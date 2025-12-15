Nick Reiner tiene 32 años y era muy sabida la mala relación con su padre Rob Reiner. Foto: Cadena3.

Rob Reiner, famoso actor y director de Hollywood, fue encontrado muerto junto a su esposa en su mansión de Los Ángeles el domingo 14 de diciembre. Tenía 78 años. Las autoridades investigan el caso como un posible homicidio luego de que policías y bomberos acudieron al lugar de los hechos.

Según la cadena NBC, la causal de muerte de la pareja habría sido apuñalamiento. Horas después de la tragedia, uno de los hijos de la pareja, Nick Reiner, de 32 años, fue arrestado como principal sospechoso. Él es muy conocido por haber sufrido graves episodios de adicción a las drogas.

Hijo del cineasta Rob Reiner es arrestado por la muerte de su padre

Nick Reiner es el segundo de los tres hijos que tuvo Rob Reiner y Michele Singer. Fue arrestado por la policía y actualmente se encuentra en prisión desde la noche del domingo 14 de diciembre. Es el principal sospechoso del asesinato de sus padres y está siendo interrogado, con una fianza fijada en cuatro millones de dólares.

Era público la mala relación entre padre e hijo. Según el medio TMZ, todo habría estallado tras una fuerte discusión entre ambos en la fiesta de navidad del humorista norteamericano Conan O’ Brian. Rob y Nick protagonizaron una discusión tan fuerte que todos los asistentes escucharon, lo que llevó a que sus padres se retiraran del evento.

¿Quién fue Rob Reiner y por qué era tan famoso?

Rob Reiner era uno de los cineastas más importantes de Hollywood. Dirigió películas emblemáticas como The Princess Bride (‘La princesa prometida’), This Is Spinal Tap, Stand by Me (‘Cuenta Conmigo’), When Harry Met Sally (‘Cuando Harry conoció a Sally’), Misery y A Few Good Men (‘Algunos hombres buenos’).

Su último trabajo se estrenó en septiembre de este año con la esperada secuela de ‘This is Spinal Tap’ (1984) en la que Rob Reiner fue el director.