La Semana Santa siempre trae consigo la oportunidad de revisitar grandes clásicos del cine religioso, y este 2026 no será la excepción. 'Ben-Hur' (1959), dirigida por William Wyler y protagonizada por Charlton Heston, regresa a la pantalla grande como parte de un reestreno especial que busca acercar a nuevas generaciones una de las producciones más influyentes de la historia.

La cinta de Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), que marcó un hito con sus 11 premios Oscar y escenas memorables como la carrera de cuadrigas, se ha convertido en un símbolo cultural que trasciende lo cinematográfico. Su mezcla de épica, drama y espiritualidad la mantiene vigente más de seis décadas después de su estreno original.

¿De qué trata 'Ben-Hur'?

La historia sigue a Judá Ben-Hur (Charlton Heston), un príncipe judío traicionado por su amigo romano Mesala (Stephen Boyd), que emprende un camino de venganza y redención mientras su vida se cruza con la figura de Jesucristo. Este relato, basado en la novela 'Ben-Hur: A Tale of the Christ' de Lew Wallace, combina acción con un trasfondo espiritual que le dio un lugar único en la cultura popular.

El impacto de la película fue inmediato: se convirtió en un referente del cine épico y reafirmó a Charlton Heston, quien ya había protagonizado títulos de la talla de 'Los 10 mandamientos', como uno de los grandes actores de Hollywood. La secuencia de la carrera de cuadrigas, filmada con más de 40 carros en movimiento, sigue siendo considerada una de las escenas más impresionantes jamás rodadas.

Protagonizada por Charlton Heston, 'Ben-Hur' se estrenó originalmente en 1959. Foto: MGM

¿Cuándo se reestrena 'Ben-Hur' en Perú?

El regreso de 'Ben-Hur' a la pantalla grande en Perú está programado para el jueves 2 de abril de 2026, coincidiendo con Jueves Santo. La elección de la fecha no es casual: la cinta ha sido tradicionalmente asociada con la Semana Santa por su fuerte carga religiosa y su mensaje de fe y esperanza.

En 2025, su reestreno ya había demostrado el poder de convocatoria del clásico, convirtiéndose en una de las películas más vistas durante esas fechas. Ese éxito confirmó que, pese al paso del tiempo, 'Ben-Hur' sigue siendo un referente para quienes buscan cine con valores espirituales y narrativas épicas.

Protagonizada por Charlton Heston, 'Ben-Hur' se estrenó originalmente en 1959. Foto: MGM

¿Dónde ver 'Ben-Hur' en Semana Santa 2026?

'Ben-Hur' estará disponible en las principales cadenas del país, como Cineplanet y Cinemark. Ambas empresas han confirmado que abrirán funciones especiales, aunque los horarios y salas específicas se anunciarán en los próximos días.

El reestreno permitirá disfrutar del filme en pantalla grande, con la calidad de imagen y sonido que realza su espectacularidad. Para quienes prefieren la experiencia colectiva del cine, esta es una oportunidad única de revivir un clásico que sigue emocionando a públicos de todas las edades.