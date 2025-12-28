HOYSuscripcion LR Focus

Cine y series

‘Avatar: fuego y cenizas’, de James Cameron, se convierte en la trilogía más taquillera de la historia del cine

Película ‘Avatar: fuego y cenizas’ es un tremendo éxito a nivel mundial y superó a las trilogías de Star Wars y Jurassic World.

'Avatar 3: Fuego y ceniza' tiene como director a James Cameron, quien ha dirigido las dos entregas anteriores. Foto: Instagram
'Avatar 3: Fuego y ceniza' tiene como director a James Cameron, quien ha dirigido las dos entregas anteriores. Foto: Instagram | Foto: Difusión

Avatar: Fuego y cenizas no deja de romper récords. En apenas dos semanas desde su llegada a los cines, la tercera película de la saga de James Cameron se ha consolidado como un fenómeno mundial y ha alcanzado un logro histórico: convertir a Avatar en la trilogía más exitosa en taquilla de todos los tiempos.

La historia continúa inmediatamente después de los hechos de Avatar: El camino del agua (2022). Jake Sully (Sam Worthington) y Neytiri (Zoe Saldaña) lidian con la pérdida de su hijo mayor, mientras Pandora enfrenta una amenaza aún mayor. En esta nueva entrega, el conflicto ya no solo involucra a los humanos, sino también a un poderoso clan Na’vi unido bajo el mando de Varang (Oona Chaplin), una líder feroz que cambia por completo el rumbo de la historia.

PUEDES VER: Esto dice la crítica sobre la película 'Avatar 3: Fuego y cenizas': "Es impresionante de principio a fin"

Avatar se convirtió en la trilogía más taquillera de la historia

Con el éxito de su tercera entrega, la saga Avatar ha alcanzado una cifra histórica en la industria del cine. Las tres películas: Avatar (2.920 millones), Avatar: El camino del agua (2.300 millones) y Avatar: Fuego y cenizas, ya superaron en conjunto los 6 mil millones de dólares en taquilla mundial, un récord que ninguna otra trilogía ha logrado hasta ahora.

Para dimensionar este hito, otras sagas de gran impacto quedan por debajo: la trilogía secuela de Star Wars acumuló cerca de 4.480 millones de dólares, mientras que Jurassic World llegó aproximadamente a 3.980 millones.

PUEDES VER: Avatar 3: ¿cuándo se estrena en cines de Perú y Latinoamérica?

¿Cuánta taquilla ha recaudado Avatar: fuego y cenizas?

De acuerdo con datos de Box Office Mojo, Avatar: Fuego y cenizas ya acumuló más de 760 millones de dólares en taquilla mundial en solo dos semanas en cines. Un resultado que vuelve a confirmar que cada película dirigida por James Cameron se convierte en un gran acontecimiento a nivel global.

Con estas cifras, el filme ya se posiciona como el sexto estreno más exitoso de 2025, dejando atrás producciones como Demon Slayer: Castillo Infinito, el live-action de Cómo entrenar a tu dragón, F1: La película y Superman. De mantenerse este ritmo, todo indica que en las próximas semanas superará los mil millones de dólares, siguiendo la senda de otros grandes éxitos recientes de Disney como Lilo y Stitch y Zootopia 2.

