HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Cine y series

Guillermo del Toro acerca de 'Frankenstein': "En todas mis películas hay villanos y héroes distintos"

El cineasta mexicana ganador del Óscar estrena en Netflix su versión de la historia de Frankestein.

El director y el protagonista en los sets de la película.
El director y el protagonista en los sets de la película. | Netflix.

“Guillermo (del Toro) y yo discutimos bastante acerca de abordar a Víctor como músico, parecido a una estrella de rock”, dice el actor Oscar Isaac en un informe de producción de Netflix sobre la versión de Frankenstein dirigida por el cineasta mexicano. “No es el científico que tanto hemos visto. Es un artista incomprendido y eso lo impulsa a hostigar. Esa energía punk fue algo importante. Cuando Víctor entra al laboratorio la primera vez, se lo imagina como un escenario, no como un laboratorio. Esa fue una manera inesperada de conectar con él”.

PUEDES VER: Norma Martínez: “La libertad y el respeto son valores básicos, no de una ideología”

lr.pe

        El cineasta ganador del Óscar ha dicho que esta película concluye una búsqueda que inició cuando tenía siete años. A esa edad vio Frankenstein, de James Whale. “En los ojos de Boris Karloff, me di cuenta, en ese momento crucial, de que el horror gótico se convertiría en mi iglesia, y él, en mi mesías”, sostiene el director de El laberinto del fauno. “Me imaginé contando la misma historia: qué significa ser humano y estar enmarcado en una vida por la eternidad y la muerte. Quise que Frankenstein fuera lo más personal posible”.

PUEDES VER: Los creadores de 'The Paper': "La imagen del periódico de la era Watergate sigue siendo la que viene a la mente"

lr.pe

El productor J. Miles Dale, quien también colaboró con Del Toro en La forma del agua, comenta que el tema principal de la película es humanístico. “Es un asunto existencial acerca de la vida y la muerte. Cuando se habla de películas con un legado, eso significa esta producción para Guillermo. Pensó en ella la mayor parte de su vida, la vio en su cabeza”.

Frankenstein tuvo locaciones en Toronto (Canadá), Edimburgo y Glasgow (Escocia), y otros lugares de Europa. La plataforma ha presentado la siguiente sinopsis sobre la historia que abarca los campos de batalla de  Europa del siglo XIX: “es un drama épico sobre lo que significa ser humano, anhelar el amor y buscar comprensión”.

¿Cómo abordaste el personaje de Víctor? Está lejos de ser el típico héroe.

Del Toro: Si observas, en todas mis películas hasta El callejón de las almas perdidas, hay villanos y héroes muy distintos. Como todos los tiranos, Víctor se cree una víctima, porque a todas las personas que son tiranas les encanta ser víctimas: “Pobre de mí”, y mientras tanto destruyen la vida del resto. Ese es Víctor. Pero cada quien en la película tiene un defecto y carece de algo. Me gusta eso. Todos necesitan amor, ya que esa es la única respuesta, ¿cierto? Considero que la película es muy tierna, es un melodrama y un drama. No veo que sea de terror.

¿Qué significa para ti esta película?

Del Toro: Frankenstein es la culminación de algo. ¿De qué? No lo sé. No lo planeé así…Hablaba con (el fallecido ilustrador) Bernie Wrightson un día cenando (y le comenté) sobre cómo cambió su estilo después de (la publicación de la edición de 1983 de) Frankenstein (que contaba con 47 de sus imágenes). Me contestó que cuando terminó ese libro: “nunca más quise ilustrar otro monstruo. Sí dibujé muchas veces, pero no con el hambre que me llevó al estilo de Frankenstein”. Siento eso, lo siento claramente. Hay elementos de Frankenstein en Cronos, en La forma del agua. Aquí se termina un ciclo, el proceso operístico, ornamental, la cámara moviéndose con mucha precisión. Todos esos aspectos quedarán fuera a partir de ahora.

Notas relacionadas
Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

LEER MÁS
Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

LEER MÁS
Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
'Karate Kid': el IMPACTANTE cambio de Wenwen Han, ¿cómo luce ahora, a 14 años de la película?

'Karate Kid': el IMPACTANTE cambio de Wenwen Han, ¿cómo luce ahora, a 14 años de la película?

LEER MÁS
¿Cuánto costará HBO MAX en Perú, México, Chile, Argentina y más países?

¿Cuánto costará HBO MAX en Perú, México, Chile, Argentina y más países?

LEER MÁS
‘Spider-Man: no way home’: Benedict Cumberbatch admite que es “un callejón sin salida”

‘Spider-Man: no way home’: Benedict Cumberbatch admite que es “un callejón sin salida”

LEER MÁS
"Al fondo hay sitio" presentó sensuales personajes: ¿quiénes son las 'Piratas' y las Sirenas'?

"Al fondo hay sitio" presentó sensuales personajes: ¿quiénes son las 'Piratas' y las Sirenas'?

LEER MÁS
La reina del sur 3: Pepe Rapazote, el protagonista que se une a Kate del Castillo

La reina del sur 3: Pepe Rapazote, el protagonista que se une a Kate del Castillo

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Corte de agua en Lima: zonas afectadas y horario de Sedapal para el viernes 7 de noviembre

CTS al 100% y gratificación: trabajadores CAS se movilizaron por aprobación final de ley en el Congreso

Nickol Sinchi rompe su silencio tras cantar con Son del Duke y revela su deseo de volver a Corazón Serrano: "Edwin sabe que estoy a disposición"

Cine y series

Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

Lanzan primer tráiler oficial de 'Michael', película biográfica de Michael Jackson protagonizada por su sobrino Jaafar

Cronología de ‘El Conjuro’: orden correcto para ver las películas y en qué plataforma de streaming están disponibles

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

El padre de Trvko anuncia que demandará a Fernando Rospigliosi por llamar “terruco” a su hijo

Congreso declara a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, como persona non grata tras asilo a Betssy Chávez

María Corina Machado en CADE 2025 previo a elecciones 2026: "Tienen que elegir bien"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025