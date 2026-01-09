HOYSuscripcion LR Focus

Venezuela: la nueva colonia de Trump | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

'Jujutsu Kaisen' temporada 3, parte 1: guía completa y oficial de capítulos del arco 'Culling Game', fechas de estreno y más

Calendario de estrenos de 'Jujutsu Kaisen'. La tercera temporada del anime estará dividida, y la primera parte ya tiene un número de capítulos y fechas de estreno establecidos. Además, se lanzará un recap.

Atención si eres fan de 'Jujutsu Kaisen'. La página oficial del anime ha confirmado que la temporada 3 estará dividida y que la primera parte ya tiene un número de capítulos establecidos con sus respectivas fechas de estreno. La nueva entrega, lanzada el 8 de enero de 2026, ha generado una enorme repercusión no solo en las redes sociales, sino que también ha hecho colapsar el servicio de Crunchyroll, donde actualmente se transmite para los fanáticos en todo el mundo.

La fiebre por la temporada 3 de 'Jujutsu Kaisen' no es para menos, pues adapta el 'Culling Game', noveno arco del manga de Gege Akutami y uno de los más violentos de esta historia.

Guía de capítulos de 'Jujutsu Kaisen' temporada 3, parte 1

Según la información difundida por las plataformas oficiales de 'Jujutsu Kaisen', la primera parte de la tercera temporada estará compuesta por un total de 12 capítulos más un especial. A modo de celebración por el estreno del anime, los dos primeros episodios se lanzaron de manera especial el mismo 8 de enero, mientras que el resto se publicará semanalmente cada jueves, siguiendo el siguiente calendario:

FechaEpisodio globalEpisodio temporada
Jueves 8 de enero 202648 & 49S03E01-02 (doble estreno)
Jueves 15 de enero 202650S03E03
Jueves 22 de enero 202651S03E04
Jueves 29 de enero 202652S03E05
Jueves 5 de febrero 202653S03E06
Jueves 12 de febrero 202654S03E07
Jueves 19 de febrero 2026Especial recap (sideshow)
Jueves 26 de febrero 202655S03E08
Jueves 5 de marzo 202656S03E09
Jueves 12 de marzo 202657S03E10
Jueves 19 de marzo 202658S03E11
Jueves 26 de marzo 202659S03E12 (final T3, pt.1)

Cabe destacar que el jueves 19 de febrero de 2026 se lanzará un especial de 'Jujutsu Kaisen'. Este material ofrecerá un repaso de la primera parte de la tercera temporada, pero con una narración completamente renovada que aportará una nueva perspectiva a los acontecimientos ya vistos.

¿De qué trata el arco 'Culling Game' de 'Jujutsu Kaisen'?

En la tercera temporada de 'Jujutsu Kaisen', producido una vez más por el estudio MAPPA, Yuji Itadori y sus compañeros se ven arrastrados al siniestro 'Culling Game', un experimento ideado por el villano Kenjaku y concebido como una auténtica batalla real. En este escenario, hechiceros y civiles son forzados a luchar por su supervivencia, mientras que el antagonista busca acelerar la evolución del poder maldito.

Entre los afectados se encuentra Tsumiki Fushiguro, hermanastra de Megumi, cuya vida corre peligro dentro del juego. La misión de rescatarla se convierte en prioridad para los protagonistas, al tiempo que persiste el objetivo de liberar al maestro Gojo Satoru, aún atrapado tras el devastador incidente de Shibuya.

