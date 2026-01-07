El inicio de un nuevo año trae consigo nuevas propuestas para el séptimo arte, especialmente en el mundo del anime. Si bien el 2025 fue un gran año para la animación japonesa, el 2026 apunta a superarlo. Aunque no estará lleno de grandes franquicias, promete títulos que darán que hablar. A continuación, te presentamos la lista de las películas de anime que no te puedes perder.

'All you need is kill'

La novela de ciencia ficción de Hiroshi Sakurazaka ha sido adaptada a la pantalla grande por Warner Bross, con animación de Studio 4°C Japón. El largometraje se estrenará en cines de Japón el 8 de enero y en Estados Unidos el 16 de enero del 2026. Será el debut como director de Kenichiro Akimoto, con guion de Yuichiro Kido.

Sinopsis: Ambientada en el año 20XX, 'All you need is kill' sigue la historia de Rita, una joven ingeniosa pero solitaria que se ofrece como voluntaria para ayudar a reconstruir Japón tras la misteriora aparación de una flor alienígena conocida como Darol. Rita muere, pero despierta una y otra vez.

'La princesa Kaguya del Cosmo'

Esta nueva producción de Netflix es una adaptación del cuento más antiguo de Japón. Integrará fantasía, animación y música, y abordará temas como la identidad, el destino y el arte digital, todo ambientado en el reino virtual de Tsukoyomi. La película se desarollará como una presentación en vivo y se estrenará el 22 de enero. Esta dirigida por Shingo Yamashita y escrita por Saeri Natsuo.

Sinopsis: La historia gira en torno a tres chicas que conectan a través de la música y el canto en un espacio virtual llamado Tsukyomi.

'That time i got reincarnated as a slime: tears of the blue sea arc'

La nueva entrega de la franquicia de 'That time i got reincarnated as a slime' llegará a los cines japoneses el 27 de febrero de 2026. Desde Crunchyroll informaron que serán los encargados de su distribución mundial, aunque la fecha internacional aún no ha sido revelada.

Sinopsis: Rimuru Tempest y compañía visitan la isla privada de la Emperadora Celestial Hermesia, pero sus soñadas vacaciones se complican.

'Scarlet'

La nueva película animada de Mamoro Hosoda llegará a las salas el 26 de febrero de 2026. El proyecto es fruto de una colaboración entre Sony Pictures y Studio Chizu, y narra una historia épica que desafía las expectativas en animación y arte virtual.

Sinopsis: La historia sigue a una princesa que busca vengar la muerte de su padre. Sin embargo, en su odisea, explora universos donde el tiempo y el espacio se deforman, descubriendo dimensiones alternativas.

'Puella Magi Madoka Magica Walpurgisnacht: Rising'

La esperada continuación de la popular franquicia de chicas mágicas estará dirigida por Yukihiro Miyamoto, con Akiyuki Shimbo como director principal. El guion es de Gen Urobochi, con diseño de personajes de Aokiume y adaptación animada a cargo de Junichiro Taniguchi.

Sinopsis: Madoka Kaname es una estudiante de octavo grado en la escuela secundaria Mitakihara. Tiene una vida tranquila con su familia y amigas, hasta que un encuentro mágico cambia por completo su destino.

'L'étoile de Paris en fleur'

Dirigida por el aclamado Goro Taniguchi y producida por el estudio Arvo Animaton, esta película llegará a los cines japoneses el 13 de marzo de 2026.

Sinopsis: Fujiko y Chizuru, dos chicas japonesas, se reencuentran en Paría. Una sueña con ser pintora y la otra con convertirse en bailarina profesional. Ambas deberán esforzarse al máximo para alcanzar sus sueños.

'Mononoke: Hebigami'

La tercera película de la trilogía 'Mononoke' se estrenará en Japón durante el primer trimestre de 2026. Considerada una obra de culto, esta entrega cerrará la historia del vendedor de medicinas en el Ooku, dando fin a la saga iniciada con 'Karasaka' y 'Henezummi'. La producción está a cargo de Kenji Nakamura, con guion de Yasumi Atarashi y animación de Studio Kafka y EOTA.

'Detective Conan: Fallen Angel of the Highway'

La vigésima novena película de la franquicia 'Detective Conan' se estrenará en Japón el 10 de abril de 2026. En esta entrega, aparecerán personajes como Chihaya Gagiwara, de la Policía de Kanagawa, junto a Conan Edogawa. La obra, creada por Gosho Aoyama, sigue al joven detective que resuelve crímenes mientras intenta encontrar a los responsables del veneno que lo convirtió en niño.