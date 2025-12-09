'Accidente', una de las series mexicanas más vistas del 2024, estrena su segunda temporada en Netflix. Creada por Leonardo Padrón, la segunda temporada de 'Accidente' llega a la plataforma de streaming el miércoles 10 de diciembre. Esta última entrega promete llevar a los personajes al límite, entre la redención y la destrucción.

El dolor transformó a Agustín 'El Charro' Mejía en una sombra de sí mismo luego de la trágica muerte de su hijo menor, Gabriel. Su relación con su esposa Lupita comienza a fracturarse, mientras él emprende una cacería contra Emiliano, el responsable del accidente.

¿De qué trata 'Accidente 2'?

La historia se sitúa un año después de la tragedia. Las cuatro familias protagonistas intentan reconstruir lo que queda de sus vidas: algunas buscan redención, otras siguen atrapadas en el dolor y otras empiezan a inclinarse hacia la venganza. La tensión emocional marca el ritmo de esta nueva temporada.

¿Cuándo y dónde se estrena 'Accidente 2'?

La segunda temporada se estrena el miércoles 10 de diciembre a través de Netflix.

¿A qué hora se estrenan los episodios de 'Accidente 2'?

Como es habitual en Netflix, la serie estará disponible globalmente a partir de las 12:00 a.m. (PT) del día de su lanzamiento. Aquí te presentamos la hora exacta de lanzamiento para que no te pierdas de ningún detalle.

Perú, Colombia, Panamá, Ecuador: 3:00 a.m. del 10 de diciembre.

México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica: 3:00 a.m. del 10 de diciembre.

Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico: 4:00 a.m. del 10 de diciembre.

Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil: 4:00 a.m. del 10 de diciembre.

¿Dónde ver online 'Accidente 2'?

Si te estás preguntando dónde ver 'Accidente 2' online, la respuesta es: únicamente en Netflix, ya que es una producción original de la famosa plataforma de streaming. Para acceder, necesitas una suscripción activa y podrás disfrutar tanto de la serie de ciencia ficción cómo de otras producciones de la N roja.

¿Quiénes regresan en 'Accidente 2'?

La temporada 2 mantiene parte del elenco original y suma nuevos rostros.

Sebastián Martínez como Emiliano Lobo

Ana Claudia Talancón como Daniela

Eréndira Ibarra como Lupita

Alberto Guerra como 'El Charro' Mejía

Regina Reynoso como Salomé

Macarena García como Lucía Lobo

Regina Blandón como Carla

Bárbara de Regil como Tamara 'La Pantera'

El reparto también incluye a Rubén Zamora, Luis Ernesto Franco, Erick Elías, Shani Lozano, Giuseppe Gamba, Silverio Palacios, Erik Hayser, Sebastián Dante, Mauricio Isaac, Valentina Acosta, Horacio García, Cayetano Arámburo, Diego Bernal, Daniel Cardoza, Esteban Soberanes y Sebastián Guevara.