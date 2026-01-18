Zoe Saldaña se convirtió en la actriz más taquillera de la historia de Hollywood tras el estreno de 'Avatar: Fire and Ash' de James Cameron. Según datos de The Numbers, las películas en las que ha participado la actriz estadounidense de ascendencia dominicana superan los US $15.470 millones en ingresos globales, superando a Scarlett Johansson.

A sus 47 años, Saldaña se ha convertido en la única actriz que aparece en las tres películas más taquilleras de todos los tiempos, gracias a su participación en la trilogía 'Avatar', así como en 'Avengers: Endgame' y 'Avengers: Infinity War' del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). El reciente lanzamiento de 'Avatar: Fire and Ash' fue decisivo para que alcanzara este nuevo récord.

Zoe Saldaña celebra ser la reina de Hollywood

A través de su cuenta de Instagram, Saldaña expresó su emoción por alcanzar este hito en su carrera. "Solo quiero expresar mi más sincera gratitud por la extraordinaria trayectoria que me ha llevado a convertirme en la intérprete de cine más taquillera de todos los tiempos. Un logro que ha sido posible gracias a las increíbles franquicias, colaboradores y directores que confiaron en mí", declaró la actriz.

Aunque su presencia es constante en el cine comercial contemporáneo, su rostro suele ser difícil de reconocer en pantalla: en 'Avatar', interpreta a Neytiri, la princesa Na’vi, con piel azul generada por captura de movimiento; mientras que en el MCU da vida a Gamora, con caracterización verde completa en la saga 'Guardianes de la Galaxia'.

¿Quiénes son los actores más taquilleros junto a Zoe Saldaña?

Zoe Saldaña lidera la lista de los actores más taquilleros de Hollywood. Le sigue Scarlett Johansson, conocida mundialmente por su papel de Black Widow en el universo Marvel. En el tercer puesto se encuentra Samuel L. Jackson, como Nick Fury, además de su presencia en franquicias como 'Star Wars' y 'Jurassic Park'.

Completan el grupo Robert Downey Jr., recordado por su interpretación de Tony Stark/Iron Man en Marvel, y Chris Pratt, protagonista de 'Guardianes de la Galaxia', así como en la saga 'Jurassic World'. Gran parte de estos actores deben su posición a sus personajes en el MCU.