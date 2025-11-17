La película, protagonizada por Patrick Wilson y Vera Farmiga, se lanzará en HBO Max el 21 de noviembre, como parte de la iniciativa 'Del Cine a HBO Max'. Foto: difusión. | Foto: difusión.

La película, protagonizada por Patrick Wilson y Vera Farmiga, se lanzará en HBO Max el 21 de noviembre, como parte de la iniciativa 'Del Cine a HBO Max'. Foto: difusión. | Foto: difusión.

Tras años de expectativas y rumores, 'El conjuro 4: últimos ritos' llegó a los cines de Perú el jueves 4 de septiembre. Desde su estreno, la película se volvió un éxito de taquilla. Incluso, hizo historia en nuestro país como la película de terror más vista de todos los tiempos. Lamentablemente, no todos pudieron verla. Por eso, este filme llegará al streaming.

El último capítulo de ‘El conjuro’ llega por fin a HBO Max. Esta película protagonizada por Patrick Wilson y Vera Farmiga y dirigida por Michael Chaves se estrenará en la plataforma el 21 de noviembre como parte del sello ‘Del Cine a HBO Max’, responsable de llevar los principales estrenos cinematográficos a la plataforma.

El largometraje narra uno de los casos más estremecedores en la carrera de los Warren: los fenómenos demoníacos sufridos por la familia Smurl en Pensilvania. La historia se basa en hechos supuestamente reales ocurridos en la década de los 80, lo que suma tensión y expectativa al relato.

El éxito detrás de ‘El conjuro 4’



La película pone fin a una de las principales franquicias de terror de los últimos años, que ya ha recaudado más de 2000 millones de dólares en taquilla en todo el mundo. Dirigida por el veterano Michael Chaves y producida por James Wan y Peter Safran, la película reúne a Vera Farmiga y Patrick Wilson para un último caso como los renombrados investigadores paranormales de la vida real Ed y Lorraine Warren, que afecta directamente al corazón de la familia: la hija de la pareja, Judy (Mia Tomlinson).



Con la llegada de la película al streaming, HBO Max refuerza su catálogo de títulos de terror, que incluye películas y series de renombre de uno de los géneros más queridos por el público. ‘IT: Bienvenidos a Derry’, la nueva producción original de HBO Max, fue el lanzamiento más reciente: la serie cuenta la historia del payaso Pennywise antes de los acontecimientos de las películas de IT, también disponibles en el servicio.