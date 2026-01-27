BAFTA 2026: Timothée Chalamet y todos los nominados a los premios de la Academia Británica
'Una batalla tras otra' se consagra como la más nominada de los BAFTA 2026, seguida por 'Sinners'. Esta ceremonia de premiación podría dar un panorama de lo que pasará en los Oscar.
Tras el anuncio de las nominaciones a los Oscar 2026, la mirada del cine internacional se dirige ahora a Londres, donde la Academia Británica de Cine y Televisión (BAFTA) reveló a sus candidatos oficiales. Los BAFTA son considerados la antesala de los Oscar y uno de los termómetros más importantes de la temporada de premios, pues suelen marcar tendencias en las categorías más disputadas.
Este año, la lista de nominados refleja la diversidad de propuestas cinematográficas que han marcado la industria, con producciones de gran impacto visual y narrativo. Entre los nombres más destacados figuran Timothée Chalamet, Emma Stone y Jacob Elordi, quienes se consolidan como favoritos en la carrera por los galardones.
Los más nominados de la Academia Británica en 2026
En los BAFTA 2026, las películas 'Una batalla tras otra' y 'Pecadores' se han convertido en el centro de atención. Mientras que en los Oscar la cinta protagonizada por Michael B. Jordan hizo historia al obtener 16 nominaciones, convirtiéndose en la más mencionada de la historia, en esta ocasión es la producción liderada por Leonardo DiCaprio la que marca la pauta con 14 candidaturas. Muy cerca le sigue 'Sinners', con 13 nominaciones.
En cuanto a intérpretes, Timothée Chalamet ('Marty supremo') y Emma Stone ('Bugonia') son nombres destacados en las categorías de actuación, acompañados por figuras como Stellan Skarsgård ('Valor sentimental') y Emily Watson ('Hamnet'). Por su parte, directores como Chloé Zhao y Yorgos Lanthimos consolidan su prestigio internacional.
Lista completa de nominados a los BAFTA 2026
Mejor película
- 'Una batalla tras otra'
- 'Hamnet'
- 'Marty supremo'
- 'Valor sentimental'
- 'Pecadores'
Mejor dirección
- Paul Thomas Anderson por 'Una batalla tras otra'
- Ryan Coogler por 'Pecadores'
- Yorgos Lanthimos por 'Bugonia'
- Joachim Trier por 'Valor sentimental'
- osh Safdie por 'Marty supremo'
- Chloé Zhao por 'Hamnet'
Mejor actor
- Michael B. Jordan por 'Pecadores'
- Ethan Hawke por 'Blue Moon'
- Jesse Plemons por 'Bugonia'
- Robert Aramayo por 'I Swear'
- Leonardo DiCaprio por 'Una batalla tras otra'
- Timothée Chalamet por 'Marty supremo'
Mejor actriz
- Emma Stone por 'Bugonia'
- Kate Hudson por 'Song Sung Blue'
- Jessie Buckley por 'Hamnet'
- Rose Byrne por 'If I Had Legs I'd Kick You'
- Renate Reinsve por 'Valor sentimental'
- Chase Infiniti por 'Una batalla tras otra'
Mejor actor de reparto
- Stellan Skarsgård por 'Valor sentimental'
- Paul Mescal por 'Hamnet'
- Peter Mullan por 'I Swear'
- Jacob Elordi por 'Frankenstein'
- Sean Penn por 'Una batalla tras otra'
- Benicio del Toro por 'Una batalla tras otra'
Mejor actriz de reparto
- Emily Watson por 'Hamnet'
- Teyana Taylor por 'Una batalla tras otra'
- Odessa A'zion por 'Marty supremo'
- Carey Mulligan por 'The Ballad of Wallis Island'
- Wunmi Mosaku por 'Pecadores'
- Inga Ibsdotter Lilleaas por 'Valor sentimental'
Mejor guion original
- 'Valor sentimental'
- 'Pecadores'
- 'Marty supremo'
- 'I Swear'
- 'El agente secreto'
Mejor guion adaptado
- 'The Ballad of Wallis Island'
- 'Bugonia'
- 'Una batalla tras otra'
- 'Pillion'
- 'Hamnet'
Mejor película animada
- 'Elio'
- 'Zootopia 2'
- 'Little Amélie'
Mejor documental
- '2000 Meters to Andriivka'
- 'Mr. Nobody Against Putin'
- 'Apocalypse In The Tropics'
- 'The Perfect Neighbor'
- 'Cover-Up'
Mejor película de habla no inglesa
- 'Valor sentimental'
- 'Fue solo un accidente'
- 'El agente secreto'
- 'La voz de Hind Rajab'
- 'Sirāt'
Mejor fotografía
- 'Una batalla tras otra'
- 'Frankenstein'
- 'Pecadores'
- 'Train Dreams'
- 'Marty supremo'
Mejor edición
- 'Marty supremo'
- 'A House of Dynamite'
- 'Pecadores'
- 'Una batalla tras otra'
- 'F1: la película'
Mejor banda sonora
- 'Bugonia'
- 'Hamnet'
- 'Frankenstein'
- 'Pecadores'
- 'Una batalla tras otra'
Mejor sonido
- 'Warface'
- 'F1: la película'
- 'Pecadores'
- 'Frankenstein'
- 'Una batalla tras otra'
Mejor casting
- 'Una batalla tras otra'
- 'Marty supremo'
- 'Pecadores'
- 'Valor sentimental'
- 'I Swear'
Mejor diseño de vestuario
- 'Hamnet'
- 'Wicked: por siempre'
- 'Frankenstein'
- 'Marty supremo'
- 'Pecadores'
Mejor maquillaje y peluquería
- 'Wicked: por siempre'
- 'Frankenstein'
- 'Pecadores'
- 'Hamnet'
- 'Marty supremo'
Mejor diseño de producción
- 'Marty supremo'
- 'Hamnet'
- 'Pecadores'
- 'Frankenstein'
- 'Una batalla tras otra'
Mejores efectos visuales
- 'Frankenstein'
- 'Avatar: Fuego y cenizas'
- 'The Lost Bus'
- 'Cómo entrenar a tu dragón'
- 'F1: la película'
Mejor película británica
- 'Exterminio: la evolución'
- 'Mr. Burton'
- 'The Ballad of Wallis Island'
- 'H is for Hawk'
- 'Die My Love'
- 'Hamnet'
- 'I Swear'
- 'Mr. Burton'
- 'Pillion'
- 'Steve'
- 'Bridget Jones: Mad About the Boy'
Mejor debut director, guionista o productor británico
- 'Pillion'
- 'Wasteman'
- 'A Want in Her'
- 'The Ceremony'
- 'My Father's Shadow'
Mejor cortometraje animado británico
- Cardboard
- Solstice
- Two Black Boys in Paradise
Mejor cortometraje británico
- Welcome Home Freckless
- Magid / Zafar
- Nostalgie
- Terence
- This Is Endometriosis
Mejor película infantil y familiar
- Arco
- Boong
- Lilo y Stitch
- Zootopia 2
Premio a la estrella emergente
- Chase Infiniti
- Robert Aramayo
- Miles Caton
- Posy Sterling
- Archie Madekwe.