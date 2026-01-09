La temporada de premios en Hollywood está a punto de vivir otra de sus ediciones inolvidables con los Globos de Oro 2026. La edición número 83 de la gala promete una noche de glamour, discursos memorables y sorpresas camino hacia los Oscar. La lista de nominados ya está disponible y revela cuáles son las producciones que han conquistado a la crítica y al público durante el último año.

La ceremonia no solo llama la atención por premiar a lo mejor del cine y la pantalla chica bajo la mirada de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, sino también por el despliegue de estrellas que desfilarán por el recinto, desde nominados hasta presentadores invitados como Lisa Manobal, Amanda Seyfried, Miley Cyrus y George Clooney.

Todo sobre la gala de los Globos de Oro 2026

La ceremonia de los Globos de Oro 2026 se celebrará el domingo 11 de enero en el icónico Beverly Hilton Hotel de Beverly Hills, California, escenario tradicional de la gala. La transmisión oficial comenzará a las 8.00 p.m. en Perú y podrá seguirse en vivo a través de TNT en la TV y la plataforma de streaming HBO Max en Latinoamérica.

El evento contará nuevamente con Nikki Glaser como anfitriona, tras su buena recepción en la edición anterior. Además, se confirmó la participación de figuras como Julia Roberts, Dakota Fanning, Marlon Wayans y Macaulay Culkin, quienes entregarán los premios a los ganadores. Como parte de la antesala, además, se celebrará el Golden Eve, una velada previa donde se galardonó a Sarah Jessica Parker y Helen Mirren con los trofeos Carol Burnett y Cecil B. DeMille, respectivamente.

Lista completa de nominados a los Golden Globes 2026

Películas

Mejor drama

'Frankenstein'

'Pecadores'

'Hamnet'

'El agente secreto'

'Un simple accidente'

'Valor sentimental'.

Mejor dirección

Guillermo del Toro por 'Frankenstein'

Ryan Coogler por 'Pecadores '

' Jafar Panahi por 'Un simple accidente'

Paul Thomas Anderson por 'Una batalla tras otra'

Joachim Trier por 'Valor sentimental'

Chloé Zhao por 'Hamnet'

Mejor comedia o musical

'Bugonia'

'Blue Moon'

'Nouvelle Vague'

'No hay otra opción'

'Una batalla tras otra'

'Marty Supreme'.

Mejor guion

'Marty Supreme '

' 'Hamnet'

'Los pecadores'

'Una batalla tras otra'

'Un simple accidente'

'Valor sentimental'.

Mejor actriz en drama

Julia Roberts por 'Caza de brujas'

Jennifer Lawrence por 'Mátate, amor'

Jesse Buckley por 'Hamnet'

Eva Victor por 'Lo siento, cariño'

Renate Reinsve por 'Valor sentimental'

Tessa Thompson por 'Hedda'.

Mejor actor en drama

Jeremy Allen White por 'Springsteen: Música de ninguna parte'

Wagner Moura por 'El agente secreto'

Michael B. Jordan por 'Pecadores'

Dwayne Johnson por 'La máquina: The Smashing Machine'

Oscar Isaac por 'Frankenstein'

Joel Edgerton por 'Sueño de trenes'.

Mejor actriz en comedia o musical

Emma Stone por 'Bugonia'

Chase Infiniti por 'Una batalla tras otra'

Rose Byrne por 'Si pudiera, te daría una patada'

Amanda Seyfried por 'El testimonio de Ann Lee'

Kate Hudson por 'Song Sung Blue'

Cynthia Erivo por 'Wicked: por siempre'.

Mejor actor en comedia o musical

Leonardo DiCaprio por 'Una batalla tras otra'

Jesse Plemons por 'Bugonia'

George Clooney por 'Jay Kelly'

Lee Byung Hun por 'No hay otra opción'

Timothée Chalamet por 'Marty Supreme'

Ethan Hawke por 'Blue Moon'.

Mejor actriz de reparto

Ariana Grande por 'Wicked: por siempre'

Emily Blunt por 'La máquina: The Smashing Machine'

Teyana Taylor por 'Una batalla tras otra'

Elle Fanning por 'Valor sentimental'

Amy Madigan por 'Weapons'

Inga Ibsdotter Lilleaas por 'Valor sentimental'.

Mejor actor de reparto

Stellan Skarsgård por 'Valor sentimental'

Benicio del Toro por 'Una batalla tras otra'

Adam Sandler por 'Jay Kelly'

Paul Mescal por 'Hamnet'

Sean Penn por 'Una batalla tras otra'

Jacob Elordi por 'Frankenstein'.

