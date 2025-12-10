'Beso dinamita' capítulo 10 en español latino: ¿a qué hora se estrena en Netflix y cómo ver online?

El fenómeno coreano 'Beso dinamita' sigue encendiendo conversaciones entre los fanáticos del k‑drama en Latinoamérica. Cada semana, la serie se convierte en tendencia gracias a sus giros inesperados y a la química de sus actores, quienes mantienen a la audiencia pendiente. El capítulo 10 de 'Dynamite Kiss' ya tiene fecha de estreno en Netflix y promete revelar nuevos detalles de la evolución del romance entre los protagonistas, interpretados por Jang Ki Yong y Ahn Eun Jin.

Tras los últimos acontecimientos, Ji Hyeok descubrió que Da Rim y Seon Woo no son esposos ni comparten un hijo, una revelación que cambia por completo la dinámica de la historia. Con esta verdad sobre la mesa, está decidido a acercarse más a la joven y no duda en besarla otra vez, a pesar de que aún sigue en pie su compromiso con Ha Young.

¿A qué hora se estrena el capítulo 10 de 'Beso dinamita' en Netflix?

El episodio 10 de 'Beso dinamita' se estrenará en Netflix el martes 16 de diciembre de 2025. La emisión del episodio en Corea del Sur iniciará a las 9.00 p. m. (KST) a través del canal SBS, mientras que en Perú estará disponible en la plataforma de streaming desde las 9.00 a. m.

Capítulo 10 de 'Beso dinamita' en Perú, Colombia y Ecuador: 9.00 a. m. del jueves 11 de diciembre

9.00 a. m. del jueves 11 de diciembre Capítulo 10 de 'Beso dinamita' en México, Nicaragua y El Salvador: 8.00 a. m. jueves 11 de diciembre

8.00 a. m. jueves 11 de diciembre Capítulo 10 de 'Beso dinamita' en Estados Unidos (PST): 6.00 a. m. del jueves 11 de diciembre

6.00 a. m. del jueves 11 de diciembre Capítulo 10 de 'Beso dinamita' en España: 3.00 p. m. del jueves 11 de diciembre

3.00 p. m. del jueves 11 de diciembre Capítulo 10 de 'Beso dinamita' en Bolivia y Venezuela: 10.00 a. m. del jueves 11 de diciembre

10.00 a. m. del jueves 11 de diciembre Capítulo 10 de 'Beso dinamita' en Chile, Argentina y Brasil: 11.00 a. m. del jueves 11 de diciembre.

¿Cómo ver 'Beso dinamita' capítulo 10 en español latino online?

Atención si sigues 'Dynamite Kiss'. El episodio 10 estará disponible exclusivamente en Netflix, con opciones de audio en coreano original y doblaje al español latino, además de subtítulos en varios idiomas. Para acceder, los usuarios deben contar con una suscripción activa a la plataforma, que ofrece planes desde básicos hasta premium según la calidad de reproducción y el número de pantallas. Luego, deben seleccionar el idioma de su preferencia en la barra de configuración, ubicada en la parte inferior de su pantalla.

Netflix ha reforzado su catálogo de k-dramas en Latinoamérica, y 'Beso dinamita' se ha posicionado como uno de los más vistos en la categoría de romance y comedia esta temporada. Se recomienda usar los canales oficiales para poder disfrutar de esta serie coreana, cuyo esperado final estará llegando nada menos que esta Navidad.