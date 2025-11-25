Cineastas Pirkko Saisio y Pirjo Honkasalo: "La extrema derecha odia la cultura"

La cinematografía finlandesa está protagonizada (o ‘dominada’) por mujeres, pero no siempre fue así, nos dicen la célebre actriz y guionista Pirkko Saisio y la reconocida directora Pirjo Honkasalo. Ambas llegaron a Lima como parte del Festival de Cine Europeo y concedieron una entrevista a La República.

“Desafortunadamente, no hablamos español. Hablemos lento todas”, bromea Honkasalo, quien nos recibe en el lobby de un hotel de San Isidro. “Ella es la primera mujer que ha sido directora en Finlandia”, comenta la guionista de Orenda.

Al hablar del cine hecho por mujeres en Perú o en Latinoamérica, las cineastas nos dan una visión de cómo desarrollaron sus carreras en un país pionero en igualdad de género. “De todos los países de Europa, en Finlandia fuimos los primeros donde la mujer tuvo el derecho de votar. Entonces, la cultura finlandesa se basa en las mujeres y siempre ha sido así. Las mujeres han sido muy fuertes en la literatura, en el cine, en el teatro, en el drama en especial”, añade la actriz.

Hablar de la lucha por la participación de las mujeres en el cine no es, felizmente, un tema actual en su país. “Sí, a veces pienso que en el cine y el teatro dominan a las mujeres”, agrega. Pero Honkasalo, quien inició detrás de cámaras, cree que, a pesar de que viven en un contexto ideal, sí tuvieron que luchar. “No estoy totalmente de acuerdo con ella (Saisio), porque también Finlandia ha sido muy dominada por los hombres. Cuando el cine finlandés cambió hace cien años, solo hubo algunas películas de niños y solo hubo cinco de mujeres”.

Ambas asistieron a la inauguración del festival de cine que abrió con la película Orenda, dirigida por Honkasalo. En la historia, vemos a Alma Pöysti, nominada al Globo de Oro 2024 por la película Fallen Leaves. Interpreta a una famosa cantante de ópera que se refugia en un hospedaje en una isla. Allí conoce a Natalia, una sacerdotisa (Saisio) Pirkko.

Están por primera vez en Perú. ¿Han pensado en este viaje mundial que hacen sus películas, a pesar de ser cine independiente?

Honkasalo: Creo que es una característica de las películas: pueden viajar y se comunican por el mundo de una manera tan fácil. Son muy caras de hacer, pero menos caras para distribuir. Podemos llegar a este nivel de inteligencia y sensibilidad, entender cómo viven otras personas en otras partes del mundo.

Bueno, vienen a un país con altos índices de violencia de género. En cuanto al cine, se aprobó una ley que podría propiciar la censura y también podría afectar a las minorías. ¿Qué piensan de ello?

Saisio: ¡Qué triste! Siempre cuando dices que son las minorías, dices que son la mayoría, pero eso es algo que está sucediendo en todo el mundo ahora. Lo sabemos en EE.UU. y en Europa. Estamos viendo esto en democracias donde hay problemas de derechos humanos, tristemente, se está yendo hacia esa tendencia. Definitivamente, creemos que esto es peligroso y está pasando alrededor de todo el mundo. No estoy de acuerdo. Los que no nos conformamos estamos tan sorprendidos ¿Cómo pudo suceder? Estamos tan sorprendidos que estamos un poco cerrados y no podemos encontrarnos. Es el momento para conectarnos y luchar por los derechos de esas minorías y de la mayoría, que son las mujeres.

Honkasalo: Podemos volver a tu primera pregunta sobre el arte, el cine y la literatura. Estaba preguntando a mis amigos: ¿por qué creen que la extrema derecha en este momento odia mucho a la cultura? Ellos me dijeron: ¿tú conoces a un cineasta que sea de extrema derecha? Le dije que no, pero por supuesto, que la extrema derecha odia la cultura. Dicen que todos (los artistas) son gays o congoleños.

Escena con la actriz Alma Pöysti.

Pirkko, en Orenda escribes un guion sobre el amor, la muerte y la iglesia. ¿Cuál fue el punto de partida?

Yo tenía libertad para escribir. Nosotras, por ejemplo, hemos compartido nuestra vida y hemos vivido juntas ya 42 años. Nos conocimos cuando éramos adultas. Creo que este fue un punto importante y emocionante. Comencé a preguntarme cuáles son las cosas importantes para mí en este momento. Creo que son esta combinación de religión, culpabilidad y erotismo, que se combina con la violencia.

Abordan estos temas y hacen cine independiente. ¿Qué piensan del avance de la IA y de su uso en el cine?

Saisio: Yo voy a mí misma y soy honesta con lo que me interesa, y no con lo que el público quiere ver. Si yo ignoro lo que el público quiere ver, yo haré mejores guiones, mejores libros, y ellos encontrarán a su audiencia, que quizás nunca sea grande. Así que ese es el mayor regalo que puedes dar al público: que seas honesto contigo mismo.