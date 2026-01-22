HOYSuscripcion LR Focus

César Galindo sobre el regreso actoral de Magaly Solier con 'Killapa Wawan': "Hay que cuidarla, es un ícono nacional"

La reconocida actriz Magaly Solier regresa a la pantalla grande con 'Killapa Wawan', una película hablada íntegramente en quechua y rodada en su tierra natal, Huanta.

César Galindo sobre el retorno de Magaly Solier Foto: Composición LR
César Galindo sobre el retorno de Magaly Solier Foto: Composición LR | Kevinn García / URPI-LR / Disufión

El destacado guionista y director de cine César Galindo se pronunció sobre el regreso al séptimo arte de Magaly Solier, una de las artistas peruanas más reconocidas a nivel internacional de los últimos años, quien vuelve con la película 'Killapa Wawan' (Hija de la luna). "Es una actriz de mucha experiencia y la idea es hacerla volver al cine, recuperarla", señaló el también arquitecto, al destacar la relevancia artística de la interprete ayacuchana dentro del cine peruano.

Galindo Galarza aseguró que Solier es "un ícono nacional" y señaló que su retorno a la pantalla grande debe ser tratado con especial cuidado, luego de los momentos difíciles que atravesó en los últimos años. En esa línea, el director, de 77 años, no dudó en afirmar: "Es la mejor actriz, entre hombres y mujeres, en el Perú, les guste o no les guste".

PUEDES VER: Magaly Solier regresa a la pantalla grande con ‘Killapa Wawan’, película que llega a la cartelera nacional en enero de 2026

César Galindo sobre los altibajos de Magaly Solier 

El cineasta también se pronunció brevemente sobre el delicado momento personal que atraviesa Magaly Solier. "Como todo actor sensible, tiene sus altibajos. Puede haber momentos más delicados, pero es cuestión de trabajarlos", explicó. Asimismo, resaltó que 'Killapa Wawan’ representa un espacio de contención y reencuentro para la actriz de 39 años, tanto en lo personal como en lo artístico.

Para Galindo, esta nueva producción posee un valor especial en la carrera de la recordada protagonista de 'La teta asustada', ya que la muestra profundamente conectada con sus raíces. "Es una de las primeras películas donde ella está cien por ciento representada como campesina, y eso es un regalo para ella", precisó.

PUEDES VER: Película peruana ‘Killapa Wawan’ presenta tráiler oficial con Magaly Solier y revela su fecha de estreno en cines

El esperado regreso de Magaly Solier al cine 

'Killapa Wawan', filmada en Huanta, Ayacucho, presenta a Magaly Solier en el papel de Agucha, una madre andina marcada por el pasado que intenta proteger a su hija del lado más exigente y oscuro de la danza de tijeras, una tradición ancestral del mundo andino. La película se estrena el jueves 29 de enero en la cartelera nacional. 

Finalmente, Galindo confirmó que la propia Solier fue clara respecto a su estado actual y su presencia en el estreno nacional del filme. "Ella misma lo declaró en la entrevista de prensa: está un poco delicada, pero va a venir a la premier", concluyó. 

