Cine y series

‘Cien años de soledad’: Netflix confirma fecha de estreno de la segunda temporada, nuevos personajes y todo sobre la serie basada en la novela de Gabriel García Márquez

'Cien años de soledad', serie basada en la novela de Gabriel García Márquez, ya tiene fecha de estreno. Te contamos todos los detalles en la siguiente nota.

Netflix reveló la fecha de estreno de 'Cien años de novedad' Foto: Composición LR
Netflix reveló la fecha de estreno de 'Cien años de novedad' Foto: Composición LR

Netflix reveló la fecha de estreno de la segunda y última temporada de 'Cien años de soledad', basada en el clásico de la literatura latinoamericana escrito por el ganador del Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. En una publicación acompañada del poster oficial, la plataforma de streaming anunció que la producción, dirigida por la cineasta Laura Mora y Carlos Moreno, se estrenará en agosto de 2026, aunque no se precisó la fecha exacta.

Esta nueva entrega llegará dos años después de la adaptación de la obra maestra de la literatura hispanoamericana y universal, considerada emblema del realismo mágico. El proyecto fue íntegramente filmado en Colombia y contó con el apoyo de la familia de Gabriel García Márquez, especialmente de sus hijos Rodrigo y Gonzalo, quienes fungen como productores ejecutivos. La serie es producida para Netflix por Dynamo.

¿De qué tratará la segunda temporada de 'Cien años de soledad'?

Según informó Netflix, la segunda parte de 'Cien años de soledad' continuará con los acontecimientos posteriores al Tratado de Neerlandia. La paz no llegará a Macondo, pues los conservadores, temerosos antes las amenazas del coronel Aureliano Buendía, tramarán un atentando.

La llegada de Fernanda del Carpio, quien se casa con Aureliano Segundo; el auge de la compañía bananera y el cumplimiento de las profecías de Úrsula Iguarán marcarán los ejes centrales de la trama. Además, la llegada del tren traerá consigo las ruinas de Macondo. “Porque las estirpes condenadas a cien años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra", se lee en una nota de prensa de la plataforma. 

¿Cuándo se estrena la segunda temporada de 'Cien años de soledad'?

Netflix anunció que la segunda temporada llegará a su catálogo en agosto de 2026, sin precisar el día. Además, indicó que la filmación se realizará nuevamente en territorio colombiano, con el fin de conservar el vínculo cultural entre la novela - publicada el 30 de mayo de 1967 en Buenos Aires - y la adaptación, así como el respeto hacia la obra original.

Historias claves de la segunda temporada de 'Cien años de soledad'

La segunda temporada se centrará en los eventos posteriores a la firma del Tratado de Neerlandia, un momento clave en la historia de Macondo:

  • Fernanda del Carpio, oriunda de Bogotá, llega a Macondo. Su enlace con Aureliano Segundo, uno de los gemelos descendientes de Arcadio, dará lugar a los primeros herederos legítimos de los Buendía.
  • La llegada del tren marcará la apertura de Macondo al resto del mundo.
  • José Arcadio Segundo se verá afectado por los manuscritos de su bisabuelo, José Arcadio Buendía.
  • Se cumplirán las profecías de Úrsula Iguarán, entre ellas la maldición de la soledad que pesa sobre cada generación de los Buendía.

¿Qué actores se suman a la segunda temporada de 'Cien años de soledad'?

Al elenco de la primera temporada de 'Cien años de soledad' se suman las y los actores Ángela Cano, Emmanuel Restrepo, Estefanía Piñeres, María Adelaida Puerta, Emiliano Pernía, Juanita Molina, Laura Taylor, Obeida Benavides, Julián Román y Carla Baratta.

Reparto completo de 'Cien años de soledad'

  • Claudio Cataño – Coronel Aureliano Buendía (adulto)

Jerónimo Barón – Aureliano Buendía (niño)

Santiago Vásquez – Aureliano Buendía (joven)

Marleyda Soto – Úrsula Iguarán (adulta)

Susana Morales – Úrsula Iguarán (joven)

Viña Machado – Pilar Ternera

Moreno Borja – Melquíades (primeros años)

Ruggero Pasquarelli – Pietro Crespi

Ella Becerra – Petronila

Marco González – José Arcadio Buendía (joven)

Diego Vásquez – José Arcadio Buendía (adulto)

Thiago Padilla – José Arcadio (niño)

Edgar Vittorino – José Arcadio (joven)

Leonardo Soto – José Arcadio (adulto)

Luna Ruíz – Amaranta Buendía (niña)

Loren Sofía Paz – Amaranta Buendía (joven)

Nicole Montenegro – Rebeca (niña)

Laura Sofía Grueso – Rebeca (niña joven)

Carlos Suárez – Aureliano Iguarán

Cristal Aparicio – Remedios Moscote

Jairo Camargo – Apolinar Moscote

Jacqueline Arenal – Leonor Moscote

