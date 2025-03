Javier Corcuera: “Hoy está en peligro el espíritu crítico, pero está en peligro de muerte”

Mariem Hassan, la reconocida cantante saharaui, estaba enferma de cáncer y como último acto de conexión con la vida y con sus recuerdos de infancia, decidió pasar una temporada en el desierto, a una zona liberada. Mariem Hassan, además, va más allá de una referencia musical, es prácticamente un símbolo para el pueblo saharaui debido a las luchas que por él llevó a cabo.

Sobre Mariem Hassan va el último documental, de 15 minutos de duración, del cineasta peruano Javier Corcuera, director de películas calificadas de emblemáticas, como La espalda del mundo (2000), Invierno en Bagdad (2005), Invisibles (2007, estuvo a su cargo el capítulo “La voz de las piedras”), Checkpoint Rock (2009), Sigo siendo (2013) y El viaje de Javier Heraud (2019). Premios de la categoría del Goya, del festival de Málaga, del San Sebastián, entre otros, legitiman a este puñado de películas de no ficción y, claro, también el favor de los espectadores, quienes han convertido a Javier Corcuera en uno de los cineastas peruanos más relevantes de las últimas dos décadas.

Era el año 2015 y Javier Corcuera filmó a Mariem Hassan, quien le contó los acontecimientos más importantes de su vida y cantó para el proyecto su último tema, “La despedida”. En agosto de dicho año, Mariem Hassan falleció. Con el desierto como escenario, Mariem, aparte de testimonio y música, es poesía visual, en donde el naranja oscuro del desierto establece un diálogo con los fragmentos de animación que nos relatan las luchas del pueblo saharaui, tramos que cuentan con dibujos de la destacada artista Rosamar Corcuera, hermana de Javier.

Esta es la segunda vez que Javier Corcuera incorpora la animación en su trabajo, pensemos en la contundencia de No somos nada (2021), su documental sobre La Polla Records, legendaria banda española de punk. El pasado jueves 20, Javier Corcuera estrenó, en el marco del Festival de Cine de Málaga, Mariem, que viene recibiendo muy buenas críticas, algo a lo que nuestro cineasta está más que acostumbrado desde los inicios de su carrera. Al respecto, pensemos en La espalda del mundo, su primer documental que en este 2025 cumple 25 años y que volverá a ser proyectado en la primera edición de LimaDocs Festival Internacional de Cine Documental en el mes de mayo, en donde asimismo estrenará Mariem para Perú.

“La película, en realidad, fue una invitación a hacerla. Mariem Hassan es la más grande cantante de música saharaui y probablemente la representante más importante de la cultura saharaui. Es un símbolo del pueblo saharaui, un símbolo de las mujeres saharauis y su música ha dado vuelta al mundo. Siempre ha sido una cantante comprometida y bueno, se ha ganado ese lugar en la historia de su pueblo. Ella tenía una enfermedad irreversible y a ese momento decidió aislarse en una zona del desierto que está mucho más lejos que los campos de refugiados saharauis, que son trocitos de desierto que los saharauis consiguieron liberar cuando empezó el conflicto con Marruecos que ocupó sus tierras. A ese trocito de desierto, Mariem Hassan, que era de una familia nómada, decidió ir y nos invitó a acompañarla y a convivir con ella unos días para darnos su último testimonio y cantar por última vez”, declara Javier Corcuera para La República.

Javier Corcuera es un buscador de vidas e historias, y está convencido de que nos hallamos en una etapa propicia para el documental por todo lo que está pasando en el mundo. Este 2025 resulta especial para nuestro cineasta. Al cortometraje Mariem lo acompaña el cuarto de siglo de La espalda del mundo, el documental que lo posicionó desde el saque. “Ha cambiado poco el mundo desde que se hizo La espalda del mundo. 25años después las historias siguen siendo vigentes y esto no es nada bueno. He rodado en Pakistán, Palestina, Texas y otros lugares, y veo que no se ha cambiado mucho. Por ejemplo, en la historia de los músicos en Palestina en Checkpoint Rock, se siente ahora un peso mayor por todo lo que está pasando, por este genocidio que sucede ante los ojos de todo el mundo. Es terrible. Yo creo que hemos pasado a otra era. Es una cosa muy peligrosa y obscena. Estamos viendo un genocidio todos los días y no pasa nada, nadie mueve un dedo. Hace poco mataron en un día a 400 personas en Gaza y en Europa nadie ha retirado un embajador”, dice Javier Corcuera sin ocultar su fastidio y preocupación.

