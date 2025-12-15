HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Entretenimiento

Muere famoso director de Hollywood Rob Reiner y su esposa: su hijo de 32 años es detenido como sospechoso

Rob Reiner fue hallado sin vida en su mansión de los Ángeles junto a su pareja. Su hijo, Nick Reiner, quien enfrentó problemas de adicción en su adolescencia, fue arrestado. 

Nick Reiner tiene 32 años y era muy sabida la mala relación con su padre Rob Reiner. Foto: Cadena3.
Nick Reiner tiene 32 años y era muy sabida la mala relación con su padre Rob Reiner. Foto: Cadena3.

Rob Reiner, famoso actor y director de Hollywood, fue encontrado muerto junto a su esposa en su mansión de Los Ángeles el domingo 14 de diciembre. Tenía 78 años. Las autoridades investigan el caso como un posible homicidio luego de que policías y bomberos acudieron al lugar de los hechos.

Según la cadena NBC, la causal de muerte de la pareja habría sido apuñalamiento. Horas después de la tragedia, uno de los hijos de la pareja, Nick Reiner, de 32 años, fue arrestado como principal sospechoso. Él es muy conocido por haber sufrido graves episodios de adicción a las drogas.

TE RECOMENDAMOS

EL PODER OCULTO DE LAS PLANTAS: LIMPIEZAS, ENERGÍA Y MAGIA NATURAL | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Trump asegura que muerte de Rob Reiner está ligada a una "obsesión desenfrenada" en su contra

lr.pe

Hijo del cineasta Rob Reiner es arrestado por la muerte de su padre

Nick Reiner es el segundo de los tres hijos que tuvo Rob Reiner y Michele Singer. Fue arrestado por la policía y actualmente se encuentra en prisión desde la noche del domingo 14 de diciembre. Es el principal sospechoso del asesinato de sus padres y está siendo interrogado, con una fianza fijada en cuatro millones de dólares.

Era público la mala relación entre padre e hijo. Según el medio TMZ, todo habría estallado tras una fuerte discusión entre ambos en la fiesta de navidad del humorista norteamericano Conan O’ Brian. Rob y Nick protagonizaron una discusión tan fuerte que todos los asistentes escucharon, lo que llevó a que sus padres se retiraran del evento.

PUEDES VER: Revelan cómo fueron las últimas horas del actor Peter Greene: nervioso y escuchando música navideña sin parar

lr.pe

¿Quién fue Rob Reiner y por qué era tan famoso?

Rob Reiner era uno de los cineastas más importantes de Hollywood. Dirigió películas emblemáticas como The Princess Bride (‘La princesa prometida’), This Is Spinal Tap, Stand by Me (‘Cuenta Conmigo’), When Harry Met Sally (‘Cuando Harry conoció a Sally’), Misery y A Few Good Men (‘Algunos hombres buenos’).

Su último trabajo se estrenó en septiembre de este año con la esperada secuela de ‘This is Spinal Tap’ (1984) en la que Rob Reiner fue el director.

Notas relacionadas
‘Zootopia 2’ arrasa la taquilla y se convierte en la película más exitosa de Hollywood en 2025: destrona a ‘Lilo y Stich’

‘Zootopia 2’ arrasa la taquilla y se convierte en la película más exitosa de Hollywood en 2025: destrona a ‘Lilo y Stich’

LEER MÁS
Temporada de premios: 'Sinners' lidera las nominaciones de la crítica

Temporada de premios: 'Sinners' lidera las nominaciones de la crítica

LEER MÁS
Jodie Foster: “No habría elegido ser actriz”

Jodie Foster: “No habría elegido ser actriz”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Iron Maiden en Perú 2026: fecha oficial, precios de entradas y cómo comprar en Ticketmaster

Iron Maiden en Perú 2026: fecha oficial, precios de entradas y cómo comprar en Ticketmaster

LEER MÁS
Fallece Peter Greene, actor de La Máscara, a los 60 años

Fallece Peter Greene, actor de La Máscara, a los 60 años

LEER MÁS
Vibra Perú 2025 reunió a Ke Personajes, Armonía 10, Mauricio Mesones y más de 20 artistas durante dos días en Costa 21

Vibra Perú 2025 reunió a Ke Personajes, Armonía 10, Mauricio Mesones y más de 20 artistas durante dos días en Costa 21

LEER MÁS
La millonaria herencia de Mario Vargas Llosa qué habría dejado a sus hijos: dinero, propiedades y derechos de autor

La millonaria herencia de Mario Vargas Llosa qué habría dejado a sus hijos: dinero, propiedades y derechos de autor

LEER MÁS
Eventos de Navidad 2025 en Lima: shows, teatro, Papá Noel y actividades para niños

Eventos de Navidad 2025 en Lima: shows, teatro, Papá Noel y actividades para niños

LEER MÁS
Cristian Zuárez recibió el Martín Fierro para ‘Hablando Huevadas’ tras la ausencia de Ricardo y Jorge

Cristian Zuárez recibió el Martín Fierro para ‘Hablando Huevadas’ tras la ausencia de Ricardo y Jorge

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Temblor en Perú: ¿dónde fue el epicentro del último sismo hoy, 15 diciembre, según IGP?

Beca 18: Minedu admite que con presupuesto recortado alcanza solo para 2.000 vacantes; jóvenes anuncian movilización

Precio del Dólar en Perú HOY, lunes 15 de diciembre: consulta aquí la última cotización y el tipo de cambio

Entretenimiento

Revelan cómo fueron las últimas horas del actor Peter Greene: nervioso y escuchando música navideña sin parar

Año Nuevo 2026 en Huancaya: lagunas turquesas, paisajes impresionantes y actividades para recibir el año en plena naturaleza

Iron Maiden en Perú 2026: fecha oficial, precios de entradas y cómo comprar en Ticketmaster

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ciro Castillo: Fiscalía allana vivienda del gobernador regional del Callao por caso 'Los Socios del Callao'

Congresistas de Acción Popular a contrarreloj en sus intenciones de reelegirse en el 2026

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025