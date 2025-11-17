HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Cine y series

‘El conjuro 4’: ¿cómo ver online y en español la película de terror que hizo historia en Perú como la más vista de todos los tiempos?

Con más de 2000 millones de dólares recaudados globalmente, 'El conjuro 4' concluye la exitosa franquicia de terror, profundizando en un caso real de fenómenos demoníacos en los 80.

La película, protagonizada por Patrick Wilson y Vera Farmiga, se lanzará en HBO Max el 21 de noviembre, como parte de la iniciativa 'Del Cine a HBO Max'. Foto: difusión.
La película, protagonizada por Patrick Wilson y Vera Farmiga, se lanzará en HBO Max el 21 de noviembre, como parte de la iniciativa 'Del Cine a HBO Max'. Foto: difusión. | Foto: difusión.

Tras años de expectativas y rumores, 'El conjuro 4: últimos ritos' llegó a los cines de Perú el jueves 4 de septiembre. Desde su estreno, la película se volvió un éxito de taquilla. Incluso, hizo historia en nuestro país como la película de terror más vista de todos los tiempos. Lamentablemente, no todos pudieron verla. Por eso, este filme llegará al streaming.

El último capítulo de ‘El conjuro’ llega por fin a HBO Max. Esta película protagonizada por Patrick Wilson y Vera Farmiga y dirigida por Michael Chaves se estrenará en la plataforma el 21 de noviembre como parte del sello ‘Del Cine a HBO Max’, responsable de llevar los principales estrenos cinematográficos a la plataforma.

El largometraje narra uno de los casos más estremecedores en la carrera de los Warren: los fenómenos demoníacos sufridos por la familia Smurl en Pensilvania. La historia se basa en hechos supuestamente reales ocurridos en la década de los 80, lo que suma tensión y expectativa al relato. 

PUEDES VER: ‘El Conjuro 4’ hace historia en Perú y se convierte en la película de terror más vista de todos los tiempos

lr.pe

El éxito detrás de ‘El conjuro 4’

La película pone fin a una de las principales franquicias de terror de los últimos años, que ya ha recaudado más de 2000 millones de dólares en taquilla en todo el mundo. Dirigida por el veterano Michael Chaves y producida por James Wan y Peter Safran, la película reúne a Vera Farmiga y Patrick Wilson para un último caso como los renombrados investigadores paranormales de la vida real Ed y Lorraine Warren, que afecta directamente al corazón de la familia: la hija de la pareja, Judy (Mia Tomlinson).

Con la llegada de la película al streaming, HBO Max refuerza su catálogo de títulos de terror, que incluye películas y series de renombre de uno de los géneros más queridos por el público. ‘IT: Bienvenidos a Derry’, la nueva producción original de HBO Max, fue el lanzamiento más reciente: la serie cuenta la historia del payaso Pennywise antes de los acontecimientos de las películas de IT, también disponibles en el servicio.

Notas relacionadas
Cronología de ‘El Conjuro’: orden correcto para ver las películas y en qué plataforma de streaming están disponibles

Cronología de ‘El Conjuro’: orden correcto para ver las películas y en qué plataforma de streaming están disponibles

LEER MÁS
‘El Conjuro 4’ hace historia en Perú y se convierte en la película de terror más vista de todos los tiempos

‘El Conjuro 4’ hace historia en Perú y se convierte en la película de terror más vista de todos los tiempos

LEER MÁS
‘El conjuro 4’ arrasa en la taquilla mundial y se convierte en el tercer mejor estreno de terror en la historia

‘El conjuro 4’ arrasa en la taquilla mundial y se convierte en el tercer mejor estreno de terror en la historia

LEER MÁS
Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

LEER MÁS
Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

LEER MÁS
Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Guía para disfrutar “Kimetsu no Yaiba – Castillo Infinito”: ¿dónde verla completa y en español?

Guía para disfrutar “Kimetsu no Yaiba – Castillo Infinito”: ¿dónde verla completa y en español?

LEER MÁS
Frankenstein (2025) en español latino: dónde ver online la nueva película de Guillermo del Toro

Frankenstein (2025) en español latino: dónde ver online la nueva película de Guillermo del Toro

LEER MÁS
"En nombre del amor": así lucen los actores a 14 años del estreno de la telenovela, ¿qué les pasó?

"En nombre del amor": así lucen los actores a 14 años del estreno de la telenovela, ¿qué les pasó?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Capturan a alias ‘El Jorobado Deivi’, presunto cabecilla de ‘Los Compadres’, en Argentina: vinculado a sicariato y extorsiones en Trujillo

Intentan exorcizar a policía en pleno operativo en Trujillo: agentes acudieron a detener a hombre por extorsión

Metropolitano reabre estaciones en el Centro de Lima tras cierre temporal por paro nacional del Sutep

Cine y series

Paolo Tizón: "Me parece un fenómeno cultural que 'Vino la noche' y 'Chavín de Huantar' coincidan en la cartelera"

Meryl Streep y Anne Hathaway en el primer teaser de 'El diablo se viste a la moda 2'

Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Qué es Generación Z en Perú? Los jóvenes que toman protagonismo político en marchas

Extrabajador del Congreso que usó cámara en mitin blinda a Keiko Fujimori y Fuerza Popular: "Un error involuntario"

Paolo Tizón: "Me parece un fenómeno cultural que 'Vino la noche' y 'Chavín de Huantar' coincidan en la cartelera"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025