'Stuart no logra salvar el universo': confirman fecha de estreno del spin off de ‘The Big Bang Theory’

El universo de The Big Bang Theory continúa su expansión con el próximo estreno de 'Stuart no logra salvar el universo' (Stuart Fails to Save the Universe), que llegará a la plataforma de streaming HBO Max.

La noticia fue anunciada el último domingo durante la CCXP México, donde se presentaron cinco imágenes exclusivas de la serie. En estas imágenes, se aprecia a los cuatro protagonistas en emblemáticos escenarios de The Big Bang Theory, como el laboratorio de Leonard Hofstadter y la tienda de cómics de Stuart.

Además, se ofrecieron avances de los universos alternos que este inesperado equipo explorará en su nueva aventura.

¿Cuándo se estrena 'Stuart no logra salvar el universo'?

La nueva serie debutará en julio de 2026 en HBO Max, aunque aún no se ha especificado una fecha exacta para su lanzamiento. Mientras se esperan más novedades, el catálogo de la plataforma incluye las 12 temporadas de The Big Bang Theory, así como sus derivados Young Sheldon y Georgie y Mandy - Su primer matrimonio.

Este proyecto es obra de Chuck Lorre, quien también fue cocreador de la serie original, en colaboración con Zak Penn y Bill Prady. La producción corre a cargo de Chuck Lorre Productions, en asociación con Warner Bros. Television.

¿De qué tratará 'Stuart no logra salvar el universo'?

La trama se centra en Stuart Bloom, propietario de una tienda de cómics, quien provoca sin querer un apocalipsis multiversal al dañar un dispositivo diseñado por Sheldon y Leonard. Para restaurar el orden de la realidad, Stuart se une a su pareja, Denise; al geólogo Bert, y al físico Barry Kripke.

Juntos, inician una aventura caótica en la que se encontrarán con versiones alternativas de personajes icónicos del universo de The Big Bang Theory. Como sugiere el título, los acontecimientos no se desarrollarán de la manera que anticipan.