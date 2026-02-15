HOYSuscripcion LR Focus

'Doménica Montero' capítulo 48: ¿dónde y cómo ver el episodio completo por Univisión?

El embarazo de Doménica remueve viejas heridas y pone en jaque a Kiara, justo cuando las verdades ocultas comienzan a salir a la luz. El capítulo 48 de la novela promete confesiones explosivas, decisiones irreversibles y un nuevo giro en la historia.

'Doménica Montero' es una de las novelas más vistas en Univisión. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
'Doménica Montero' es una de las novelas más vistas en Univisión. Foto: Composición LR/Captura/YouTube

El drama en Doménica Montero entra en una de sus etapas más decisivas. En el capítulo 48 de la telenovela protagonizada por Angelique Boyer, la historia da un giro inesperado cuando Doménica descubre que está embarazada y toma una determinación que podría cambiar el rumbo de su vida: continuar con el bebé de Max. La revelación no solo sacude su mundo emocional, sino que reaviva los conflictos con quienes han marcado su caída y su lucha por recuperar el control de sus tierras.

Mientras tanto, la intriga crece en esta producción de TelevisaUnivision, pues Kiara, la prima de Doménica actúa con rapidez para borrar cualquier prueba que Pilar tenga en su contra. Sin embargo, cuando todo parece perdido, Pilar logra reaccionar y consigue hablar con Doménica para confesarle la verdad sobre las maniobras que su rival ha tejido a sus espaldas.

¿Dónde ver 'Doménica Montero' capítulo 48 completo?

El capítulo 48 se puede ver completo a través de la señal oficial de Univisión en Estados Unidos, dentro de su horario habitual en horario estelar. Además, el episodio suele estar disponible en la plataforma digital del canal, donde los usuarios pueden acceder con su proveedor de TV para verlo en streaming, ya sea en vivo o en modalidad on demand.

Para quienes prefieren verlo en línea, también se puede ingresar desde la web oficial o la app del canal, donde se habilitan los capítulos recientes poco después de su transmisión. Es recomendable verificar la disponibilidad según el país, ya que el acceso puede variar por región y derechos de emisión.

¿Qué pasó en el capítulo 48 de 'Doménica Montero?

El episodio 48 marca un antes y un después en la vida de Doménica. Luego de enfrentar la verdad que tenía frente a ella y señalar directamente a Kiara como responsable de su desgracia, la protagonista decide dar otro paso doloroso: confesarle a Luis Fernando que está embarazada de Max.

Pero el momento más contundente llega cuando Doménica encara a Kiara tras descubrir que era la amante de Max y que, juntos, planearon desfalcarla y humillarla públicamente.

Sin espacio para el perdón, decide expulsarla de su vida y negarle cualquier tipo de apoyo económico. Mientras tanto, Kiara intenta borrar todas las pruebas que Pilar tenía en su contra; sin embargo, Pilar logra reaccionar y alcanza a hablar con Doménica. Ella le confiesa que todas las pruebas en contra de su hijas las subió a la 'nube', por lo que todos tenían acceso a poder verlo.

