‘Hermanas, un amor compartido’ capítulo 15: ¿dónde y cómo ver los episodios completos?

Este melodrama marca el regreso de Danna García y Adriana Louvier a las telenovelas. | Las estrellas

Este melodrama marca el regreso de Danna García y Adriana Louvier a las telenovelas. | Las estrellas

La telenovela 'Hermanas, un amor compartido' se ha convertido en una de las producciones más comentadas de la televisión mexicana. Su historia intensa y emocional mantiene atrapada a la audiencia capítulo tras capítulo.

Este melodrama marca el regreso de Danna García y Adriana Louvier a las telenovelas, bajo la producción de Silvia Cano. La ficción se transmite de lunes a viernes a las 8:30 p. m. por Las Estrellas y continúa dando que hablar.

‘Hermanas, un amor compartido’ y la historia que atrapa a la audiencia

Esta nueva producción de TelevisaUnivision ha logrado conectar con el público gracias a su potente temática. La trama gira en torno a dos hermanas que se enfrentan por el amor de una hija que una debió abandonar y la otra crió como propia.

La telenovela se encuentra basada en la serie turca 'Ağlama anne' y propone un relato cargado de emociones, conflictos familiares y decisiones que marcan el destino de cada personaje.

Sinopsis de ‘Hermanas, un amor compartido’

‘Hermanas, un amor compartido’ es una telenovela mexicana estrenada el 2 de febrero de 2026 por Las Estrellas. La historia sigue a dos hermanas que se reencuentran tras años de separación y enfrentan un doloroso conflicto por Aura, la hija que las une y las divide.

El relato muestra cómo el pasado, los secretos y los vínculos familiares influyen en el presente, mientras ambas luchan por el amor de la niña y por sanar heridas que nunca cerraron.

Adriana Louvier regresa al mundo de las telenovelas en 'Hermanas, un amor compartido'.

Reparto de ‘Hermanas, un amor compartido’

El melodrama cuenta con un elenco amplio y reconocido. Estos son los actores y actrices que forman parte de la producción:

Danna García

Adriana Louvier

Osvaldo Benavides

Juan Martín Jáuregui

Guillermo García Cantú

Alejandro Camacho

Rossana Nájera

Zaide Silvia

Margarita Magaña

Juan Carlos Barreto

Romina Poza

Luz María Jerez

Eugenia Cauduro

Jesús Ochoa

Michelle Pellicer

Daniel Gama

Mavi Navarro

Santiago Cachero

Silvia Lomelí

Luis Enrique Duval

Diego Batida

Hugo Aceves

Tristán Maze

Ana Tena

Ariana Saavedra

¿Dónde ver el capítulo 15 y los episodios completos de ‘Hermanas, un amor compartido’?

Si deseas seguir la telenovela y no puedes verla desde casa, existe una opción digital para no perderte ningún episodio. La transmisión en vivo se encuentra disponible a través del sitio oficial de Las Estrellas.

Para acceder, debes ingresar a la plataforma del canal a las 8:30 p. m., dirigirte a la sección EN VIVO y registrarte con una cuenta de IZZI. De esta manera, podrás disfrutar la señal en tiempo real desde tu computadora, tablet o celular.

¿Qué ocurre en el capítulo 15 de ‘Hermanas, un amor compartido’?

En este episodio, Aura le expresa a Alonso que aprueba su 'amistad' con su madre. Al mismo tiempo, Camilo se reencuentra con Rebeca y decide brindarle apoyo una vez más.

La tensión aumenta cuando Rebeca le revela a Mónica el peligro que corre Aura en México debido a Silverio, padre de Alonso. Este momento marca un punto clave en la historia y anticipa nuevos conflictos en los siguientes capítulos.