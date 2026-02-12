Premios BAFTA 2026 EN VIVO: nominados, fecha, horarios y dónde ver a los ganadores de los premios a lo mejor del cine

La ceremonia de los BAFTA 2026 será transmitida en vivo en Latinoamérica. | Foto: composición LR/Warner Bros./EFE

La temporada de premios entra en su recta final y solo quedan dos grandes citas antes de la noche de los Oscar: los Premios BAFTA y los Screen Actors Guild Awards (SAG). Ambos eventos funcionan como termómetro de lo que podría ocurrir en la gala de la Academia, y en el caso de los BAFTA, su influencia es clave porque se celebran mientras las votaciones de los Oscar aún están abiertas.

Los BAFTA, organizados por la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión, no solo reconocen lo mejor del cine, sino que también marcan tendencia en la industria. Su prestigio radica en que combinan la mirada británica con un alcance global, convirtiéndose en una referencia obligada para críticos, cineastas y fans.

¿Cuándo y dónde son los premios BAFTA 2026?

La edición número 79 de los Premios BAFTA se celebrará el domingo 22 de febrero de 2026 en el Royal Festival Hall de Londres, un espacio emblemático que se ha consolidado como sede de este evento en los últimos años.

La gala ya no contará con David Tennant en la conducción, sino con el destacado actor escocés Alan Cumming, quien promete una noche cargada de humor y carisma en una ceremonia que reunirá a las estrellas más importantes de la industria cinematográfica internacional.

¿A qué hora ver los Premios BAFTA 2026?

La transmisión de los Premios BAFTA 2026 comenzará a las 7.00 p. m. en Londres del domingo 22 de febrero, lo que equivale a las 2.00 p. m. en Perú de esa misma fecha. Revisa en esta lista el ajuste de los horarios según cada país de la región.

Premios BAFTA 2026 en México, Costa Rica y El Salvador: 1.00 p. m. del 22 de febrero

Premios BAFTA 2026 en Perú, Ecuador y Colombia: 2.00 p. m. del 22 de febrero

Premios BAFTA 2026 en Venezuela y Bolivia: 3.00 p. m. del 22 de febrero

Premios BAFTA 2026 Argentina, Chile y Uruguay: 4.00 del 22 de febrero.

¿Dónde ver los BAFTA 2026?

Imperdible. Si deseas ver los BAFTA 2026, la ceremonia será transmitida en BBC One y BBC iPlayer para el Reino Unido. En el resto del mundo, se podrá seguir a través del canal oficial de YouTube de los BAFTA y en TNT, que ofrecerá cobertura para América Latina.

Estas plataformas aseguran que el evento llegue a millones de espectadores, consolidando a los BAFTA como uno de los espectáculos más influyentes de la temporada de premios del cine.

Lista completa de los nominados de los BAFTA 2026

La competencia de este año es una de las más intensas y diversas de la última década en los BAFTA. La película 'Una batalla tras otra' lidera con 14 nominaciones, seguida, con 13, por 'Sinners' ('Pecadores'), que recientemente rompió un récord histórico en los Oscar.

Mejor película

'Pecadores'

'Valor sentimental'

'Hamnet'

'Una batalla tras otra'

'Marty Supremo'

Mejor película británica

'Steve'

'Hamnet'

'El señor Burton'

'Muere, mi amor'

'28 años después'

'Bridget Jones: Loca por él'

'Pillion'

'Lo juro'

'La balada de Wallis Island'

'H es para halcón'

Actriz principal

Emma Stone por 'Bugonia'

Jessie Buckley por 'Hamnet'

Renate Reinsve por 'Valor sentimental'

Kate Hudson por 'Song Sung Blue'

Chase Infiniti por 'Una batalla tras otra'

Rose Byrne por 'Si tuviera piernas te patearía'

Actor principal

Jesse Plemons por 'Bugonia'

Michael B. Jordan por 'Pecadores'

Robert Aramayo por 'Lo juro'

Ethan Hawke por 'Luna azul'

Timothée Chalamet por 'Marty Supremo'

Leonardo DiCaprio por 'Una batalla tras otra'

Actriz de reparto

Carey Mulligan por 'La balada de Wallis Island'

Emily Watson por 'Hamnet'

Odessa A’zion por 'Marty Supremo'

Wunmi Mosaku por 'Pecadores'

Inga Ibsdotter Lilleaas por 'Valor sentimental'

Teyana Taylor por 'Una batalla tras otra'

Actor de reparto

Stellan Skarsgård por 'Valor sentimental'

Paul Mescal por 'Hamnet'

Sean Penn por 'Una batalla tras otra'

Jacob Elordi por 'Frankenstein'

Benicio del Toro por 'Una batalla tras otra'

Peter Mullan por 'Lo juro'

Dirección

Ryan Coogler por 'Pecadores'

Paul Thomas Anderson por 'Una batalla tras otra'

Yorgos Lanthimos por 'Bugonia'

Joachim Trier por 'Valor sentimental'

Josh Safdie por 'Marty Supremo'

Chloé Zhao por 'Hamnet'

Debut sobresaliente de un guionista, director o productor británico

'Wasteman'

'La sombra de mi padre'

'La ceremonia'

'Un deseo en ella'

'Pillion'

Película de habla no inglesa

'La voz de Hind Rajab' (Túnez)

'Sirât' (España)

'Valor sentimental' (Noruega)

'Solo fue un accidente' (Francia)

'El agente secreto' (Brasil)

Película animada

'Zootopia 2'

'Elio'

'Pequeña Amélie'

Película para niños y la familia

'Boong'

'Zoopotia 2'

'Arco'

'Lilo & Stitch'

Guion original

'Pecadores'

'Valor sentimental'

'Marty Supremo'

'Lo juro'

'El agente secreto'

Guion adaptado

'Hamnet'

'Pillion'

'Bugonia'

'Una batalla tras otra'

'La balada de Wallis Island'

Premio EE Bafta a la estrella emergente (vota del público)

Archie Madekwe

Chase Infiniti

Miles Caton

Robert Aramayo

Posy Sterling

Música original

Ludwig Göransson por 'Pecadores'

Max Richter por 'Hamnet'

Jonny Greenwood por 'Una batalla tras otra'

Alexandre Desplat por 'Frankenstein'

Jerskin Fendrix por 'Bugonia'

Cinematografía

'Sueños de tren'

'Pecadores'

'Frankenstein'

'Marty Supremo'

'Una batalla tras otra'

Diseño de vestuario

'Wicked: Para siempre'

'Hamnet'

'Frankenstein'

'Pecadores'

'Marty Supremo'

Montaje

'Pecadores'

'Marty Supremo'

'Una casa de dinamita'

'Una batalla tras otra'

'F1'

Diseño de producción

'Pecadores'

'Hamnet'

'Frankenstein'

'Marty Supremo'

'Una batalla tras otra'

Maquillaje y estilismo de cabello

'Wicked: Para siempre'

'Hamnet'

'Frankenstein'

'Marty Supremo'

'Pecadores'

Sonido

'Guerra'

'Frankenstein'

'Pecadores'

'Una batalla tras otra'

'F1'

Efectos visuales

'El autobús perdido'

'Avatar: Fuego y cenizas'

'Frankenstein'

'F1'

'Cómo entrenar a tu dragón'

Documental