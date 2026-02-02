Actor Vin Diesel anuncia la fecha de estreno de ‘Fast Forever’, la película final de la saga de ‘Rápidos y furiosos’
Protagonista de ‘Rápidos y Furiosos’ Vin Diesel sorprendió a los seguidores de la saga de acción al confirmar que la última entrega de la saga se estrenará en 2028.
Vin Diesel confirmó la fecha de estreno de la película que cerrará definitivamente la saga ‘Rápidos y furiosos’. A través de sus redes sociales, el actor anunció que la undécima entrega de la franquicia llegará a los cines dentro de tres años y llevará por título oficial ‘Fast Forever’, conocida también como ‘Fast & Furious 11’.
El anuncio fue acompañado por una publicación en la que el protagonista recordó el recorrido de la saga desde su primera película estrenada en 2001, así como el legado de Paul Walker, actor que interpretó a Brian O’Conner y cuya figura sigue siendo parte central de la historia tras su fallecimiento en 2013. Con esta entrega, la franquicia pondrá punto final a más de dos décadas de éxito en la pantalla grande, en el que recaudaron varios millones de dólares.
¿Cuándo se estrena ‘Fast Forever’?
Vin Diesel informó en su publicación que ‘Fast Forever’ se estrenará en los cines de Estados Unidos y Canadá el viernes 17 de marzo de 2028. La película será la undécima entrega de la saga principal de ‘Rápidos y furiosos’, sin considerar los spin-off. El largometraje llegará cinco años después del estreno de ‘Rápidos y Furiosos X’, lanzada en 2023.
Además, el actor volvió a generar expectativa sobre una posible participación de Cristiano Ronaldo en la franquicia. En diciembre, Diesel compartió una fotografía junto al futbolista portugués y reveló que se llegó a desarrollar un personaje pensado especialmente para él, lo que alimentó los rumores sobre una eventual aparición del deportista en la película que marcará el final de la saga.
¿Cuál sería el posible reparto de ‘Fast Forever’?
- Vin Diesel como Dominic Toretto
- Michelle Rodríguez como Letty Ortiz
- Tyrese Gibson como Roman Pearce
- Chris ‘Ludacris’ Bridges como Tej Parker
- Nathalie Emmanuel como Ramsey
- Jordana Brewster como Mia Toretto
- Sung Kang como Han Lue
- Charlize Theron como Cipher
- Jason Momoa como Dante Reyes
- Jason Statham como Deckard Shaw
- Brie Larson como Tess Petty
- Alan Ritchson como Aimes
- Leo Abelo Perry como Brian ‘Little B’ Marcos
- TBD como Brian O'Conner