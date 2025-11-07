Guillermo del Toro acerca de 'Frankenstein': "En todas mis películas hay villanos y héroes distintos"

“Guillermo (del Toro) y yo discutimos bastante acerca de abordar a Víctor como músico, parecido a una estrella de rock”, dice el actor Oscar Isaac en un informe de producción de Netflix sobre la versión de Frankenstein dirigida por el cineasta mexicano. “No es el científico que tanto hemos visto. Es un artista incomprendido y eso lo impulsa a hostigar. Esa energía punk fue algo importante. Cuando Víctor entra al laboratorio la primera vez, se lo imagina como un escenario, no como un laboratorio. Esa fue una manera inesperada de conectar con él”.

El cineasta ganador del Óscar ha dicho que esta película concluye una búsqueda que inició cuando tenía siete años. A esa edad vio Frankenstein, de James Whale. “En los ojos de Boris Karloff, me di cuenta, en ese momento crucial, de que el horror gótico se convertiría en mi iglesia, y él, en mi mesías”, sostiene el director de El laberinto del fauno. “Me imaginé contando la misma historia: qué significa ser humano y estar enmarcado en una vida por la eternidad y la muerte. Quise que Frankenstein fuera lo más personal posible”.

El productor J. Miles Dale, quien también colaboró con Del Toro en La forma del agua, comenta que el tema principal de la película es humanístico. “Es un asunto existencial acerca de la vida y la muerte. Cuando se habla de películas con un legado, eso significa esta producción para Guillermo. Pensó en ella la mayor parte de su vida, la vio en su cabeza”.

Frankenstein tuvo locaciones en Toronto (Canadá), Edimburgo y Glasgow (Escocia), y otros lugares de Europa. La plataforma ha presentado la siguiente sinopsis sobre la historia que abarca los campos de batalla de Europa del siglo XIX: “es un drama épico sobre lo que significa ser humano, anhelar el amor y buscar comprensión”.

¿Cómo abordaste el personaje de Víctor? Está lejos de ser el típico héroe.

Del Toro: Si observas, en todas mis películas hasta El callejón de las almas perdidas, hay villanos y héroes muy distintos. Como todos los tiranos, Víctor se cree una víctima, porque a todas las personas que son tiranas les encanta ser víctimas: “Pobre de mí”, y mientras tanto destruyen la vida del resto. Ese es Víctor. Pero cada quien en la película tiene un defecto y carece de algo. Me gusta eso. Todos necesitan amor, ya que esa es la única respuesta, ¿cierto? Considero que la película es muy tierna, es un melodrama y un drama. No veo que sea de terror.

¿Qué significa para ti esta película?

Del Toro: Frankenstein es la culminación de algo. ¿De qué? No lo sé. No lo planeé así…Hablaba con (el fallecido ilustrador) Bernie Wrightson un día cenando (y le comenté) sobre cómo cambió su estilo después de (la publicación de la edición de 1983 de) Frankenstein (que contaba con 47 de sus imágenes). Me contestó que cuando terminó ese libro: “nunca más quise ilustrar otro monstruo. Sí dibujé muchas veces, pero no con el hambre que me llevó al estilo de Frankenstein”. Siento eso, lo siento claramente. Hay elementos de Frankenstein en Cronos, en La forma del agua. Aquí se termina un ciclo, el proceso operístico, ornamental, la cámara moviéndose con mucha precisión. Todos esos aspectos quedarán fuera a partir de ahora.