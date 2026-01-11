Stellan Skarsgård en los Globos de Oro: "El cine debe ser visto en las salas de cine"

Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson, llegó a la ceremonia con nueve nominaciones, incluyendo a mejor película de comedia. De hecho, la gala de los Globos de Oro empezó a favor de esta cinta, una adaptación de la novela de Thomas Pynchon, Vineland.

En la cinta vemos a una mujer que se rebela ante las políticas migratorias en medio de las redadas de ICE. Teyana Taylor interpreta a Perfidia Beverly Hills. Ayer, en el escenario, Amanda Seyfried y Jennifer Garner, anunciaron el primer premio de la noche que quedó en las manos de Taylor quien, según sus palabras, no había preparado un discurso porque pensaba que era difícil ganar. En esa categoría estaban nominadas estrellas como Emily Blunt, Elle Fanning y Ariana Grande.

Al cierre de esta edición, el segundo premio dejó claro que no hay un favorito en la temporada. Stellan Skarsgård de Sentimental Value, ganó como mejor actor de reparto. Su discurso estuvo dirigido a seguir apostando por contenido que “está en extinción”. El actor abogó por los estrenos en salas y no en streaming. “Estoy muy feliz porque se trata de una pequeña película noruega, sin dinero para publicidad ni nada parecido, que ha conseguido llegar al mundo de esta manera. En un cine, donde las luces se apagan y compartes el pulso con otras personas, es mágico. El cine debe ser visto en salas de cine” ”.

Acerca de la película en la que interpreta a un artista ególatra. "Mis hijos han sido muy educativos. En la película interpreto a un padre que es un mal padre, y mis hijos me han explicado muy bien qué es ser un mal padre", declaró en el escenario.

Alfombra roja: “ICE Out”

En la alfombra roja, varias celebridades lucieron pines con las frases ‘ICE Out’ y ‘Be Good’, el primero para rechazar las políticas migratorias de Donald Trump y el segundo, dedicado a la memoria de Renée Macklin Good, quien fue asesinada por un agente de ICE en Minneapolis.

Mark Ruffalo, Natasha Lyonne y Wanda Sykes, respaldaron así la campaña de protesta de la ACLU (Unión Estadounidense por las Libertades Civiles).

De otro lado, en la previa a la ceremonia, Guillermo del Toro se había pronunciado sobre la necesidad de que exista un cine audaz, ‘extranjero’ y que toque temas distintos. En ese sentido, uno de los fotografiados en la alfombra roja fue el cineasta iraní Jafar Panahi, nominado con Fue solo un accidente. El cineasta ha sido perseguido en su país por el tipo de cine que hace, pero su última película es candidata de Francia y sería nominada al Óscar.

Un latino que hizo historia en los Globos de Oro es Wagner Moura, el primer brasileño en ser nominado como mejor actor. El protagonista de El agente secreto asistió acompañado de su esposa, la fotógrafa Sandra Delgado.

Las candidaturas al Óscar se conocerán el 22 de enero.