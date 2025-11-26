Óscar 2026: la película peruana 'Kinra' se estrena en Estados Unidos

Kinra es una de las mejores películas peruanas de los últimos años, pero para que una producción llegue a los Óscar, tiene que ser vista. En ese sentido, la película precandidata de Perú a los premios de la Academia tendrá una proyección en Estados Unidos antes de que inicien las votaciones para la categoría Mejor película internacional.

En el filme en quechua, el cineasta retrata a una generación, nos habla del campo, de la discriminación y de las brechas. El protagonista, Atoqcha, deja su pueblo para poder estudiar en la ciudad de Cusco y trabajar al mismo tiempo. Al dejar el campo, lo primero que necesita es tramitar su DNI. “Este premio va para todos los marrones del Perú”, decía Marco Panatonic en el Festival de Cine de Lima. Kinra compitió en el Festival de Mar del Plata y el jurado la eligió como la mejor película porque les permitió “observar la humanidad de los personajes”.

En medio de los primeros cambios por la cuestionada ley de cine, la premiada película de Panatonic se estrenará en Estados Unidos por iniciativa del Consulado del Perú en Los Ángeles, ciudad clave para la difusión del cine. El año pasado proyectaron Yana-Wara, la película aymara producida y dirigida por los Catacora.

La proyección será el 4 de diciembre y contará con la participación del productor Walter Manrique. Según información enviada a La República, tras la proyección gratuita habrá un conversatorio y Daniela Ganoza será la moderadora. La intención es que la película sea vista por la comunidad peruana.

“Atoqcha no puede olvidar a su madre ni a su hermana, que también busca su propio camino, ni la tierra donde creció. Regresar es su camino, a pesar de empezar de nuevo, porque su corazón siempre estará dividido, al igual que su país”, reseñan en la página del American Cinematheque, una organización que difunde el cine independiente.

La Academia elige a las mejores películas internacionales

En este momento, ya varios países iniciaron una maquinaria de publicidad para que las precandidatas puedan pasar la primera selección, conocida como shortlist (o lista corta). Por eso, en este mes, la prensa estadounidense elabora las tradicionales “predicciones” sobre los próximos Óscar.

“En la categoría de Largometraje Internacional , el requisito de elegibilidad respecto del control creativo se ha actualizado para incluir a cineastas con estatus de refugiado o asilo”, dice la Academia. Las votaciones preliminares comienzan el lunes 8 de diciembre y finalizan el 12 de diciembre.

¿Qué sucede con Perú? Este año, el país tiene una película premiada no solo en Perú sino también en el extranjero. El reconocimiento en Argentina es uno de los más importantes para el cine peruano en un festival de clase A.

El guion de la ópera prima de Panatonic (el director no pudo viajar a EE.UU. ya que no cuenta con visa) había sido escrito 10 años antes del estreno. La película ganó el Concurso Nacional de Proyectos de Largometrajes de Ficción en Lenguas Originarias del Ministerio de Cultura (2017) y DAFO anunció en septiembre que sería la representante peruana.

Como señalamos, cada país empieza la competencia desde los meses previos con un presupuesto para la distribución del filme, con el fin de promocionar la película y que pueda ser vista por los posibles votantes. Según el cronograma de la Academia, faltarían solo dos semanas para que la película que representa a Perú, pueda ser seleccionada.