Son tiempos de crisis y para el director no hay otra solución que aferrarnos a la epifanía del arte y de la cultura. “Las artes, en general, siempre son testigos de su época. Hoy está en peligro el espíritu crítico, pero está en peligro muerte, es decir, en el mundo y también evidentemente en el Perú”. Lo dicho calza con la aprobación por insistencia de la ley de cine, realizada el 12 de marzo, a cargo del Congreso. Javier Corcuera no titubea: “Es un retroceso gravísimo, es una ley reaccionaria que tiene como finalidad silenciar a los creadores e imponer un relato que nos impida hablar de lo que queremos hablar. Esta ley ataca a la memoria de nuestro país. Hace tiempo que se viene tramando esto, no es de ahora, hace tiempo que han ido soltando esta idea de cómo reprimir a los creadores, ya sea desde el fujimorismo y desde las fuerzas reaccionarias. Los gobiernos reaccionarios tienen un problema con la cultura. Pero aquí están dando pasos muy grandes porque realmente es una censura directa. Han llegado a plantear barbaridades con esa ley de cine. Esto no es solamente en el Perú, en realidad hay todo un movimiento reaccionario en donde el fascismo y la ultraderecha quieren imponer un relato y anular el libre pensamiento, y en eso están subidas todas las fuerzas políticas que están en esa línea. Pero bueno, yo, sinceramente, creo que en el Perú estos momentos pasarán y las películas perdurarán”.

En un contexto como este, Javier Corcuera precisa que los artistas deben resistir mediante su arte. “No resistir sería traicionarnos a nosotros mismos, a la memoria del país, al libre pensamiento. No podemos ceder ni un centímetro”, dice el director, uno de los más citados por los congresistas que impulsaban esa ley y que calificaban a su documental El viaje de Javier Heraud como un canto al terrorismo.

Javier Corcuera nunca ha salido de su espacio de acción, lo suyo es el cine de lo real, lo cual le ha permitido dar voz a personas que en otro formato no serían vistas ni escuchadas. “El cine tiene que incomodar siempre y debe tener una mirada. Tú puedes coincidir o no con esa mirada. A mí me interesan determinados autores por su mirada. Que trabajemos con la realidad, no quiere decir que no existe una mirada”.

Esa mirada, que indica Javier Corcuera, está del mismo modo presente en el último proyecto que está avanzando, uno relacionado con un evento trágico de nuestra historia reciente: la masacre de peruanos y peruanas acaecida a finales de 2022 e inicios del 2023. “Empezamos a rodar la película como tal cuando sucedió el estallido social y las matanzas de este régimen. Este documental es un viaje de memoria. Hacemos películas sobre lo que creemos que es importante y esto es muy importante, porque es muy grave. Estamos hablando del asesinato de mucha gente”, precisa el cineasta de su proyecto aún en marcha.

-¿Habría que tener una actitud punk para estos tiempos recios?

-Siempre viene bien porque hay que reaccionar, hay que parar los pies. Estamos hablando de algo que es muy importante, que es nuestro cine. Nuestro cine es la memoria del país. El cine documental es la memoria, el retrato de un país. La ficción, lógicamente, también. Estamos hablando de que quieren anularnos. Hay que tomarse muy en serio esto. Perú está en un buen momento de su cine. Se está produciendo mucho y muy bien, y el cine peruano es reconocido en importantes festivales del mundo. Eso no lo podemos negar.