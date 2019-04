Game of Thrones: amada y odiada, las frases de Cersei Lannister que no olvidaremos

La temporada 8 de Game of Thrones ha empezado una cuenta regresiva, por lo que los fans están contando los días para conocer a quién derrotó al rey de la noche y sobre todo quién se quedó con el Trono de Hierro.



Entre los personajes más sobresalientes de la serie de HBO sin duda tiene un puesto ganado en los corazones de los fans, Cersei Lanniter (Lena Headey). Calculadora, inteligente y letal, la hermana de Jeaimie sabe que en este Juego de Tronos todo vale. Antes del inicio de la temporada 8 de Game of Thrones, recordemos sus palabras más famosas.

1.-“En este mundo, cuando juegas a los juego de tronos, o ganas o mueres”



Ned Stark puso su cabeza en bandeja de plata cuando amenazó a Cersei Lanniter de decirle a su esposo, Robert Baratheon sobre la relación incestuosa que ella mantiene con su hermano Jaime.

Con ella no se juega. Con esta frase, Cersei le dejó en claro a Margaery Tyrell que no estaba dispuesta a jugar su juego. Nadie más que ella debe ganar en Game of Thrones.

3.- "Un buen rey sabe cuándo prevalecer su fuerza y cuándo destruir a sus enemigos".



Cuando Joffrey se queja por su casamiento con Sansa Stark o ser amable con ella, el consejo maternal de Cersei es más que directo.



4.- "Usaré esto como una insignia de honor"



Robert Baratheon podría tener un encanto particular, pero era un terrible maltratador. En un capítulo golpeó a Cersei en la cara. Pero aunque pudo herirla físicamente, no pudo destruir su orgullo.

Cersei no se lleva bien con los traidores. Cuando algunos de sus súbditos huyen por sus vidas durante la Batalla de aguas negras, ella ordena sus muertes y que sus cabezas se vean en picos como una advertencia para todos.Al comienzo de la tercera temporada, Tyrion y Cersei se encuentran por primera vez después de la Batalla de aguas negras. Cualquier apariencia de amistad redimible se ha ido, y ella está detrás de su garganta.Después de que Margaery y Loras fueron encarcelados, Cersei también es detenida por el alto septon. Pero, como todos sabemos ahora, ella no cede tan fácilmente.