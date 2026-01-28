HOYSuscripcion LR Focus

Cine y series

BAFTA 2026: 'Hamnet' es la película más nominada dirigida por una mujer

El filme de Chloé Zhao logró un récord en la historia de los premios de la Academia Británica. Sin embargo, es la única cineasta en la categoría de Mejor dirección.  

La directora ganadora del Óscar.
La directora ganadora del Óscar. | Difusión.

La directora Chloé Zhao vuelve a hacer historia. La ganadora del Óscar por Nomadland (2021) fue nominada en 11 categorías de los próximos premios BAFTA por el drama shakespeariano Hamnet y, con ello, se convirtió en la cineasta que ha logrado más nominaciones de la Academia Británica.

Sin embargo, al igual que en los Óscar, Zhao es la única mujer que compite como mejor dirección. Fueron nominados Ryan Coogler por Sinners, Yorgos Lanthimos por Bugonia, Josh Safdie por Marty Supremo, Paul Thomas Anderson por Una batalla tras otra y Joachim Trier por Sentimental Value. Excepto la cinta de Lanthimos, las demás producciones compiten en la categoría Mejor película.

En cuanto a nominaciones, Hamnet solo fue superada por Sinners y Una batalla tras otra con 13 y 14 candidaturas, respectivamente. Aunque en esta temporada de premios Zhao se perfila como favorita, figuras de Hollywood han vuelto a referirse a la falta de paridad.

PUEDES VER: Natalie Portman protesta contra ICE y Trump: "Es lo peor de la humanidad"

lr.pe

“Muchas de las mejores películas que vi este año fueron dirigidas por mujeres”, dijo Natalie Portman a Variety. “Se ven las barreras a todos los niveles porque muchas no fueron reconocidas en los premios. Entre Sorry Baby, Left-Handed Girl, Hedda y El Testamento de Ann Lee… Películas extraordinarias este año que creo que mucha gente está disfrutando y amando, pero que no están recibiendo los elogios que merecen”.

Antesala a los Óscar

La premiación de la Academia Británica se celebrará el 22 de febrero en el Royal Festival Hall de Londres. Por Latinoamérica, El agente secreto, de Kleber Mendonça Filho, confirma el gran momento del cine brasileño con las nominaciones a Mejor película en habla no inglesa y como Mejor guion original

A diferencia de los Óscar, la Academia Británica sí nominó a las jóvenes actrices Chase Infiniti (Una batalla tras otra) y Odessa A’zion (Marty Supremo). Pero como Mejor actriz es favorita Jessie Buckley, por Hamnet, y en la categoría Mejor actor está Timothée Chalamet. Al no estar nominado el brasileño Wagner Moura, ganador del Globo de Oro, el actor de Marty Supremo sería el candidato principal.

