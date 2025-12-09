HOYSuscripcion LR Focus

Cultura Asiática

'Beso dinamita' capítulo 9 en español latino: ¿a qué hora se estrena en Netflix?

El k-drama 'Beso dinamita' ha conquistado audiencias alrededor del mundo. Con Jang Ki Young y Ahn Eun Jin, la producción estrena esta semana su capítulo 9.

La serie coreana 'Beso dinamita' contará con 14 capítulos en Netflix.
La serie coreana 'Beso dinamita' contará con 14 capítulos en Netflix. | Foto: SBS

El capítulo 9 de 'Beso dinamita' estará disponible muy pronto en Netflix. Con Jang Ki Young y Ahn Eun Jin al frente del elenco, la serie coreana ha logrado enganchar al público internacional gracias a su combinación de romance, humor, conflictos emocionales y sorpresas narrativas. La expectativa ahora se centra en el estreno del nuevo episodio, que promete mantener la tensión y el interés de sus seguidores, así como el cameo de otras dos grandes estrellas: Nam Goong Min y Kim Ji Eun.

En el cierre de la emisión anterior, Ji Hyeok se sorprende al escuchar que el pequeño Jun se refiere a Da Rim como "tía" y no como "mamá", lo que despierta la duda en torno a su verdadero vínculo. Esta revelación complica aún más la historia justo en el momento en que Ji Hyeok está por casarse con Ha Yeong, convencido de que Da Rim es la esposa de Seon Woo.

¿A qué hora se estrena el capítulo 9 de 'Beso dinamita' en Netflix?

El episodio 9 de 'Beso dinamita' se estrenará el miércoles 10 de diciembre, siguiendo su calendario oficial de lanzamientos. La producción coreana es emitida desde las 9.00 p. m. (KST) en Corea del Sur, a través del canal SBS. Para el público internacional, el capítulo estará disponible en Netflix a partir de las 10.00 a. m. en hora de Perú.

  • Capítulo 9 de 'Beso dinamita' en Perú, Colombia y Ecuador: 10.00 a. m. del miércoles 10 de diciembre
  • Capítulo 9 de 'Beso dinamita' en México, Nicaragua y El Salvador: 9.00 a. m. del miércoles 10 de diciembre
  • Capítulo 9 de 'Beso dinamita' en Estados Unidos (PST): 7.00 a. m. del miércoles 10 de diciembre
  • Capítulo 9 de 'Beso dinamita' en España: 4.00 p. m. del miércoles 10 de diciembre
  • Capítulo 9 de 'Beso dinamita' en Bolivia y Venezuela: 11.00 a. m. del miércoles 10 de diciembre
  • Capítulo 9 de 'Beso dinamita' en Chile, Argentina y Brasil: 12.00 p. m. del miércoles 10 de diciembre.

¿Cómo ver el k-drama 'Beso dinamita' en español latino?

La serie coreana 'Beso dinamita', conocida internacionalmente como 'Dynamite Kiss', llega a Latinoamérica a través de Netflix, donde se posiciona como un fenómeno global. Cada capítulo se estrena en su idioma original y también cuenta con doblaje en español latino y portugués, además de subtítulos en varios idiomas, lo que ha permitido que la producción conquiste audiencias en diferentes países.

El acceso al k-drama requiere una suscripción vigente a Netflix, pues los episodios se estrenan de forma simultánea en todos los países. En Perú, los planes de la plataforma parten desde S. 28.90.

