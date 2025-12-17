HOYSuscripcion LR Focus

Cine y series

Los hijos de Rob Reiner se pronuncian: "Las palabras no alcanzan para describir el dolor inimaginable que sentimos"

Jack y Romy Reiner. Los hermanos declararon tras la muerte de sus padres. Nick se presentó en una breve audiencia y será juzgado por asesinato.

Romy Reiner al lado de sus padres.
Romy Reiner al lado de sus padres. | AFP

Jack y Romy, los hijos de Rob Reiner y Michele Reiner, dieron sus primeras declaraciones acerca de la tragedia familiar. Mientras tanto, un tribunal de Los Ángeles programó una nueva audiencia sobre el caso en el que está involucrado su hermano Nick, acusado de asesinato.

“Las palabras no alcanzan para describir el dolor inimaginable que sentimos a cada momento del día”, declararon los hermanos a la revista People. “La terrible y devastadora pérdida de nuestros padres es algo que nadie debería experimentar jamás. No eran solo nuestros padres; eran nuestros mejores amigos. Agradecemos las muestras de condolencias, amabilidad y apoyo que hemos recibido no solo de familiares y amigos, sino también de personas de todos los ámbitos”.

Al ser un caso mediático, una parte de la prensa ha revelado los detalles del “último día” de los Reiner y cómo fueron hallados. Quizás, al estar involucrado su hermano, quien había hecho públicos sus problemas por la adicción a las drogas, Jack y Romy pidieron privacidad y respeto. “Que se moderen las especulaciones con compasión y humanidad, y que nuestros padres sean recordados por las vidas increíbles que vivieron y el amor que brindaron”.

Rob y Michel en un evento al lado de sus tres hijos.

Sin embargo, por el lado de la justicia, se supo que Nick Reiner no se declaró culpable en su primera comparecencia ante el tribunal. La lectura de cargos se ha pospuesto hasta 2026. “Ante todo, y lo más importante, esta es una tragedia devastadora que ha azotado a la familia Reiner… Nuestro más sentido pésame”, dijo el abogado Alan Jackson a la prensa tras la audiencia. Medios como Deadline y The Hollywood reporter señalan que el abogado añadió que existen “asuntos muy complejos y graves asociados a este caso que requieren un tratamiento, examen y análisis exhaustivos pero muy cuidadosos”.

El fiscal del distrito, Nathan Hochman, declaró que Nick Reiner será juzgado por asesinato en primer grado.

Los Reiner en el Festival de Toronto 2015

Después de que Rob y Michele fueran hallados sin vida producto de una agresión con arma blanca, en The Hollywood Reporter recordaron uno de los pasajes clave de la familia: el Festival de Cine de Toronto 2015, donde presentaron la película Being Charlie, una película coescrita por Nick y Rob Reiner, basada en su propia historia y lucha contra la adicción.

    “Rob quería que se contara esta historia; quería, como era de esperar para un hombre con una larga trayectoria, que la película triunfara donde la terapia había fracasado”, dice la nota de Steven Zeitchik. “Nick parecía menos dispuesto, casi como si no quisiera estar allí del todo”.

En la cena con los Reiner, el director le respondió: “El programa (de rehabilitación) funciona para algunas personas, pero no puede funcionar para todos. Cuando Nick nos decía que no le estaba funcionando, no le hacíamos caso. Estábamos desesperados, y como la gente tenía diplomas en la pared, les hacíamos caso a ellos cuando deberíamos haberle hecho caso a nuestro hijo”.

  • Meg Ryan. La actriz de Cuando Harry conoció a Sally, se pronunció: “Tengo que creer que su historia no terminará con esta tragedia, que puede surgir algo que se genere cierta conciencia... Supongo que querrían que fuera algo esperanzador y humano, algo que nos lleve a todos a una mayor comprensión mutua y a un poco de paz”.
