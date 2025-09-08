HOYSuscripcion LR Focus

‘El conjuro 4’ arrasa en la taquilla mundial y se convierte en el tercer mejor estreno de terror en la historia

La película 'El conjuro 4' viene conquistando el mundo y atrapando a los fanáticos del género de terror.

'El conjuro 4' es una de las películas de terror más esperada del año. Foto: BBC.
La cuarta entrega de la exitosa saga de terror, 'El Conjuro 4: Últimos ritos', ha logrado romper récords en taquilla, convirtiéndose en el mejor estreno de terror del año y posicionándose como el tercer mejor estreno de terror de la historia. Con una recaudación de 83 millones de dólares en Estados Unidos y 187 millones a nivel global, la película ha demostrado su gran atractivo entre los fanáticos del género.

Dirigida por Michael Chaves y producida por James Wan, 'El Conjuro 4' retoma las historias de los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren, interpretados por Vera Farmiga y Patrick Wilson. La película ha sido bien recibida tanto en el mercado estadounidense como en el internacional, consolidando a Warner Bros como líder en la taquilla mundial en 2025.

PUEDES VER: ¿Cuánto tiempo de duración tiene la película 'El conjuro 4: los últimos ritos'?

Récords alcanzados por ‘El Conjuro 4’ en el mundo

Según Deadline, 'El Conjuro 4: Últimos Ritos' marca el octavo estreno número uno de Warner en lo que va del año y se convierte en la séptima película que debuta con más de 40 millones de dólares, un hito sin precedentes para cualquier estudio. New Line, propiedad de Warner, continúa dominando el género de terror, manteniendo los dos primeros récords históricos de estrenos de terror con 'It: Capítulo Uno' y 'It: Capítulo Dos'.

La franquicia de 'El Conjuro', que incluye títulos como 'Annabelle' y 'La Monja', ha acumulado un total de 2.3 mil millones de dólares en la taquilla mundial, consolidándose como la más exitosa de todos los tiempos. Además, Variety reportó que la película recaudó 104 millones de dólares en el mercado internacional, superando a 'It: Capítulo Dos' como el mejor debut internacional de una película de terror.

PUEDES VER: ¿Está 'El Conjuro 4' en Netflix? Mira aquí cómo verla online y en español

¿Cómo le fue en taquilla a 'El conjuro 4' en Perú?

En Perú, 'El Conjuro 4' ha tenido un impacto significativo desde su estreno el 4 de septiembre, convocando a 137 mil espectadores en su primer día, lo que la convierte en el segundo mejor arranque de 2025, solo detrás del live-action de 'Lilo y Stitch'. En las funciones de preestreno, la película atrajo a más de 67 mil asistentes, quedando solo por debajo de los 89 mil que logró 'El Conjuro 2' en 2016.

