no logra salvar el universo'?

La nueva serie debutará en julio de 2026 en HBO Max, aunque aún no se ha especificado una fecha exacta para su lanzamiento. Mientras se esperan más novedades, el catálogo de la plataforma incluye las 12 temporadas de The Big Bang Theory, así como sus derivados Young Sheldon y Georgie y Mandy - Su primer matrimonio.

Este proyecto es obra de Chuck Lorre, quien también fue cocreador de la serie original, en colaboración con Zak Penn y Bill Prady. La producción corre a cargo de Chuck Lorre Productions, en asociación con Warner Bros. Television.

PUEDES VER: Spin- Off de ‘The Big Bang Theory’ trae de vuelta a personajes originales, pero fans no están interesados

lr.pe

¿De qué tratará 'Stuart no logra salvar el universo'?

La trama se centra en Stuart Bloom, propietario de una tienda de cómics, quien provoca sin querer un apocalipsis multiversal al dañar un dispositivo diseñado por Sheldon y Leonard. Para restaurar el orden de la realidad, Stuart se une a su pareja, Denise; al geólogo Bert, y al físico Barry Kripke.

Juntos, inician una aventura caótica en la que se encontrarán con versiones alternativas de personajes icónicos del universo de The Big Bang Theory. Como sugiere el título, los acontecimientos no se desarrollarán de la manera que anticipan.

Notas relacionadas
Muere Kimberly Hébert Gregory, actriz estadounidense de la serie ‘The Big Bang Theory’, a los 52 años

Muere Kimberly Hébert Gregory, actriz estadounidense de la serie ‘The Big Bang Theory’, a los 52 años

LEER MÁS
Elon Musk y el día que apareció en un capítulo de la serie The Big Bang Theory en Estados Unidos: ¿cuál fue la escena?

Elon Musk y el día que apareció en un capítulo de la serie The Big Bang Theory en Estados Unidos: ¿cuál fue la escena?

LEER MÁS
Spin- Off de ‘The Big Bang Theory’ trae de vuelta a personajes originales, pero fans no están interesados

Spin- Off de ‘The Big Bang Theory’ trae de vuelta a personajes originales, pero fans no están interesados

LEER MÁS
Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

LEER MÁS
Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

LEER MÁS
Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Disney: La dama y el vagabundo presenta adelanto recreando icónica escena de cinta original [VIDEO]

Disney: La dama y el vagabundo presenta adelanto recreando icónica escena de cinta original [VIDEO]

LEER MÁS
‘Animales nocturnos’: final explicado de la película con Jake Gyllenhaal y Amy Adams

‘Animales nocturnos’: final explicado de la película con Jake Gyllenhaal y Amy Adams

LEER MÁS
El chavo del 8 y el capítulo donde se indigestó por comer 9 tortas de jamón seguidas [VIDEO]

El chavo del 8 y el capítulo donde se indigestó por comer 9 tortas de jamón seguidas [VIDEO]

LEER MÁS
“Vagina dentada”, la comedia negra en la que una vulva con dientes desata el terror

“Vagina dentada”, la comedia negra en la que una vulva con dientes desata el terror

LEER MÁS
Netflix: Crimen perfecto, la película ‘olvidada’ de Hopkins y Gosling revive 14 años después

Netflix: Crimen perfecto, la película ‘olvidada’ de Hopkins y Gosling revive 14 años después

LEER MÁS
'El doctor que marcó mi destino' capítulos completos: dónde ver la serie viral por Dailymoyion y ReelShort online

'El doctor que marcó mi destino' capítulos completos: dónde ver la serie viral por Dailymoyion y ReelShort online

LEER MÁS

Más juegos

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

SolitarioSolitario

Cartas

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

AjedrezAjedrez

Estrategia

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cine y series

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025