Mejor película de habla no inglesa

'Sirat' - España

'El agente secreto' - Brasil

'Valor sentimental' - Noruega

'Un simple accidente' - Francia

'No hay otra opción' - Corea del Sur.

Mejor banda sonora

Hans Zimmer por 'F1'

Johnny Greenwood por 'Una batalla tras otra'

Alexandre Desplat por 'Frankenstein'

Max Richter por 'Hamnet'

Ludwig Göransson por 'Pecadores'

Kangding Ray por 'Sirat'

Mejor canción original

'Train Dreams' de 'Sueños de trenes'

'Golden' de 'Las guerreras K-Pop'

'Dream as One' de 'Avatar: Fuego y cenizas'

'The Girl in the Bubble' de 'Wicked: por siempre'

'I Lied to You' de 'Pecadores'

'No Place Like Home' de 'Wicked: por siempre'

Mejor película de animación

'Arco'

'Guardianes de la noche: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito'

'Elio'

'Zootopia 2'

'Las guerreras K-Pop'

'Little Amélie'.

Mejor logro en taquilla

'Weapons'

'Avatar: Fuego y ceniza'

'Zootopia 2'

'Pecadores'

'F1'

'Wicked: por siempre'

'Misión imposible: Sentencia final'

'Las guerreras K-Pop'.

Series

Mejor serie de drama

'Separación'

'The White Lotus'

'Pluribus'

'Slow Horses'

'The Pitt'

'The Diplomat'.

Mejor serie de comedia o musical

'The Bear'

'Colegio Abbott'

'The Studio'

'Hacks'

'Nadie quiere esto'

'Solo asesinatos en el edificio'

'Nadie quiere esto'.

Mejor miniserie o película para TV

'Black Mirror'

'La novia'

'Su peor pesadilla'

'Adolescencia'

'Morir de placer'

'La bestia en mí'.

Mejor actriz en una serie de drama

Bella Ramsey por 'The Last of Us'

Helen Mirren por 'Tierra de mafiosos'

Rhea Seehorn por 'Pluribus'

Kathy Bates por 'Matlock'

Keri Russell por 'La diplomática'

Britt Lower por 'Separación'.

Mejor actor en una serie de drama

Gary Oldman por 'Slow Horses'

Sterling K. Brown por 'Paradise'

Noah Wyle por 'The Pitt'

Adam Scott por 'Severance'

Diego Luna por 'Andor'

Mark Ruffalo por 'Task'.

Mejor actriz en una serie de comedia o musical

Natasha Lyonne por 'Poker Face'

Jean Smart por 'Hacks'

Kristen Bell por 'Nadie quiere esto'

Jenna Ortega por 'Miércoles'

Ayo Edebiri por 'The Bear'

Selena Gomez por 'Solo asesinatos en el edificio'.

Mejor actor en una serie de comedia o musical

Jeremy Allen White por 'The Bear'

Seth Rogen por 'The Studio'

Adam Brody por 'Nadie quiere esto'

Martin Short por 'Solo asesinatos en el edificio'

Glen Powell por 'Chad Powers'

Steven Martin por 'Solo asesinatos en el edificio'.

Mejor actriz de reparto en TV

Catherine O'Hara por 'The Studio'

Erin Doherty por 'Adolescencia'

Aimee Lou Wood por 'The White Lotus'

Hannah Eibinder por 'Hacks'

Carrie Coon por 'The White Lotus'

Parker Posey por 'The White Lotus'.

Mejor actor de reparto en TV

Trammel Tillman por 'Separación'

Owen Cooper por 'Adolescencia'

Jason Isaacs por 'The White Lotus'

Ashley Walters por 'Adolescencia'

Billy Crudup por 'The Morning Show'

Walton Goggins por 'The White Lotus'.

Mejor actriz en una miniserie o película para TV

Amanda Seyfried por 'El largo río de las almas'

Robin Wright por 'La novia'

Rashida Jones por 'Black Mirror'

Claire Danes por 'La bestia en mí'

Michelle Williams por 'Dying for Sex'

Sarah Snook por 'Su peor pesadilla'.

Mejor actor en una miniserie o película para TV

Jude Law por 'Black Rabbit'

Stephen Graham por 'Adolescencia'

Jacob Elordi por 'El camino estrecho al norte profundo'

Matthew Rhys por 'La bestia en mí'

Paul Giamatti por 'Black Mirror'

Charlie Hunnam por 'Monstruo: La historia de Ed Gein'.

Mejor interpretación en comedia stand-up