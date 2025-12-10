'Emily en París', el fenómeno global de Netflix, estrenará su quinta temporada el jueves 18 de diciembre. La serie, creada por Darren Star y protagonizada por Lily Collins, prepara su giro más arriesgado: la joven ejecutiva de marketing deja la 'Ciudad del amor' y se traslada a Roma. Tras consolidarse en la agencia Grateau, Emily Cooper asume la dirección de la oficina ubicada en la capital italiana.

Más allá de ser solo un cambio de escenografía, la comedia romántica de Netflix nos muestra la necesidad de Emily de demostrar su capacidad para adaptarse a un nuevo territorio y mantener el equilibrio entre su vida profesional y personal. Emily está lista para conquistar Roma.

¿De qué trata la quinta temporada de 'Emily en París'?

Tras ser nombrada como la nueva responsable de la agencia Grateau en Roma, Emily Cooper se enfrenta a la emoción y al vértigo de adaptarse a una nueva ciudad, mientras intenta, una vez más, equilibrar su vida personal y laboral. La joven, interpretada por Lily Collins, recibe una respuesta inquietante: su propuesta para la campaña de Mouratori, la empresa familiar de su novio Marcello, es rechazada rotundamente por su madre.

¿Mindy y Alfie serán pareja en la quinta temporada de 'Emily en París'?

La respuesta corta es no. Sin embargo, el tráiler de la quinta temporada de 'Emily en París' nos muestran a los personajes, interpretados por Ashley Park y Lucien Laviscount, compartiendo escenas en el que la química traspasa la pantalla. Comparten una cena, ríen, bailan muy pegados. Y, además, el avance incluye un plano que parece el preludio de un beso.

¿Cuándo y dónde se estrena la quinta temporada de 'Emily en París'?

La quinta temporada de 'Emily en París' se estrena el 18 de diciembre con 10 episodios listos para maratonear durante las fiestas de fin de año.

¿Quiénes son los nuevos personajes de la quinta temporada de 'Emily en París'?

Se suman al elenco de la quinta temporada de 'Emily in París': Eugenio Franceschini (Marcello), Thalia Besson (Genevieve), Paul Forman (Nico), Arnaud Binard (Laurent G), Minnie Driver (Princess Jane), Bryan Greenberg (Jake) y Michèle Laroque (Yvette).