Cine y series

A qué hora sale el capítulo 8 de ‘IT: Welcome to Derry’ y dónde ver la serie del payaso Pennywise en español latino

‘It: Welcome to Derry’ estrena su último episodio y los fans podrán conocer qué ocurrirá con el malvado Pennywise en esta exitosa serie de terror. 

‘IT: Welcome to Derry’ es la serie que nos muestra los orígenes de Pennywise. Foto: HBO Max.
'IT: Welcome to Derry' es la serie que nos muestra los orígenes de Pennywise. Foto: HBO Max.

‘It: Welcome to Derry’ es la precuela de la exitosa película de terror ‘It’ y actualmente se posiciona como una de las series más comentadas de este 2025 en la plataforma de HBO Max. La producción expande el universo creado por Stephen King y explora los inicios del pueblo ficticio de Derry, sumido en el terror por la presencia maléfica de Pennywise. Justamente el famoso actor Bill Skarsgard vuelve a dar vida al macabro payaso.   

El estreno del último capítulo, el número 8, programado para este domingo 14 de diciembre, podría marcar el destino de los protagonistas. Por esa razón, los fans de ‘It’ se mantienen a la expectativa por conocer a qué hora se estrenará el desenlace de la serie y dónde podrán ver qué ocurrirá con sus personajes favoritos.

PUEDES VER: Capítulo 7 de IT: Welcome to Derry: ¿a qué hora se estrenó y dónde se vio online?

lr.pe

¿A qué hora sale el capítulo 8 de ‘It: Welcome to Derry’ en español latino?

El episodio 8 y último de ‘It: Welcome to Derry’ se estrena hoy, domingo 14 de diciembre de 2025, a las 9:00 p.m. de Perú. El capítulo final estará disponible a través de HBO Max para toda Latinoamérica. En caso te encuentres en otro país del continente, aquí te presentamos los horarios de estreno según tu ubicación.  

  • 'It: Welcome to Derry', capítulo 8 en Perú, Colombia y Ecuador: 9.00 p. m. del domingo 7 de diciembre
  • 'It: Welcome to Derry', capítulo 8 en México, Nicaragua y El Salvador: 8.00 p. m. del domingo 7 de diciembre
  • 'It: Welcome to Derry', capítulo 8 en Estados Unidos (PST): 6.00 p. m. del domingo 7 de diciembre
  • 'It: Welcome to Derry', capítulo 8 en España: 3.00 a.m. del lunes 8 de diciembre
  • 'It: Welcome to Derry', capítulo 8 en Bolivia y Venezuela: 10:00 p. m. del domingo 7 de diciembre
  • 'It: Welcome to Derry', capítulo 8 en Chile, Argentina y Brasil: 11:00 p. m. del domingo 7 de diciembre.

PUEDES VER: ‘Bienvenidos a Derry’, la serie del universo de ‘It’, revela su primer avance con el aterrador regreso de Pennywise

lr.pe

¿Dónde y cómo ver el capítulo 8 y final de 'It: Welcome to Derry'?

‘It: Welcome to Derry’ es una producción original de HBO Max, por lo que el episodio 8 puede verse exclusivamente a través de esta plataforma de streaming. Pero no solo eso, también estarán disponibles los siete episodios anteriores para que sigas el hilo de la historia sobre Pennywise, así como contenido adicional que incluye material detrás de cámaras.

Para que puedas ingresar a HBO Max desde tu Smart TV, celular o Tablet, tienes que tener activa una suscripción a la plataforma mencionada. En el caso de Perú, el costo del servicio es de S/23.90.

‘Cien años de soledad’: Netflix confirma fecha de estreno de la segunda temporada, nuevos personajes y todo sobre la serie basada en la novela de Gabriel García Márquez

'Cien años de soledad': Netflix confirma fecha de estreno de la segunda temporada, nuevos personajes y todo sobre la serie basada en la novela de Gabriel García Márquez

Final de 'Stranger Things' llega a los cines de Estados Unidos

Final de 'Stranger Things' llega a los cines de Estados Unidos

Sarah Paulson recibe su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

Sarah Paulson recibe su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

Una película delivery: "Chavín de Huántar: el rescate del siglo"

Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

Una obra maestra: "Vals con Bashir", un brutal testimonio de la guerra

Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

Capítulo 7 de IT: Welcome to Derry: ¿a qué hora se estrena y dónde verlo online?

Capítulo 7 de IT: Welcome to Derry: ¿a qué hora se estrena y dónde verlo online?

¿Qué fue de Antonio Callirgos Andia, el niño que protagonizó la recordada película peruana "Paloma de papel"?

¿Qué fue de Antonio Callirgos Andia, el niño que protagonizó la recordada película peruana "Paloma de papel"?

Teatro 2025: el arte como un acto de resistencia

Teatro 2025: el arte como un acto de resistencia

‘Bienvenidos a Derry’, la serie del universo de ‘It’, revela su primer avance con el aterrador regreso de Pennywise

'Bienvenidos a Derry', la serie del universo de 'It', revela su primer avance con el aterrador regreso de Pennywise

Pig, la película: final explicado de la cinta con Nicolas Cage

Pig, la película: final explicado de la cinta con Nicolas Cage

Reparto de 'Accidente' en Netflix: ¿qué actores conforman el elenco de la exitosa serie mexicana?

Reparto de 'Accidente' en Netflix: ¿qué actores conforman el elenco de la exitosa serie mexicana?

