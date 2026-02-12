HOYSuscripcion LR Focus

Incendio en Huachipa: más de 20 unidades de Bomberos combaten fuego en almacén
'La Momia' 4: confirman cuándo se estrena en cines, sinopsis y reparto con el regreso de Bredan Fraser y Rachel Weisz     
'La Momia' 4: confirman cuándo se estrena en cines, sinopsis y reparto con el regreso de Bredan Fraser y Rachel Weisz

Universal Pictures despejó las dudas sobre el futuro de la saga 'La Momia' y confirmó el retorno de sus protagonistas originales en una nueva entrega que busca reconectar con los fans.

'La Momia' regresa con sus figuras principales en 2028.
'La Momia' regresa con sus figuras principales en 2028. | Foto composición LR / Google /

Los rumores eran ciertos. A finales del año pasado comenzaron a circular señales sobre la posible realización de 'La Momia' 4, una producción que parecía cercana, aunque sin confirmación oficial. Durante ese periodo, Brendan Fraser reconoció que el proyecto no dependía de él y pidió paciencia a los seguidores de la franquicia.

Semanas después, el panorama cambió por completo. Universal Pictures confirmó que la nueva película avanza de forma oficial y anunció el regreso de los actores que dieron vida a los personajes más recordados de la saga.

Bredan Fraser y Rachel Weisz regresan en 'La Momia' 4.

Bredan Fraser y Rachel Weisz regresan en 'La Momia' 4.

PUEDES VER: 'Mi mejor enemiga' se convierte en el estreno Nº1 en los cines del Perú el último fin de semana

La Momia 4 confirma fecha de estreno en cines

El estudio reveló, a través de información difundida por Deadline, que Brendan Fraser y Rachel Weisz volverán a interpretar a Rick O’Connell y Evelyn, respectivamente. El anuncio marcó el regreso del dúo protagonista tras más de dos décadas desde la última entrega conjunta.

Asimismo, Universal fijó el estreno de la película para mayo de 2028. La fecha comunicada inicialmente apunta al 18 de mayo, mientras que el lanzamiento general en salas quedó programado para el 19 de ese mismo mes.

Directores de Scream 5 lideran la nueva entrega

La dirección de 'La Momia' 4 estará a cargo de Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, cineastas conocidos por su trabajo en Scream 5 y miembros del colectivo Radio Silence. El proyecto aún no cuenta con título oficial.

En el apartado de producción, Sean Daniel regresa a la franquicia tras haber participado en las tres primeras películas y en el reinicio protagonizado por Tom Cruise, lo que refuerza la continuidad creativa de la saga.

Brendan Fraser y su esperado retorno a la saga 'La Momia'

En declaraciones recientes, Brendan Fraser confesó que esperó dos décadas para recibir la llamada del estudio. “¿Ahora? Es el momento de dar a los fans lo que quieren”, expresó el actor al referirse al regreso de la historia que marcó su carrera.

Fraser participó en las tres entregas originales, mientras que Rachel Weisz solo apareció en las dos primeras. Sobre la tercera película, el intérprete señaló: “Estoy orgulloso de la tercera porque creo que es una buena película independiente”.

Rachel Weisz vuelve tras ausentarse en la tercera película

Rachel Weisz no formó parte de La momia: La tumba del emperador Dragón (2008), por lo que su retorno representa un nuevo capítulo dentro del universo cinematográfico de la franquicia. Su ausencia marcó un quiebre narrativo que ahora busca resolverse.

La nueva producción apuesta por recuperar el espíritu de las cintas originales, que combinaron aventura, humor y elementos sobrenaturales, fórmula que consolidó el éxito de la saga a nivel mundial.

Producción, guion y equipo detrás de 'La Momia' 4

El guion está a cargo de David Coggeshall, mientras que la producción incluye a William Sherak, James Vanderbilt y Paul Neinstein bajo el sello de Project X Entertainment. Brendan Fraser figura además como productor ejecutivo.

Jason F. Brown y Denis Stewart también participan en esa función, lo que refuerza el compromiso del elenco con el desarrollo creativo de la película desde etapas tempranas.

PUEDES VER: 'Killapa Wawan' mantiene asistencia a salas en su segunda semana de exhibición con funciones limitadas

¿De qué trata 'La Momia'? Sinopsis de la saga

La franquicia 'La Momia', iniciada en 1999, sigue las aventuras de Rick O’Connell, un explorador que despierta accidentalmente a antiguos sacerdotes egipcios malditos, entre ellos Imhotep. La historia mezcla acción, comedia y terror arqueológico.

Las dos primeras películas se convirtieron en éxitos de taquilla y consolidaron a la saga como una de las más recordadas del cine de aventuras. La cuarta entrega busca reconectar con ese legado y atraer a una nueva generación de espectadores.

