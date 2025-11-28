'Plan Familiar 2': "Una secuela tiene que ser mejor que la primera”

En la película Plan Familiar (2023) veíamos a Mark Wahlberg como Dan Morgan, un vendedor de autos y un hombre de familia que oculta su pasado violento. Nadie conoce que había sido contratado por el gobierno hasta que es perseguido.

“Mark es una de las pocas personas que podría interpretar a este personaje porque, uno cree en él como una persona militar, muy física. Pero también lo cree como padre, como una persona normal. Así que lo que me encantó de trabajar con él en esta película fue la amplitud con la que logró interpretar a este personaje casi a la perfección”, responde a La República el director Simon Cellan Jones.

Apple TV organizó una mesa redonda con la prensa de Latinoamérica y Europa. A la primera película le fue bien con la audiencia y le preguntamos a Wahlberg cuál era el reto de volver a la historia. “Hacerla mejor que la primera. Siempre es un reto, pero ese era el objetivo. Si no, no merecía la pena intentarlo de nuevo.

Y en lugar de simplemente hacerlo con más acción, escenarios más impactantes y un trasfondo diferente, queríamos hacerlo centrándonos en lo que hizo tan buena a la primera: la dinámica familiar y la introducción de nuevos miembros. Eso era lo más atractivo. Así que, por supuesto, si hay gente interesada en la familia y que disfruta mucho del humor, entonces estás en el buen camino”.

La dinámica familiar a la que se refiere el actor, es esa en que a pesar de que cada personaje tiene secretos, la familia logra mantenerse unida. Además, la película es una comedia, pero ahora se desarrolla durante unas vacaciones navideñas en Europa. Zoe Colletti (Nina), Van Crosby (Kyle) y Reda Elazouar (Omar), también dan declaraciones a la prensa.

“Creo que en esta (secuela), hay una nueva dinámica: no nos guardamos secretos. Dan todavía tiene monstruos escondidos. Todavía hay gente que va a perseguirlo, incluso después de tantos años. Y, obviamente, tenemos cosas nuevas que esconder. Nina esconde un nuevo novio. Y Kyle está haciendo lo suyo de hacker”, comentan.

“Creo que para mí es interesante ser espectador de la primera película, ver cómo la falta de comunicación hace que todos no se digan la verdad”, señala Reda Elazouar. “Y luego, en la segunda película, de nuevo, le pasa a Dan. Y le pasa a todo el mundo. Es muy gracioso, creo que a la gente le va a gustar ver esto porque ven que la familia a veces puede caer en la misma trampa que en la primera película”.

Los actores nos hablan de los guiños de la secuela. Por ejemplo, la escena en la que Michelle (Monaghan, como Jessica) practica cómo le contará a Dan sobre la oferta de trabajo. “Es una réplica exacta de Dan explicando cómo contarle a su familia sobre su vida secreta”.

Para el director, uno de los puntos claves del guion ha sido basarse en personajes identificables. “Necesitas reconocer a los personajes, necesitas reconocer quiénes son y necesitan tener fundamentos y estar basados ​​casi en personas que conoces. Si son personas completamente fuera de lo común, creo que es más difícil conectar.