A qué hora sale el capítulo 8 de ‘IT: Welcome to Derry’ y dónde ver la serie del payaso Pennywise en español latino

‘It: Welcome to Derry’ es la precuela de la exitosa película de terror ‘It’ y actualmente se posiciona como una de las series más comentadas de este 2025 en la plataforma de HBO Max. La producción expande el universo creado por Stephen King y explora los inicios del pueblo ficticio de Derry, sumido en el terror por la presencia maléfica de Pennywise. Justamente el famoso actor Bill Skarsgard vuelve a dar vida al macabro payaso.

El estreno del último capítulo, el número 8, programado para este domingo 14 de diciembre, podría marcar el destino de los protagonistas. Por esa razón, los fans de ‘It’ se mantienen a la expectativa por conocer a qué hora se estrenará el desenlace de la serie y dónde podrán ver qué ocurrirá con sus personajes favoritos.

¿A qué hora sale el capítulo 8 de ‘It: Welcome to Derry’ en español latino?

El episodio 8 y último de ‘It: Welcome to Derry’ se estrena hoy, domingo 14 de diciembre de 2025, a las 9:00 p.m. de Perú. El capítulo final estará disponible a través de HBO Max para toda Latinoamérica. En caso te encuentres en otro país del continente, aquí te presentamos los horarios de estreno según tu ubicación.

¿Dónde y cómo ver el capítulo 8 y final de 'It: Welcome to Derry'?

‘It: Welcome to Derry’ es una producción original de HBO Max, por lo que el episodio 8 puede verse exclusivamente a través de esta plataforma de streaming. Pero no solo eso, también estarán disponibles los siete episodios anteriores para que sigas el hilo de la historia sobre Pennywise, así como contenido adicional que incluye material detrás de cámaras.

Para que puedas ingresar a HBO Max desde tu Smart TV, celular o Tablet, tienes que tener activa una suscripción a la plataforma mencionada. En el caso de Perú, el costo del servicio es de S/23.90.