HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿Habrá paro de transportistas este martes 25 de noviembre?
¿Habrá paro de transportistas este martes 25 de noviembre?     ¿Habrá paro de transportistas este martes 25 de noviembre?     ¿Habrá paro de transportistas este martes 25 de noviembre?     
Cine y series

Cineastas Pirkko Saisio y Pirjo Honkasalo: "La extrema derecha odia la cultura"

Presentaron en Lima la película Orenda, protagonizada por la nominada al Globo de Oro Alma Pöysti. “Es momento de luchar por las minorías”, comentan.

Las destacadas cineastas finlandesas en la inauguración del Festival de Cine Europeo.
Las destacadas cineastas finlandesas en la inauguración del Festival de Cine Europeo. | Difusión.

La cinematografía finlandesa está protagonizada (o ‘dominada’) por mujeres, pero no siempre fue así, nos dicen la célebre actriz y guionista Pirkko Saisio y la reconocida directora Pirjo Honkasalo. Ambas llegaron a Lima como parte del Festival de Cine Europeo y concedieron una entrevista a La República.

“Desafortunadamente, no hablamos español. Hablemos lento todas”, bromea Honkasalo, quien nos recibe en el lobby de un hotel de San Isidro. “Ella es la primera mujer que ha sido directora en Finlandia”, comenta la guionista de Orenda.

Al hablar del cine hecho por mujeres en Perú o en Latinoamérica, las cineastas nos dan una visión de cómo desarrollaron sus carreras en un país pionero en igualdad de género.  “De todos los países de Europa, en Finlandia fuimos los primeros donde la mujer tuvo el derecho de votar. Entonces, la cultura finlandesa se basa en las mujeres y siempre ha sido así. Las mujeres han sido muy fuertes en la literatura, en el cine, en el teatro, en el drama en especial”, añade la actriz.

PUEDES VER: Paolo Tizón: "Me parece un fenómeno cultural que 'Vino la noche' y 'Chavín de Huantar' coincidan en la cartelera"

lr.pe

 Hablar de la lucha por la participación de las mujeres en el cine no es, felizmente, un tema actual en su país. “Sí, a veces pienso que en el cine y el teatro dominan a las mujeres”, agrega. Pero Honkasalo, quien inició detrás de cámaras, cree que, a pesar de que viven en un contexto ideal, sí tuvieron que luchar. “No estoy totalmente de acuerdo con ella (Saisio), porque también Finlandia ha sido muy dominada por los hombres. Cuando el cine finlandés cambió hace cien años, solo hubo algunas películas de niños y solo hubo cinco de mujeres”.

     Ambas asistieron a la inauguración del festival de cine que abrió con la película Orenda, dirigida por Honkasalo. En la historia, vemos a Alma Pöysti, nominada al Globo de Oro 2024 por la película Fallen Leaves. Interpreta a una famosa cantante de ópera que se refugia en un hospedaje en una isla. Allí conoce a Natalia, una sacerdotisa (Saisio) Pirkko.

Están por primera vez en Perú. ¿Han pensado en este viaje mundial que hacen sus películas, a pesar de ser cine independiente?

Honkasalo: Creo que es una característica de las películas: pueden viajar y se comunican por el mundo de una manera tan fácil. Son muy caras de hacer, pero menos caras para distribuir. Podemos llegar a este nivel de inteligencia y sensibilidad, entender cómo viven otras personas en otras partes del mundo.

Bueno, vienen a un país con altos índices de violencia de género. En cuanto al cine, se aprobó una ley que podría propiciar la censura y también podría afectar a las minorías. ¿Qué piensan de ello?

Saisio: ¡Qué triste! Siempre cuando dices que son las minorías, dices que son la mayoría, pero eso es algo que está sucediendo en todo el mundo ahora. Lo sabemos en EE.UU. y en Europa. Estamos viendo esto en democracias donde hay problemas de derechos humanos, tristemente, se está yendo hacia esa tendencia. Definitivamente, creemos que esto es peligroso y está pasando alrededor de todo el mundo. No estoy de acuerdo. Los que no nos conformamos estamos tan sorprendidos ¿Cómo pudo suceder? Estamos tan sorprendidos que estamos un poco cerrados y no podemos encontrarnos. Es el momento para conectarnos y luchar por los derechos de esas minorías y de la mayoría, que son las mujeres.

Honkasalo: Podemos volver a tu primera pregunta sobre el arte, el cine y la literatura. Estaba preguntando a mis amigos: ¿por qué creen que la extrema derecha en este momento odia mucho a la cultura? Ellos me dijeron: ¿tú conoces a un cineasta que sea de extrema derecha? Le dije que no, pero por supuesto, que la extrema derecha odia la cultura. Dicen que todos (los artistas) son gays o congoleños.

Escena con la actriz Alma Pöysti.

Escena con la actriz Alma Pöysti.

Pirkko, en Orenda escribes un guion sobre el amor, la muerte y la iglesia. ¿Cuál fue el punto de partida?

Yo tenía libertad para escribir. Nosotras, por ejemplo, hemos compartido nuestra vida y hemos vivido juntas ya 42 años. Nos conocimos cuando éramos adultas. Creo que este fue un punto importante y emocionante. Comencé a preguntarme cuáles son las cosas importantes para mí en este momento. Creo que son esta combinación de religión, culpabilidad y erotismo, que se combina con la violencia.

Abordan estos temas y hacen cine independiente. ¿Qué piensan del avance de la IA y de su uso en el cine?

Saisio: Yo voy a mí misma y soy honesta con lo que me interesa, y no con lo que el público quiere ver. Si yo ignoro lo que el público quiere ver, yo haré mejores guiones, mejores libros, y ellos encontrarán a su audiencia, que quizás nunca sea grande. Así que ese es el mayor regalo que puedes dar al público: que seas honesto contigo mismo.

  • Festival de Cine Europeo. Va hasta el 27 de noviembre y las entradas son de ingreso libre. Programación en www.festivaldecineeuropeo.pe.
Notas relacionadas
Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

LEER MÁS
Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

LEER MÁS
Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
“Rebelde way”: ¿qué pasó con Catherine Fulop, la querida Sonia Rey de la serie argentina?

“Rebelde way”: ¿qué pasó con Catherine Fulop, la querida Sonia Rey de la serie argentina?

LEER MÁS
Dragon Ball: estas son las escenas “prohibidas” del anime que no fueron censuradas

Dragon Ball: estas son las escenas “prohibidas” del anime que no fueron censuradas

LEER MÁS
Scarface remake: director brinda detalles sobre la película

Scarface remake: director brinda detalles sobre la película

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Nuevo hallazgo arqueológico en Perú supera en antigüedad al observatorio solar de Chankillo, según el Ministerio de Cultura

Casa de Todos en el Cercado de Lima luce abandonada y con estructuras oxidadas tras reabrirse como refugio para mujeres luego de dos años

Fichajes de Alianza Lima: altas, bajas y rumores del equipo de Néstor Gorosito para la Liga 1 2026

Cine y series

Rodolfo Arrascue: “Los curanderos son los más grandes guardianes de la Amazonía y los están matando”

Fredy Ortiz, vocalista de Uchpa: "Los artistas somos responsables de lo que transmitimos al público"

Paolo Tizón: "Me parece un fenómeno cultural que 'Vino la noche' y 'Chavín de Huantar' coincidan en la cartelera"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Gobierno de José Jerí insiste en proyecto de ley que crea el delito de información reservada

Wilson Soto justifica proyecto que exige título profesional a influencers: "En China ya se regula este tema"

Jefe del INPE no pasará por prueba del polígrafo pese a denuncia de cobro de coimas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025