CINI 2026: Vuelve el Festival Internacional de Cine para Niños

Uno de los primeros eventos dedicados al cine en Perú inicia en febrero. Se trata del CINI 2026, un festival para niños que, en su duodécima edición, traerá a la cartelera más de 20 títulos extranjeros, cine peruano y un apartado en el que proyectarán películas de la década de los 80, como La historia sin fin y Los Goonies. “Son 12 ediciones, lo cual es un logro por sí mismo, porque es muy difícil en Perú que los festivales de cine tengan esa continuidad”, señala Claudio Cordero, director artístico del evento organizado por el Británico.

Las funciones serán gratuitas y, desde el 4 al 8 de febrero, proyectarán películas del Reino Unido, España, Corea del Sur, Estados Unidos, Brasil, México, Colombia y Argentina. “También estamos pasando un ciclo de cortos de Winnie the Pooh porque se cumple el centenario de la creación del personaje”.

Anuncian que la semana tendrá talleres, conversatorios y un webinar con cineastas, como el director de la película peruana Raíz, Franco García Becerra. “Es un espacio para que nos cuenten cómo han hecho sus películas y todo lo que implica trabajar con niños. También vamos a hablar de las condiciones de producción para los que desean dedicarse al cine familiar. Qué tan viable es trabajar en ello acá”.

Raíz aborda la expectativa de un niño que sueña con ver a la selección llegar al Mundial, mientras su comunidad podría desaparecer por la contaminación. La cinta obtuvo la mención especial de Generation Kplus en el 74° Festival de Cine de Berlín. “No es su principal función necesariamente, pero el cine es una herramienta también educativa y pedagógica. A través del cine aprendemos muchas cosas sobre la vida, sobre el mundo, los valores y las culturas. Entonces, claro, para los niños es una gran manera de descubrir el mundo, y para los adultos también. Siempre es importante que los padres acompañen, ¿no? Estén ahí cerca porque los niños tienen muchas preguntas”, agrega Cordero.

CINI tiene un jurado infantil que fue elegido luego de un proceso de formación. “Los niños se sienten reconocidos, escuchados, validados, porque no solamente vienen a ver películas, sino que también vienen a aprender y a demostrar que están preparados. Son chicos que tienen una visión y una capacidad para apreciar el cine”.