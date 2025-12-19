HOYSuscripcion LR Focus

Película ‘Chavín de Huántar’ supera el millón y medio de espectadores y es una de las más vistas en la historia del Perú

'Chavín de Huántar: El rescate del siglo' es protagonizada por actores como André Silva, Rodrigo Sánchez Patiño, Miguel Iza, Sergio Galliani, Connie Chaparro

'Chavín de Huántar, el rescate del siglo' se ha convertido en la película peruana más taquillera del año. Foto: Instagram.

La película ‘Chavín de Huántar: El rescate del siglo’ viene batiendo récords en la taquilla peruana y, a la fecha, ya sobrepasa el millón y medio de espectadores en salas de cine a nivel nacional.

La cinta recrea los hechos ocurridos el 17 de diciembre de 1996, cuando integrantes del MRTA tomaron como rehenes a decenas de personas en la residencia del embajador de Japón en el Perú. Gracias a su acogida, la producción peruana se posiciona entre los cinco largometrajes más vistos en la historia del cine peruano.

PUEDES VER: Una película delivery: 'Chavín de Huántar: el rescate del siglo'

lr.pe

‘Chavín de Huántar’ supera el millón y medio de espectadores

La noticia fue confirmada por Carlos Maguiña Medrano, creador y productor general de la película, así como representante de Producciones Colibrí.

“Estamos eternamente agradecidos y honrados con el respaldo del público. El único interés de esta cinta es dar a conocer nuestra historia y rescatar el trabajo del Ejército Peruano. Es importante que la gente continúe asistiendo masivamente a las salas, ya que seguimos en cartelera”, señaló el productor.

‘Chavín de Huántar: El rescate del siglo’ logró posicionarse en pocas semanas como uno de los largometrajes peruanos más vistos de su historia, colocándose en el puesto cinco, solo superado por ‘Asu Mare’ y ‘A los 40’

PUEDES VER: ¡Éxito total! Película ‘Chavín de Huántar’ conquista la taquilla peruana con más de 200 mil espectadores en su primer fin de semana

lr.pe

¿Película ‘Chavín de Huantar’ estará en streaming?

Por otro lado, Carlos Maguiña Medrano confirmó que la película será distribuida en otros países de la región y que, en 2026, se estrenará en una reconocida plataforma de streaming a nivel mundial, cuyo nombre será anunciado próximamente.

“Chavín de Huántar demuestra que nuestra historia resulta atractiva para los jóvenes. Es una cinta para toda la familia, llena de orgullo y patriotismo. Ahora el mundo podrá conocer el megaoperativo militar más importante en la historia del Perú”, añadió el realizador, añadiendo que la producción continúa en cartelera a nivel nacional.

