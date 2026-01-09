'Jujutsu Kaisen' temporada 3, parte 1: guía completa y oficial de capítulos del arco 'Culling Game', fechas de estreno y más
Calendario de estrenos de 'Jujutsu Kaisen'. La tercera temporada del anime estará dividida, y la primera parte ya tiene un número de capítulos y fechas de estreno establecidos. Además, se lanzará un recap.
Atención si eres fan de 'Jujutsu Kaisen'. La página oficial del anime ha confirmado que la temporada 3 estará dividida y que la primera parte ya tiene un número de capítulos establecidos con sus respectivas fechas de estreno. La nueva entrega, lanzada el 8 de enero de 2026, ha generado una enorme repercusión no solo en las redes sociales, sino que también ha hecho colapsar el servicio de Crunchyroll, donde actualmente se transmite para los fanáticos en todo el mundo.
La fiebre por la temporada 3 de 'Jujutsu Kaisen' no es para menos, pues adapta el 'Culling Game', noveno arco del manga de Gege Akutami y uno de los más violentos de esta historia.
La temporada 3 de 'Jujutsu Kaisen' adaptará el arco de 'Culling Game'. Foto: MAPPA
Guía de capítulos de 'Jujutsu Kaisen' temporada 3, parte 1
Según la información difundida por las plataformas oficiales de 'Jujutsu Kaisen', la primera parte de la tercera temporada estará compuesta por un total de 12 capítulos más un especial. A modo de celebración por el estreno del anime, los dos primeros episodios se lanzaron de manera especial el mismo 8 de enero, mientras que el resto se publicará semanalmente cada jueves, siguiendo el siguiente calendario:
|Fecha
|Episodio global
|Episodio temporada
|Jueves 8 de enero 2026
|48 & 49
|S03E01-02 (doble estreno)
|Jueves 15 de enero 2026
|50
|S03E03
|Jueves 22 de enero 2026
|51
|S03E04
|Jueves 29 de enero 2026
|52
|S03E05
|Jueves 5 de febrero 2026
|53
|S03E06
|Jueves 12 de febrero 2026
|54
|S03E07
|Jueves 19 de febrero 2026
|—
|Especial recap (sideshow)
|Jueves 26 de febrero 2026
|55
|S03E08
|Jueves 5 de marzo 2026
|56
|S03E09
|Jueves 12 de marzo 2026
|57
|S03E10
|Jueves 19 de marzo 2026
|58
|S03E11
|Jueves 26 de marzo 2026
|59
|S03E12 (final T3, pt.1)
Cabe destacar que el jueves 19 de febrero de 2026 se lanzará un especial de 'Jujutsu Kaisen'. Este material ofrecerá un repaso de la primera parte de la tercera temporada, pero con una narración completamente renovada que aportará una nueva perspectiva a los acontecimientos ya vistos.
¿De qué trata el arco 'Culling Game' de 'Jujutsu Kaisen'?
En la tercera temporada de 'Jujutsu Kaisen', producido una vez más por el estudio MAPPA, Yuji Itadori y sus compañeros se ven arrastrados al siniestro 'Culling Game', un experimento ideado por el villano Kenjaku y concebido como una auténtica batalla real. En este escenario, hechiceros y civiles son forzados a luchar por su supervivencia, mientras que el antagonista busca acelerar la evolución del poder maldito.
Entre los afectados se encuentra Tsumiki Fushiguro, hermanastra de Megumi, cuya vida corre peligro dentro del juego. La misión de rescatarla se convierte en prioridad para los protagonistas, al tiempo que persiste el objetivo de liberar al maestro Gojo Satoru, aún atrapado tras el devastador incidente de Shibuya.