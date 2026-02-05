HOYSuscripcion LR Focus

Fiesta del Cine en Perú con entradas a S/6,5 desde el 9 de febrero: ¿qué películas ver y desde cuándo se puede comprar?

La Fiesta del Cine 2026 vuelve para deleitar a los fans con tres días de funciones a precios especiales. Los descuentos estarán disponibles para confiterías y películas en salas 2D, Xtreme, 3D y Prime.

Fiesta del Cine 2026 incluirá preventa para que fans aseguren sus entradas.
Fiesta del Cine 2026 incluirá preventa para que fans aseguren sus entradas. | Foto: composición LR/A24

La Fiesta del Cine regresa este 2026 con una propuesta que entusiasma a los cinéfilos peruanos: tres días de funciones a precios reducidos en las principales cadenas del país. La iniciativa busca acercar nuevamente al público a las salas, en un contexto en el que la oferta de estrenos y clásicos está marcada por películas como 'Zootopia 2', 'Exterminio: el templo de huesos', 'El vengador tóxico' y la nominada al Oscar 'Marty supremo'.

Con entradas desde S/6.50, promociones en formatos especiales y descuentos en snacks, la campaña se convierte en una oportunidad para disfrutar del cine en pantalla grande a precios módicos. Tanto Cineplanet como Cinemark han confirmado su participación, cada uno con beneficios particulares que elevan la expectativa.

¿Qué es la Fiesta del Cine?

La Fiesta del Cine es una campaña que se realiza en distintos países y que en Perú se ha consolidado como una de las fechas más esperadas por los amantes del séptimo arte. Durante tres días consecutivos, las cadenas participantes ofrecen entradas a precios simbólicos, con el objetivo de fomentar la asistencia masiva y celebrar la experiencia de ver películas en salas.

En esta edición, la promoción se llevará a cabo del lunes 9 al miércoles 11 de febrero de 2026. La preventa comenzará el viernes 6, lo que permitirá a los espectadores asegurar sus boletos con anticipación y evitar largas colas en los días de mayor demanda.

Fiesta del Cine 2026 en Cineplanet. Foto: Cineplanet

Fiesta del Cine 2026 en Cineplanet. Foto: Cineplanet

Cineplanet y Cinemark: salas Prime a mitad de precio y descuentos en snacks

Cineplanet anunció que sus funciones en salas 2D y Xtreme tendrán un costo de S/6,50, mientras que las salas Prime estarán disponibles a mitad de precio. La promoción será válida en todo el país y aplicará tanto para compras en boletería como en la web y la aplicación oficial, con un recargo de S/0,50 para entradas online. La cadena precisó que la oferta no incluye películas con restricción del distribuidor (R) ni contenido alternativo, pero sí abarca la mayoría de estrenos comerciales.

Por su parte, Cinemark confirmó que sus funciones en formatos 2D y XD tendrán un precio de S/6,50, mientras que las entradas en 3D costarán S/8,00 y las butacas D-BOX S/12,00. Además, la cadena ofrecerá promociones especiales en confitería, como hot dogs, nachos y tequeños a S/9,80. También se lanzarán combos exclusivos: el 'Combo Fiesta del Cine' a S/17.90 y el 'Dúo Mediano' a S/32,00.

Fiesta del Cine 2026 en Cinemark. Foto: Cinemark

Fiesta del Cine 2026 en Cinemark. Foto: Cinemark

¿Qué películas estarán en cartelera en la Fiesta del Cine 2026?

La programación de la Fiesta del Cine reunirá estrenos recientes y producciones que han despertado gran expectativa entre los espectadores. Entre los títulos confirmados figuran 'Marty Supremo', 'Ayuda', 'Avatar: fuego y cenizas', 'Zootopia 2', 'El día del fin del mundo: migración' y 'Terror en Silent Hill: regreso al infierno'. La cartelera completa se dará a conocer en las próximas horas junto con la actualización de horarios en cada complejo.

La diversidad de géneros garantiza opciones para todos los gustos, desde la animación familiar hasta el suspenso más intenso. Como atractivo adicional, se suma el reestreno de 'Madagascar', clásico animado que regresa a la pantalla grande a 21 años de su lanzamiento. Con estrenos esperados y películas icónicas, la Fiesta del Cine se perfila como la ocasión ideal para disfrutar del séptimo arte a precios accesibles y revivir la magia de las salas.

