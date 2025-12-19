Película ‘Chavín de Huántar’ supera el millón y medio de espectadores y es una de las más vistas en la historia del Perú
'Chavín de Huántar: El rescate del siglo' es protagonizada por actores como André Silva, Rodrigo Sánchez Patiño, Miguel Iza, Sergio Galliani, Connie Chaparro
La película ‘Chavín de Huántar: El rescate del siglo’ viene batiendo récords en la taquilla peruana y, a la fecha, ya sobrepasa el millón y medio de espectadores en salas de cine a nivel nacional.
La cinta recrea los hechos ocurridos el 17 de diciembre de 1996, cuando integrantes del MRTA tomaron como rehenes a decenas de personas en la residencia del embajador de Japón en el Perú. Gracias a su acogida, la producción peruana se posiciona entre los cinco largometrajes más vistos en la historia del cine peruano.
‘Chavín de Huántar’ supera el millón y medio de espectadores
La noticia fue confirmada por Carlos Maguiña Medrano, creador y productor general de la película, así como representante de Producciones Colibrí.
“Estamos eternamente agradecidos y honrados con el respaldo del público. El único interés de esta cinta es dar a conocer nuestra historia y rescatar el trabajo del Ejército Peruano. Es importante que la gente continúe asistiendo masivamente a las salas, ya que seguimos en cartelera”, señaló el productor.
‘Chavín de Huántar: El rescate del siglo’ logró posicionarse en pocas semanas como uno de los largometrajes peruanos más vistos de su historia, colocándose en el puesto cinco, solo superado por ‘Asu Mare’ y ‘A los 40’
¿Película ‘Chavín de Huantar’ estará en streaming?
Por otro lado, Carlos Maguiña Medrano confirmó que la película será distribuida en otros países de la región y que, en 2026, se estrenará en una reconocida plataforma de streaming a nivel mundial, cuyo nombre será anunciado próximamente.
“Chavín de Huántar demuestra que nuestra historia resulta atractiva para los jóvenes. Es una cinta para toda la familia, llena de orgullo y patriotismo. Ahora el mundo podrá conocer el megaoperativo militar más importante en la historia del Perú”, añadió el realizador, añadiendo que la producción continúa en cartelera a nivel nacional.