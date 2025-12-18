HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sicarios matan a regidora de La Libertad cuando participaba en chocolatada
Sicarios matan a regidora de La Libertad cuando participaba en chocolatada     Sicarios matan a regidora de La Libertad cuando participaba en chocolatada     Sicarios matan a regidora de La Libertad cuando participaba en chocolatada     
EN VIVO

LR+ Noticias EN VIVO: mira aquí lo último de Perú y el mundo

Cine y series

Esto dice la crítica sobre la película ‘Avatar 3: Fuego y cenizas’: “Es impresionante de principio a fin”

La película ‘Avatar 3’ se estrenó en cines de Latinoamérica el jueves 18 de diciembre

'Avatar 3' es dirigida por James Cameron. Foto: Youtube
'Avatar 3' es dirigida por James Cameron. Foto: Youtube

Las primeras críticas de 'Avatar: Fuego y Cenizas' destacan su ambición visual y emocional, consolidando la obra de James Cameron como un referente en el cine contemporáneo. La película, que se estrenó el 18 de diciembre en Latinoamérica, promete llevar al público a un nuevo nivel de inmersión en Pandora.

La tercera entrega de la saga 'Avatar' ha generado reacciones entusiastas entre la crítica internacional. Con elogios que la califican como un “espectáculo cinematográfico definitivo”, o que “Es impresionante de principio a fin”, la película ha capturado la atención por su despliegue visual y su capacidad para conectar emocionalmente con la audiencia.

PUEDES VER: ‘Avatar 3’: fecha de estreno en cines de Perú y Latinoamérica de la película de James Cameron

lr.pe

¿Qué dice la crítica sobre ‘Avatar 3’?

La crítica Courtney Howard, a través de su cuenta en X (anteriormente Twitter), expresó que James Cameron ha demostrado, una vez más, la razón de ser del cine. “Tras tres películas, Cameron aún tiene el toque, logrando que lo épico se sienta profundamente emocional. Es una saga gloriosa: audaz, brillante y asombrosa en todos los sentidos”, afirmó.

Por su parte, Sean Tajipour de Nerdtropolis, aunque no se considera un superfan de la franquicia, destacó que esta película reafirma la capacidad de Cameron para ofrecer un espectáculo cinematográfico sin igual. “Lleva los efectos visuales y la emoción a nuevas alturas, redefiniendo lo que debe sentirse un verdadero blockbuster”, comentó.

Perri Nemiroff, corresponsal de Collider, resaltó la naturaleza envolvente de la cinta, afirmando que “Fuego y cenizas se siente como un paseo”. La crítica también mencionó un notable aumento en la complejidad de la producción, lo que sugiere un desarrollo más profundo del mundo de Pandora.

Sin embargo, el guionista Michael Lee advirtió que la historia puede quedarse corta en ciertos tramos, aunque el despliegue visual es “fuera de este mundo”. “Una exploración más profunda de Pandora y nuevas tribus permiten una construcción de mundo inmensa”, agregó.

Notas relacionadas
‘Avatar 3’: fecha de estreno en cines de Perú y Latinoamérica de la película de James Cameron

‘Avatar 3’: fecha de estreno en cines de Perú y Latinoamérica de la película de James Cameron

LEER MÁS
'Avatar 3: Fuego y ceniza': fecha de estreno, tráiler y todo lo que debes saber sobre la nueva secuela

'Avatar 3: Fuego y ceniza': fecha de estreno, tráiler y todo lo que debes saber sobre la nueva secuela

LEER MÁS
Muere Jon Landau, productor de las películas 'Titanic' y 'Avatar', a los 63 años

Muere Jon Landau, productor de las películas 'Titanic' y 'Avatar', a los 63 años

LEER MÁS
Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

LEER MÁS
Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

LEER MÁS
Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
La doña 2: Aracely Arámbula y la sugerente escena que realizó como Altagracia [VIDEO]

La doña 2: Aracely Arámbula y la sugerente escena que realizó como Altagracia [VIDEO]

LEER MÁS
¿'La heredera multimillonaria divorciada' llegará a Netflix?: descubre cómo VER los episodios de la serie viral

¿'La heredera multimillonaria divorciada' llegará a Netflix?: descubre cómo VER los episodios de la serie viral

LEER MÁS
The Titan Games: segunda temporada de la competición de Dwayne Johnson se estrenará por FX

The Titan Games: segunda temporada de la competición de Dwayne Johnson se estrenará por FX

LEER MÁS
Avengers: Endgame: ¿lo viste? Arnim Zola realizó un cameo en la película y nadie lo notó [VIDEO]

Avengers: Endgame: ¿lo viste? Arnim Zola realizó un cameo en la película y nadie lo notó [VIDEO]

LEER MÁS
¿Reencuentro a la vista? Exactores de ‘’Friends’’ fotografiados en misteriosa velada

¿Reencuentro a la vista? Exactores de ‘’Friends’’ fotografiados en misteriosa velada

LEER MÁS
La polémica escena +18 de 'Poor Things', con Emma Stone, que fue censurada en Reino Unido

La polémica escena +18 de 'Poor Things', con Emma Stone, que fue censurada en Reino Unido

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Este país de América Latina emite un bono verde histórico por US$600 millones para impulsar buses eléctricos y metro en expansión

'Beso dinamita' final: cuándo se estrena el capítulo 14 del k-drama y dónde verlo online

Receta de ají de pollería casero peruano en pasos simples y rápidos

Cine y series

‘Dulce amor para Navidad’, ‘Guerras de Navidad’, ‘Cuatro Navidades y un amor’ y más películas para disfrutar en la ‘Nochebuena’

¿Cuándo se estrena la temporada 5 de 'Emily en París'? Capítulos, elenco y más

‘Avatar 3’: fecha de estreno en cines de Perú y Latinoamérica de la película de James Cameron

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Voto digital en el Perú: así será la prueba piloto en las Elecciones 2026

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Renovación Popular y Perú Libre no firman el Pacto Ético Electoral, mientras Fuerza Popular es cuestionada por incumplirlo

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025